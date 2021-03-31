Новости с абхазского майнинг-фронта: «вор у вора ASIC украл»

На днях председатель правления Ингурской ГЭС Леван Мебония сообщил СМИ, что станция, остановленная на капитальный ремонт деривационного тоннеля 20 января (в последний раз такой ремонт был в начале века), возобновит работу 1-2 мая. Размер потерь из-за утечек воды в тоннеле до ремонта достигал 250 миллионов киловатт-часов в год, что составляло 10% от общей потребляемой Абхазией в течение года электроэнергии. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

Впрочем, значительно больше потерь происходит по пути к потребителям в Абхазии из-за донельзя обветшавшей за последние десятилетия энергосистемы республики.

Между тем, ровно два месяца осталось до 1 июня – срока, до которого власти Абхазии в начале прошлого декабря ввели запрет на деятельность майнинг-ферм и импорт оборудования для них. (Исключение составляет небольшая СухумГЭС, которая несколько лет назад была восстановлена частными лицами и взята в аренду у государства на 50 лет и не входит в систему РУП «Черноморэнерго»). Многие в последние дни стали рассуждать о том, закончится ли запрет в связи с тем, что летом электроэнергию не нужно тратить на отопление помещений, да, собственно, уже в середине апреля метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха до 22 градусов, или же тем не менее он будет продлен…

Многие, впрочем, были против того, чтобы даже обсуждать этот вопрос. Для них, намучавшихся и продолжающих мучиться из-за постоянных отключений электричества, добытчики криптовалюты, по вине которых, по мнению специалистов, нагрузка на абхазские электросети увеличилась нынче минимум на 20%, – абсолютное зло.

Характерно, что когда в соцсетях была выложена информация про участившиеся в Абхазии в последнее время нападения криминальных элементов на криптофермы, как правило, небольшие, на 5-20 аппаратов, расположенные в удаленных или мало посещаемых местах, без специализированной охраны, с целью похищения оборудования, один из пользователей прокомментировал это так: «Вор у вора ASIC украл». То есть для него грабитель, пытающийся присвоить чужое имущество в виде майнинг-аппаратов, и криптодобытчик, «ворующий электроэнергию у населения», одинаково ненавистны.

Но некоторые старались взвесить все аргументы «за» и «против». Тем более, что есть в Абхазии немало граждан, которые вложились в свое время в бизнес по добыче криптовалют. Часть из них, игнорируя запрет, продолжили эту деятельность, в частности рассредоточив майнинг-аппараты по мелким объектам, а также, по словам заместителя начальника ОВД по Сухумскому району Темура Айсанова: «Люди стали намного хитрее. Кабеля закапывают в землю, чтобы не было видно, и подземным путем подводят к домам».

Другая часть, законопослушная, решила подождать до 1 июня. А некоторые принялись вывозить оборудование в Россию, где, хоть цена потребляемой для майнинга электроэнергии выше в разы, добывать криптовалюту можно вполне легально. Больше того, ходят разговоры о действительно «криптовалютном рае» где-то в Хабаровском крае, где тарифы на электроэнергию были специально снижены.

Помимо этого, в связи со скачкообразным ростом цены за последние полгода самой популярной криптовалюты биткоина в пять раз, до более чем 50 тысяч долларов США (а старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун предрекает ее подорожание в этом году еще в восемь раз, до 400 тысяч долларов), заниматься майнингом криптовалют становится выгодно и при среднестатистических тарифах на электроэнергию по России. Но ведь этот же рост увеличивает финансовые аппетиты тех, кто рассчитывает продолжить «ковать биткоины» в Абхазии. Кстати, их еще весьма вдохновило пришедшее позавчера сообщение, что американская платежная система Visa первой из крупнейших платежных систем мира одобрила расчеты по сделкам в криптовалюте USD Coin – стейблкоином, который привязан к доллару.

Некоторые рассуждали, что если все криптодобытчики в Абхазии будут легализованы, за счет их отчислений государству можно будет в сжатые сроки модернизировать всю энергосистему страны. Им отвечали: «Вот именно, что «если»…». Тогда энтузиасты рассуждали вслух о национализации майнинг-ферм, после чего на них посматривали с недоумением; в 1917 году, мол, это уже проходили…

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экспертом по экономическим вопросам, научным сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. В ответ на вопрос, есть смысл, по его мнению, отменить названный запрет с тем, чтобы добыча криптовалют в Абхазии приносила общегосударственную пользу, он усмехнулся:

«Я вот в этой деятельности блага для народа и государства пока не вижу. Тем более в ситуации, когда мы получаем электроэнергию из России.

– Нет, ну, первого июня будет уже ИнгурГЭС работать.

– Я понимаю, что ИнгурГЭС будет работать. Но у нас получается, что потребление выросло от 2 до 3,5 миллионов киловатт в сутки, и даже российский переток не позволяет населению получать электроэнергию в связи с тем, что система перегружена. Нет электроэнергии лишней у государства. Естественно, эти меры надо продлевать, другого выхода я не вижу. И не просто продлевать, а усиливать, принимать эти акты законодательные… А потом уже, когда под контролем будет вся система, будут ликвидированы незаконные подключения не только майнинг-ферм, но и по другим видам деятельности, минимизируются хищения электроэнергии, которая принадлежит народу и государству, можно будет планировать… Я бы еще планировал потихоньку переход на цифровую валюту. Набиулина об этом официально объявила, пока в рамках союзнических отношений. Почему бы и нам не подумать о переговорах на эту тему с Россией?».

Когда мы заговорили про идущий обратный «переток» оборудования для майнинг-ферм из Абхазии в Россию, Ахра Аристава отметил:

«Дело даже не только в росте цены на биткоин, дело в том, что аппаратура стала более современная выпускаться по добыче криптовалют. Поэтому в этом есть выгода. Старая аппаратура, естественно, такую производительность по добыче не имеет. Я интересовался: они 3 рубля могут платить за киловатт-час, и даже до пяти некоторые платят. Но и все равно у них остается прибыль, и еще они платят налог с оборота».

И вот сегодня постановлением Кабинета министров республики деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию были запрещены еще на целый год вперед, до 31 марта 2022 года. Сегодня же депутаты парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении. В частности, присоединение к электрическим сетям в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования, используемого для добычи криптовалют. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до двух лет или без такового.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия