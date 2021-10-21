ЕСПЧ поставил Грузию на правильную сторону истории

Грузия выиграла очередной процесс в Европейском суде по правам человека. Судьи в Страсбурге отказались удовлетворять иски проживающих на территории Южной Осетии граждан России в отношении Грузии.

Европейский суд по правам человека постановил, что Грузия находится «на правильной стороне истории». Так прокомментировала решение Страсбурга не удовлетворять иски жителей Цхинвали против Грузии президент страны Саломе Зурабишвили. Сегодня стало известно, что ЕСПЧ отклонил претензии проживающих на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия российских граждан о «непропорциональном использовании силы 8 и 9 августа 2008 года в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях».

«В деле «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии» Европейский суд по правам человека еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории. Решение Страсбургского суда о неприемлемости исков – еще одна важная юридическая победа на пути нашей мирной деоккупации», – написала президент в своем Twitter.

В соответствующем решении, опубликованном на сайте Европейского суда по правам человека, говорится: коллегия пришла к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять контроль в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».

Как отмечается в обосновании ЕСПЧ, после прекращения боевых действий между вооруженными силами Грузии и России, то есть с 12 августа 2008 года, Российская Федерация установила полную экстерриториальную юрисдикцию над Южной Осетией, обеспечив прямое присутствие там своих собственных вооруженных сил. Что, в свою очередь, лишает возможности «провести эффективное расследование, когда потенциальные подозреваемые находились на территории, оставшейся под эффективным контролем Российской Федерации». Суд также принял во внимание, что иски жителей Южной Осетии были поддержаны официальными властями России. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе решение ЕСПЧ назвал убедительной победой Грузии:

«Грузия одержала очередную победу в деле о войне августа 2008 года в Страсбургском суде, это еще один большой успех Грузии. Постановление ЕСПЧ лишний раз подтверждает, что правительство Грузии успешно отстояло интересы государства и грузинской армии. Это постановление является еще одним ярким примером того, что борьба за деоккупацию и справедливость продолжается мирным и справедливым образом. Мы уверены, что добьемся больших успехов в этой борьбе. Хочу поздравить всех с сегодняшним решением и поблагодарить всех, кто был причастен к этому делу».

Главными «причастными к этому делу» оказались лидеры «Грузинской мечты». Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе особо подчеркнул заслуги нынешнего правительства в судебном противостоянии с Москвой:

«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию политики непризнания, мы преуспели во всех юридических спорах, мы преуспели абсолютно во всех областях, и это является заслугой соответствующих ведомств, прежде всего, Министерства юстиции. Спасибо каждому должностному лицу и руководству министерства, правительства за отстаивание этой принципиальной позиции».

Глава правительства похвалу со стороны товарища по партии воспринял как должное, но очередную победу в Страсбурге Ираклий Гарибашвили посвятил главному оппоненту «Мечты» – находящемуся в тюрьме Михаилу Саакашвили. Правда, в отличие от судей ЕСПЧ, премьер-министр все же нашел в действиях экс-президента состав преступления:

«Здесь необходимо еще раз упомянуть позорные действия «Национального движения» и лично Саакашвили во время августовской войны. Его предательская деятельность хорошо видна – как он предал Кодорское ущелье, как более сотни деревень были потеряны и тысячи людей оказались в изгнании. Это почерк «Национального движения». Партия и правитель, при которых были потеряны территории и узаконена оккупация, как они смеют не то что говорить о приходе к власти, а вообще оставаться в политике?! Итак, реальность сегодня такова, что главный клоун находится в тюрьме за то, что совершил ужасное преступление, и все виновные будут привлечены к ответственности».

Впрочем, жаловаться на Саакашвили в Страсбург Гарибашвили пока не намерен. Что касается судебного противостояния Грузии и России, то в 2008-2009 годах против Грузии при поддержке Москвы было подано более 3300 исков. Однако на основании материалов и юридических позиций, представленных официальным Тбилиси, на сегодняшний день около 2800 исков уже отклонены как необоснованные. Как отмечается в обоснованиях решений суда, истцами не было представлено ни одного убедительного доказательства совершения преступлений со стороны Грузии.

По данным правительства, в 2019-2020 годах Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны и Службой государственной безопасности представило в Европейский суд по правам человека сотни материалов, доказывающих, что Грузия не нарушала международное право во время войны 2008 года.

Нынешнее решение Страсбурга основано на вердикте от 21 января 2021 года, когда Большая палата ЕСПЧ постановила, что расследование военных преступлений в ходе боевых действий находится в юрисдикции Международного уголовного суда ООН, а происходившее после активной фазы боевых действий и прекращения огня подпадает под ответственность России, так как она осуществляла эффективный контроль на территории Абхазии и Южной Осетии, а с 12 августа по 10 октября 2008 года и в так называемых буферных зонах.