Поместное самоуправление, или Ираклий Гарибашвили предупреждает

Грузинская власть предупреждает, что в случае победы на выборах мэров муниципальных городов оппозиция все равно не сможет ничего сделать без ее поддержки. Так обозначил суть местного самоуправления премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Заявление премьера прозвучало на презентации мэра города Сенаки. Ираклий Гарибашвили высказался на тему возможной победы кандидата от оппозиции:

«Этот человек не имеет никакого отношения к Сенаки, какие перспективы у (кандидата от ЕНД) Кобы Накопия? Власть наша, центральное правительство подчиняется нам, без нашего ведома он и шагу не сможет ступить. И это касается любого муниципалитета, где теоретически может победить кандидат от оппозиции, – без нашей поддержки у него не будет никаких перспектив, самообман, что он сможет сделать что-нибудь для города, пусть не обманывают людей».

Оппозиция мгновенно отреагировала. По мнению претендента на пост мэра Кутаиси Хатии Деканоидзе, заявление премьера, кроме языка ненависти, содержит неуважение к свободе выбора собственных граждан:

«Сегодняшнее заявление Гарибашвили, в котором открытым текстом говорится, что, в случае победы оппозиционных кандидатов, жителям этих городов будет устроен саботаж, является прямым шантажом избирателей. Всем понятно, что власти упустили контроль за процессами, но сегодняшнее заявление содержит признаки преступления против собственного народа. Кроме того, это является атакой на принцип разделения властей и попыткой дискредитации принципов местного самоуправления».

Каковы шансы оппозиции в случае выбора мэров самоуправляемых городов обойти бойкот центральных властей и насколько велики их шансы на сохранение власти? Что говорит закон?

Анализ статьи «Кодекса самоуправления» прямо говорит, что в случае победы мэра от оппозиции он столкнется с реальными трудностями как при принятии кадровых решений, так и утверждения городского бюджета, говорит руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили:

«В случае Тбилиси, если сакребуло не поддержит представленную мэром кандидатуру на пост городской службы, закон позволяет мэру назначить временного исполняющего обязанности сроком на три месяца без права повторного назначения этой персоны, однако мэр, руководствуясь принципом ротации, сможет каждые три месяца менять руководителей служб. Разумеется, градоначальнику будет сложно на протяжении четырех лет справляться с чехардой кадрового состава. В других городах такого ограничения нет. Гораздо более проблематичен порядок утверждения городского бюджета. Закон гласит, что, если сакребуло за три месяца не утвердит финансовый документ, будут назначены перевыборы в местное сакребуло. Это правило касается всех городов».

В целом в правовом смысле угрозы Гарибашвили вполне реальны и осуществимы, продолжал Леван Алапишвили, однако власти придется принять в расчет, что в перспективе разрешение спора между центральными и муниципальными властями путем выборов выглядит явно не в их пользу:

«В случае перевыборов власти могут потерять большинство, если мэр выставит ориентированный на население очень популистский городской бюджет, и если сакребуло не утвердит его, искать оправдание придется партии «Грузинская мечта», что может серьезно повлиять на окончательный расклад. Так что заявление премьера, с одной стороны, не выходит за рамки правового поля, с другой стороны, оно не соответствует политической культуре цивилизованных, демократических стран, где непринято переводить проблемы муниципальных властей в ранг высокой политики, и это серьезная проблема».

На сегодня в сакребуло самоуправляемых городов «Грузинская мечта» представлена большинством в Тбилиси и Поти, но проигрывает в Батуми и Рустави, где перевес у оппозиции. Что касается Кутаиси, там партия власти имеет перевес всего в один голос. Впрочем, вся арифметика в пользу оппозиционного спектра может оказаться напрасной, если партия Георгия Гахария «За Грузию» качнется в сторону власти. Тогда перевес власти будет во всех городских парламентах.