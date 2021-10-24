У руставской тюрьмы проходит митинг в поддержку Саакашвили

Масштабный митинг в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, куда был помещен политик после задержания, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Акция под слоганом «Свободу Мише» была организована партией «Единое национальное движение». У тюрьмы собралось несколько тысяч человек. В руках они держат национальные флаги и плакаты с надписями в поддержку экс-президента. Периодически демонстранты скандируют «Миша!».

Участники акции требуют, чтобы экс-президент, который уже 24-й день продолжает голодовку, незамедлительно был переведен в многопрофильную клинику гражданского сектора.

«За этой стеной сидит человек, который может принести Грузии лучшее будущее и знает, как это сделать, но олигарх не позволяет ему сделать это», - заявил кандидат в мэры Рустави от ЕНД Давид Киркитадзе, выступая на акции. Он призвал граждан принять участие во втором туре муниципальных выборов 30 октября и проголосовать за оппозицию.