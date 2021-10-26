Власть и врачи разошлись в разумных подходах

Глава грузинского Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе выступает за радикальную вакцинацию населения. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе рассчитывает, напротив, на разъяснительную работу. Статистика между тем с каждым днем все более тревожная.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается день ото дня. Доля положительных тестов вернулась к 10-процентому уровню – это худший показатель октября. Вдобавок к коронавирусу активизировался вирус сезонного гриппа, что еще больше осложняет ситуацию, говорит Александр Гогинава, инфекционист Центра инфекционных болезней и СПИДа:

«Эпидемиологическая ситуация очень серьезная и в последние дни ухудшается с каждым часом. В эту осень участились респираторные инфекции, и мы просим соблюдать предписания эпидемиологов по ношению масок и соблюдению дистанции. Многие не только игнорируют эти предписания, но и находятся с симптомами заболевания в местах массового скопления людей».

Об ухудшении ситуации на специальном брифинге говорил глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе. Озвученная им статистика свидетельствует, что, в отличие от периода начала пандемии, стали массово заболевать дети:

«Около 15% от общего числа инфицированных – дети и подростки, всего с начала эпидемии были инфицированы 104 тысячи, из которых около семи тысяч нуждались в стационарном лечении, и, к сожалению, в девяти случаях был зафиксирован летальный исход».

На брифинге был задан вопрос по поводу снижения темпов вакцинации. Согласно планам правительства, до нового года планировалось ежедневно вакцинировать до 30 тысяч человек, однако на деле эта цифра снизилась до пяти тысяч прививок в день.

В ответ Гамкрелидзе признал, что государство недоработало в вопросе вакцинации. При этом он отказался отвечать на вопрос, кто именно, кроме премьера Гарибашвили, препятствует продвижению вопроса принудительной вакцинации, активным поборником которой является главный эпидемиолог страны:

«Согласно опыту многих стран, при достижении 40-45 процентов иммунизации процесс тормозится. В Грузии это произошло на уровне 35 процентов. После этого, по опыту передовых стран, должны быть задействованы другие, косвенные механизмы, например, те же «зеленые паспорта», без которых вас не пустят в места массового скопления людей. Я за радикальный подход, но не спрашивайте меня, кто выступает против. Наш центр представил пакет рекомендаций координационному совету, и вопрос будет обсуждаться. Надо отметить, что совет учитывает не только наши рекомендации – там и экономика, туризм, финансы, решение будет принято на основе консенсуса».

В ответ на эти заявления, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, встречаясь с представителями системы здравоохранения в Самегрело, вновь ответила, что не согласна с идеей принудительной вакцинации. Достаточно лишь разъяснительной беседы с сомневающимися, полагает чиновник:

«Я убеждена, что за обязательной вакцинацией последуют гораздо более негативные процессы, которые, наоборот, будут ей препятствовать, поэтому считаю, что важно больше общаться с людьми, а не использовать принуждение. Нам сейчас важно активизировать процесс вакцинации. Мы начали вакцинационный марафон, для этого отобрано 50 деревень. Следующим этапом будет продолжение этого марафона в небольших населенных пунктах».

Впрочем, судя по конечным итогам, марафон по иммунизации проходит не очень успешно. С 18 октября в рамках акции было вакцинировано всего 1400 человек.

В соответствии с обнародованной на брифинге статистикой, в Тбилиси самый высокий уровень иммунизации от коронавируса – 77%, далее идут Рача-Лечхуми – 69%, Аджария –62%. Соответственно, в этих регионах наблюдается самая низкая заболеваемость.