Свинцовый саркофаг в Абхазии: вскрытие показало…

В конце августа «Эхо Кавказа» рассказывало о научной сенсации – обнаруженном совместной абхазо-российской археологической экспедицией при раскопках у храма в древнем городище Гюэнос на территории современного города Очамчыра, в районе морпорта, свинцовом саркофаге второй половины V - начала VI века нашей эры. Это первый свинцовый саркофаг, найденный на территории Кавказа и вообще на постсоветском пространстве. В Абхазии ранее находили только каменные и керамические. С абхазской стороны экспедицию возглавлял директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, а с российской – заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Саркофаг темно-серого цвета, длиной около двух метров, очень тяжелый, как и положено свинцовому, его еле подняли из раскопанной ямы восемь мужчин. Крышка его была запаяна, но дно местами отвалилось, и из отверстий торчали кости скелета, пролежавшего в нем около полутора тысяч лет.

Археологи не стали спешить со вскрытием и изучением содержимого саркофага, решили поместить его в надежном месте в Сухуме и дождаться приезда специалистов из России. И вот в четверг 21 октября состоялось вскрытие саркофага. Оно вызвало большой интерес. При вскрытии присутствовали археологи и историки из Абхазии и России, министр культуры республики Гудиса Агрба, президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа, глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа (ведь в обнаруженном саркофаге, по наиболее распространенной версии, был захоронен христианский священнослужитель высокого ранга), журналисты.

На вскрытии саркофага присутствовал и секретарь Совбеза Республики Абхазия, доктор исторических наук Сергей Шамба, который обнаружил с археологической экспедицией храм в Гюэносе еще в 80-х годах прошлого века. Он рассказал, что в то время грузинские археологи не стали копать ниже полутораметрового слоя, который датировался не позднее V века, поскольку там начинались грунтовые воды. Абхазским археологам удалось откачать с помощью насосов грунтовые воды, продвинуться глубже и открыть культурные слои до VI века до нашей эры. Храм, открытый в этом месте, оказался одним из крупнейших на территории Восточной Абхазии.

«Это уникальная находка не только на территории Абхазии, но и всего Кавказа, всего Северного и Восточного Причерноморья. Надеюсь, после реставрации саркофаг займет надлежащее место в Абхазском государственном музее и это будет экспонат, которым музей сможет гордиться», – сказал Александр Скаков.

Помимо скелета, который сохранился не очень хорошо из-за большой влажности места захоронения и принадлежал, скорее всего, мужчине, внутри не оказалось никаких предметов, что, впрочем, характерно для раннехристианских захоронений.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Аркадием Джопуа, и он рассказал:

«Специалистов, которые занимаются реставрацией по металлу, в Абхазии нет и в России не так уж много. Мы их ждали. Двое из Музея Востока – именно по металлу. И одна – антрополог, которая будет заниматься изучением скелета, химический анализ делать. Ну, это явно христианское захоронение, безынвентарное. Это было уже византийское время, храм четко датирован».

В мире обнаружено всего несколько десятков свинцовых саркофагов, и все – на территориях бывшей Римской империи – в Испании, Италии, Франции, Англии, Турции, нередко - близ свинцовых рудников. В них хоронили знатных особ, причем в языческие времена в саркофаги помещали различные предметы. Так, два саркофага из свинца (из которого древние римляне делали водопроводные трубы) были обнаружены в 1828 году в Сан-Пьетро-ин-Кариано в Италии. С усопшими там положили ценные украшения: ожерелье с кулоном-камеей в виде Дианы, золотое кольцо, золотую брошь, браслет. Также в гробу нашли два стеклянных сосуда, медный сосуд, два музыкальных инструмента из бронзы… В 2020 году мировые СМИ много писали о свинцовом саркофаге, найденном близ городка Атен во французской Бургундии, но там было уже раннехристианское захоронение.

Мы продолжили разговор:

«Ну, а какие еще саркофаги бывали? Понятно, что из золота не делали. А, скажем, медные…

– Бывали медные. Бывали каменные. Один каменный саркофаг стоит в Абхазии в Госмузее, другой – в Каманском храме…»

Свинцовый саркофаг, найденный нынче в Очамчыре, был, по-видимому, привезен сюда из других мест. А какова будет его дальнейшая судьба? Джопуа говорит, что сейчас реставраторы его обрабатывают:

«Жидкостью, которая не позволит выделяться на поверхность ни запахам, ни каким-то химическим составам, которые могут выделиться. Саркофаг при вскрытии развалился, и они сейчас собирают его, чтобы можно было представить его в экспозиции».

В последних сообщениях СМИ не раз звучало, что именно Гюэнос (или Гиэнос) – это древнейший город на территории Абхазии, древнее, чем знаменитая Диоскуриада. Но Аркадий Джопуа с этим не согласился, он сказал, что корректнее считать его одним из древнейших городов, а точную датировку установить уже невозможно. И если историки склоняются к мысли, что Диоскуриаду основали выходцы из древнегреческого города Милета в Малой Азии, то про Гюэнос никаких данных об этом нет. Джопуа продолжил:

«Мы сейчас вышли в раскопках на более древний слой, чем древнегреческая колонизация. На том же месте и раньше проживали местные племена. И в будущем году мы будем копать догреческое поселение».

Сейчас уже можно сказать, где хранился почти два месяца найденный свинцовый саркофаг. Это большое помещение, называемое ангаром, где ранее были табачные склады, рядом с Сухумской крепостью. Там же хранятся разные демонтированные памятники и прочее. Джопуа объяснил:

«Там мы держали саркофаг и до самого последнего дня никому не говорили, где он спрятан. Из-за того, что некоторые думали, что, раз такой саркофаг, там золото, что-то такое… И вот, чтобы не ограбили… Сейчас, слава богу, мы его вскрыли, и есть о чем писать, что изучать, все нормально. Я надеюсь, что в ближайшее время они восстановят саркофаг, а потом будем думать, куда его переместить, где поставить, как поставить. Это не я один буду решать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия