Как в Южной Осетии отнеслись к решению ЕСПЧ?

ЕСПЧ отклонил иск жителей Южной Осетии к Грузии, которые жаловались на нарушения прав человека со стороны грузинских военных во время августовской войны 2008 года. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять контроль в этих районах, а произошедшие там события нельзя рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской». Что думают о решении ЕСПЧ в Цхинвале?

Истцы – российские граждане, постоянно проживающие в Южной Осетии. Они указывали в своих жалобах на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа 2008 года в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвале и его окрестностях.

Рассмотрев жалобы, суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, потому произошедшие там события нельзя рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».

«Эхо Кавказа» попросило прокомментировать решение суда российского юриста, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева. Он считает, что сегодняшние решения и январское постановление Большой Палаты «Грузия против России (II)», конечно, связаны.

Напомним, в решении по делу «Грузия против России (II)» Большая Палата Суда признала, что Россия не осуществляла юрисдикцию на территории Южной Осетии и не несет ответственности за нарушение статьи 1 Европейской конвенции (она обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).

ЕСПЧ установил, что на Россию распространяется ответственность за события после прекращения огня 12 августа, когда территория Южной Осетии перешла под ее юрисдикцию. Теперь, говорит Кирилл Коротеев, бумеранг вернулся:

«Объявленная Россией «победа» в ЕСПЧ над Грузией вернулась бумерангом (потому что адвокаты в сегодняшних делах представляли Россию по делу против Грузии). Тогда Россия убедила ЕСПЧ, что сложно устанавливать факты, поэтому нельзя решить, кто несет ответственность за события с 8 по 12 августа в ЮО, – Россия или Грузия (после 12 августа Суд нашел много нарушений в отношении России). Однако теперь и заявители, которые с помощью российского правительства жаловались на действия Грузии, проиграли свои жалобы. Это прямое следствие январского постановления Большой Палаты Суда, так что для меня ничего специфического в нем нет. Проблема именно в деле «Грузия против России номер 2», подход Суда лишает и государства, и граждан возможности получить правосудный ответ на свои претензии».

В то время, когда подавались эти жалобы, депутат Давид Санакоев был Уполномоченным по правам человека при президенте РЮО. Он тогда много общался с истцами. По словам Давида Санакоева, это простые люди, жители Цхинвала и окрестных деревень, пострадавшие в пятидневную войну, – кому-то сожгли дом, у кого-то убили родных.

По словам депутата, изначально исков было примерно 3300, но с тех пор больше половины отсеялось из-за скверного юридического сопровождения. Например, первые пять жалоб ЕСПЧ не принял к рассмотрению из-за того, что адвокаты перестали выходить на связь с судом, и в Страсбурге посчитали, что люди более не желают судиться.

Но часть заявителей все же дождались рассмотрения дел в суде, говорит Давид Санакоев:

«Это простые люди, они надеялись, что будет какая-то моральная и материальная компенсация за причиненные им беды. Я с ними тогда много общался, они говорили: «Неужели и теперь они скажут, что нас не хотели убить? Все же видели, все знают, как они убивали нас «Градами», авианалетами. Неужели кто-то надеется все это спрятать?»

По словам Санакоева, трудно объяснить людям, которых бомбили на глазах у всего мира, что Грузия не несет за это никакой ответственности:

«Представляю, как они будут разочарованы. Трудно будет объяснить людям, что в тот момент, когда их бомбили самолеты и расстреливали «Грады», Грузия не контролировала Южную Осетию и поэтому не несет ответственности за бомбежки ни перед мирными жителями, ни перед мировым сообществом.

– По вашему мнению, что с этим делать южным осетинам?

– Будем и дальше работать над тем, чтобы эти преступления стали достоянием мировой общественности».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия