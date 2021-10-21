Грузия одержала очередную победу в ЕСПЧ – глава Минюста

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Грузия одержала очередную победу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам главы Минюста, суд принял постановления по делам «Шавлохова и другие против Грузии» и «Бекоева и другие против Грузии», признав жалобы необоснованными.

«Дела объединяют жалобы нескольких жителей Цхинвальского региона, связанные с августовской войной 2008 года, которые утверждали, что их права якобы были нарушены грузинской стороной», – заявил министр.

По словам Брегадзе, грузинские власти сумели доказать, что в 2008 году не нарушали нормы международного права.

«Страсбургский суд полностью разделил аргументы грузинской стороны о том, что во время войны 2008 года Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации, грузинские вооруженные силы же не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилежащей территорией. Соответственно, невозможно наложить на Грузию ответственность за какие-либо нарушения», – сказал Брегадзе.

Грузинский министр добавил, что «борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирными и правовыми методами».

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ отклонил заявления жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».