В Тбилиси проходит многотысячное собрание сторонников «Грузинской мечты»

На площади Свободы в Тбилиси под лозунгом «Доведем победу до конца» проходит многотысячное собрание правящей партии «Грузинская мечта». На митинг прибыли сторонники партии из всех регионов Грузии.

Акция проводится в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, которые пройдут 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах.

Оппозиционеры заявляют, что акция – проплаченная, и в ней, в основном, принимают участие госслужащие – под угрозой увольнения.

Из-за акции перекрыт центральный проспект столицы – Руставели, и близлежащие улицы. В центре Тбилиси полиция освободила все автомобильные стоянки и перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями. Места для стоянки подготовили для автобусов, маршруток и автомобилей сторонников правящей партии.

Ранее, 14 октября в Тбилиси прошел митинг сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пришли, по разным оценкам, десятки тысяч человек.

В «Грузинской мечте» не скрывают, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в акции правящей партии, получат за это деньги – от 30 до 50 лари (10-15 долларов). Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, что участникам митинга выдают деньги на питание.