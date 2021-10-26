Люди гибнут за биткоин, или О роковом выстреле в Аацы

Вот уже несколько дней одна из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе – трагедия, которая произошла в ночь на 21 октября в селе Аацы Гудаутского района.

Первым привлек к ней внимание активный блогер и общественный деятель Давид Дасания, написавший в субботу 23 октября на своей странице в Facebook, как обычно, очень эмоционально:

«Убит Астамур Ардзинба. Друг, одноклассник моего старшего сына. Прекрасно воспитанный молодой человек, которого я по-отечески любил. Со вчерашнего дня я разбит. Плачу, как дитя, от бессилия. Одна только мысль приходит мне в голову: как же быть его отцу? Пусть будут прокляты во веки веков его убийцы! Когда в Абхазии будет наведен тотальный порядок?..»

Среди десятков откликов возмущенных преступлением комментаторов его поста, который сопровождало фото покойного, прозвучали, естественно, и вопрос, что же случилось, и сетование: а где официальная информация, где возбуждение уголовного дела? Кто-то написал, что это было убийство по неосторожности, на что еще кто-то откликнулся с недоумением... Но вот, наконец, в воскресенье 24 октября пресс-служба Гепрокуратуры Абхазии опубликовала на сайте ведомства следующее сообщение:

«Прокуратурой Гудаутского района 21 октября 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении Пачалия Р.Т. по части 1 статьи 99, части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия и в отношении иных фигурантов уголовного дела по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. По версии органа предварительного следствия, 20 октября 2021 года, примерно в 23.30 Пачалия Ренат Темурович, вооруженный незаконно приобретенным при неустановленных обстоятельствах огнестрельным оружием - автоматом системы Калашникова с боеприпасами, совместно с друзьями Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба Л.Р. и Ардзинба А.Б., вооруженными незаконно переданным и носимым по предварительному сговору огнестрельным оружием - двумя единицами автомата системы Калашникова и двумя единицами пистолета ПМ, на приусадебном участке домовладения Отырба Л.Р. в с. Аацы Гудаутского района при пресечении хищения оборудования по добыче криптовалюты со стороны не менее пяти лиц открыли из имевшегося огнестрельного оружия стрельбу, в результате чего Пачалия Р.Т., осознавая общественную опасность своих действий при производстве с близкого расстояния выстрелов, предвидя наступления любых общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступления, совершил убийство Ардзинба А.Б.».

Даже тогда, когда в официальном сообщении все бывает ясно, как дважды два четыре, находятся интернет-пользователи, которые не могут сразу понять написанное в тексте, ну а уж тут, когда и впрямь неординарная ситуация была описана предельно сжато и специфическим протокольным языком правоохранительных органов, многие признавались, что «ничего не поняли». Не помогло им и разъяснение одного из СМИ, которое пересказало сообщение более доступным для всех языком: «Пачалия попал в своего же товарища Ардзинба, и тот от полученных ран скончался».

Памятуя, что «в интересах следствия» правоохранительные органы не дают обычно в таких случаях интервью СМИ и не дополняют ничем сказанное в официальном сообщении ведомства, «Эхо Кавказа» все же связалось с прокурором Гудаутского района Эдуардом Шамба, чтобы уточнить, не установлены ли уже те «не менее пяти» лиц, которые пытались под покровом ночи совершить хищение майнинг-аппаратов из помещения на приусадебном участке Отырба. Эдуард Владимирович коротко ответил, что те «устанавливаются».

Неопровержимо только то, что стрельба возникла рядом с майнинг-фермой и из-за нее.

«Эхо Кавказа» связалось с Давидом Дасания как с человеком, близким к семье покойного (его похоронили позавчера), и он сказал:

«Я обладаю двумя версиями, но где правда, кто его знает. Он (Астамур Ардзинба) работал в уголовном розыске…»

Далее Дасания изложил эти версии, но тут же добавил:

«Я же против слухов, а это то, что я просто слышал, неофициально неподтвержденная информация».

И после этого он заговорил на тему майнинг-ферм и добычи криптовалюты, которая в течение минимум года остается в Абхазии постоянно в поле внимания СМИ и интернет-сообщества, но при этом в последние месяцы среди суждений появились и такие, которые ранее отсутствовали:

«Есть люди, которые имеют пять-десять штук (майнинг-аппаратов). Они кормят свою семью, пытаясь выжить в этой ужасно трудной ситуации. А есть другие, неприкасаемые, их никто не трогает. Они имеют по пятьсот и выше».

Как известно, 31 марта с.г. постановлением кабинета министров республики запрет на деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию был продлен еще на целый год вперед. По недавней информации ГТК республики 40 процентов завезенного через Псоу упомянутого оборудования вывезено назад. Но незаконная на территории Абхазии добыча криптовалюты, которая создала непосильную нагрузку для энергосистемы республики, продолжается. Еще бы – ведь на днях цена самой популярной криптовалюты – биткоина – поставила рекорд: более 66 тысяч долларов США. Больше того: уже давно появился и процветает такой вид криминальной деятельности, как кража майнинг-аппаратов. «Эхо Кавказа» рассказывало о ней еще весной. Воров в данном случае вдохновляет то, что потерпевшие по понятным причинам не будут обращаться в милицию. Это не ограждает порой похитителей от серьезных разборок. Был эпизод, когда потерпевший ранил в Новом районе Сухума обвиненного им в похищении из пистолета – только мотивы его официально не оглашались. А вот связь случившегося в Аацы с попыткой «майнинг-воровства» скрыть было уже невозможно.

Мы поговорили сегодня о новом распространившемся в Абхазии виде хищений с членом Общественной палаты республики Сократом Джинджолия. Вот что он сказал:

«Криминал всегда приспосабливается, находит новые возможности в новых условиях. Техника развивается, вместе с этим и криминал растет.

– Ну, вот, говорили, сорок процентов вывезено этих майнинг-аппаратов из Абхазии. Но не знаю…

– А кто точно может сказать!

– Ну, они же фиксируются на таможне, когда завозятся и когда вывозятся.

– Я думаю, что многое не зафиксировано из завезенного.

– То есть вы думаете, что просто так, скрытно завозили?

– Конечно, наверняка».

Но что же делать с незаконной добычей криптовалюты в Абхазии? На прошлой неделе в ходе инспекционной поездки по объектам Инвестпрограммы президент Абхазии Аслан Бжания посетил электроподстанцию «Гячрыпш» мощностью 16 мегаватт. Этот объект близ границы с Россией рассматривается в качестве объекта питания для технопарка по легальной добыче криптовалют. Туда будет осуществляться переток электроэнергии из России по достаточно приемлемой для майнеров цене, но, конечно, выше той, по которой она отпускается ныне «Черноморэнерго» потребителям. Сократ Джинджолия сказал:

«Я думаю, что крупные майнинг-фермы могут воспользоваться этой ситуацией и работать на предложенных условиях. Но многие будут пользоваться этой аппаратурой дома – по два-три аппарата. И это, конечно, будет отражаться на расходовании электроэнергии».

Что касается гибели молодого человека в селе Аацы, то не будем здесь забегать вперед, подождем, к каким выводам придет следствие, а затем, возможно, и суд.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия