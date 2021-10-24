Гарибашвили объяснил, почему Саакашвили не переводят из тюрьмы в частную клинику

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «очередной грязной провокацией» заявления о планируемой ликвидации экс-президента страны Михаила Саакашвили в тюремной больнице, связав их с приближением второго тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили утверждают, что власти планируют инсценировать в тюремном госпитале бунт, чтобы убить экс-президента.

«Это почерк Саакашвили и очередная грязная провокация… Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно», - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что «Грузинская мечта» не способна на «такую ужасную провокацию» в отличие от партии Саакашвили, «Единого национального движения». «Они делают панические, абсурдные заявления, исходя из собственных развратных действий… Этим они еще раз доказывают, на что способны», - заявил Гарибашвили.

Премьер верит, что Саакашвили поручил добиться его госпитализации под предлогом ухудшения состояния здоровья, надеясь на то, что сторонникам удастся его освободить, когда он будет находиться в частной клинике. «Представьте, в каких иллюзиях эти люди и убеждают небольшую группу своих избирателей, чтобы они поставили очередную провокацию», - сказал он.

В конечном счете, глава правительства исключил, что Саакашвили переведут в клинику гражданского сектора. По его словам, абсолютно всех голодающих заключенных в случае необходимости госпитализируют в тюремный госпиталь, и экс-президент «не является привилегированным». «В тюремной больнице созданы все условия, это наше решение, которое не будет пересматриваться», - заявил он.