На 22-й день голодовки Саакашвили потребовалась медицинская помощь в тюрьме

На 22-й день голодовки экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалась медицинская помощь и в тюрьме ему было проведено переливание крови. Об этом журналистам сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает агентство «Новости-Грузия».

«Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было», - сказал он. Кипшидзе добавил, что процедура прошла «достаточно хорошо», хотя проводить ее пришлось «в полевых условиях», при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.

«Эта медицинская комната [в тюрьме] не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице», - заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует.

Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.

По словам адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, посетил Саакашвили в начале недели и рекомендовал госпитализировать его для профилактики.

Министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, в которой есть условия для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобряют адвокаты, которые опасаются за безопасность экс-президента.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария ранее пояснила, что принудительно госпитализировать Саакашвили возможно только в случае реальной угрозы его жизни, когда он сам уже не сможет дать согласия.