Милиция выстраивает защиту от ковида

Со вторника в Южной Осетии действуют ограничения по предотвращению распространения коронавируса. Следить за их соблюдением будет милиция. Об этом сегодня личному составу объявил министр внутренних дел республики Мераб Пухаев. Как к этим мерам относятся граждане?

В Южной Осетии по решению оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции c 19 октября до 1 ноября приостановлена работа высших и средних учебных заведений, детских учреждений, а также развлекательных центров, спортзалов и т.п. До 1 декабря 2021 года запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы. Рекомендовано ограничить число посетителей похоронных и поминальных мероприятий. Для тех, кто не воздержится, – обязательный масочный режим.

За соблюдениями профилактических ограничений будет следить милиция. По этому поводу в МВД РЮО прошло специальное совещание. Исполняющий обязанности главы МВД Мераб Пухаев разъяснил коллегам круг поставленных перед ведомством задач – от профилактических бесед, в т.ч. с несовершеннолетними, до привлечения к административной ответственности предприятий-нарушителей.

По мнению жителя Цхинвала, журналиста Алана Цховребова, меры административного принуждения к защите жизни и здоровья назрели давно:

«По-хорошему, ограничения нужно было вводить месяца три назад, еще до того, как поползла вверх статистика заболеваемости и смертности, или хотя бы перед недавними свадьбами и похоронами с участием большого количества людей. На мой взгляд, из-за этого у нас так ухудшилась статистика. После введения ограничений особых изменений в поведении людей я не замечаю, но в городе появились милицейские патрули, они следят за тем, чтобы люди не скапливались на улицах и соблюдали масочный режим в общественных местах.

– Вы считаете, что с началом второй волны пандемии люди не изменили своего поведения?

– Поведение как-то меняется, но, на мой взгляд, недостаточно. По сравнению с первой волной, сейчас люди пренебрежительно относятся к мерам профилактики. В первую волну люди были аккуратнее, строже, видимо, из страха, все-таки болезнь была незнакомая. Теперь, видимо, считают, что эта болезнь их не возьмет. Хотя больницы переполнены, и все большее количество знакомых попадают в госпитали целыми семьями».

Югоосетинский блогер Алан Парастаев обратил внимание, что после введения ограничений в учреждениях Цхинвала стали требовать от посетителей ношение масок:

«Я сегодня зашел в одно государственное учреждение, меня спросили, почему я без маски. Пришлось сходить в аптеку за медицинской маской. Но при этом и служащий, который сделал мне замечание, и все остальные сотрудники этого учреждения были без масок. Так было и вчера, когда я к ним приходил. Есть у нас такое мнение: если ты чиновники, и особенно если у тебя красное удостоверение, то тебе можно не соблюдать. Мне сегодняшний поход к чиновникам напомнил другую историю. Мужчину в медучреждении попросили надеть бахилы, в ответ он показал удостоверение и пошел в грязной обуви по коридорам. Не думаю, чтобы он тогда гнался за бандитом».

По мнению Алана Парастаева, было бы здорово не доводить ограничения до абсурда, учесть опыт российских городов, в том числе, и негативный. Например, когда запрещали присаживаться на скамейку, гулять в парках, а на улицу разрешалось выходить только с собаками. Это перебор, считает он.

При этом самой сложной частью профилактики пандемии блогер считает разъяснительную работу с населением. Как приучить людей не обниматься при встрече, не трогать лицо, воздержаться от приема гостей до конца пандемии? Говорит Алан Парастаев:

«Мне кажется, самое сложное – это приучить людей к социальному дистанцированию. Мы уже не целуемся при встрече. После конфликта с Грузией у нас превалирует северокавказская традиция соприкасаться плечами. Пандемия отменила и это приветствие – сначала в Северной Осетии, а потом и у нас, но рукопожатия при встрече сохранились. Я пытаюсь избегать рукопожатий, но если мне протягивают руку, я вынужден ее пожать. Я думаю, эти проблемы можно решить только разъяснительной работой. Нам нужно было завести об этом разговор, объяснять людям, что так надо… К сожалению, в этой противовирусной эпопее мы проиграли именно информационную составляющую. Ну, кончено, если ты постоянно говоришь об Украине и проблемах в США, то о своих делах забываешь. Надо с людьми говорить, объяснять, и меры предосторожности станут обыденностью. Все-таки у нас еще осталось такое советское восприятие: если по телевизору говорят, значит, это нужное дело».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия