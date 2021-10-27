«Грузинская мечта» показала себя Национальным движением

Сегодня в центре Тбилиси, на площади Свободы состоялся митинг сторонников «Грузинской мечты», где ораторы в очередной раз заклеймили эпоху правления «Нацдвижения». По мнению оппозиции, большинство людей свезли на митинг в принудительном порядке.

Масштабная предвыборная акция правящей партии, по различным оценкам, собрала от 50 до 60 тысяч человек. С самого начала было ясно, что «Мечта» поставила цель превзойти показатели недавнего митинга «Национального движения». И это ей почти удалось – визуально число участников было сопоставимо с акцией оппозиции двухнедельной давности.

Организаторы митинга не раз подчеркивали мирную направленность акции: «это не акция протеста, как многие полагают, а собрание мирных людей, для которых превыше всего идеалы национальных ценностей, достоинства, мира и развития», – заявляли до митинга лидеры «Мечты».

Однако на протяжении митинга ораторы «мечтателей» клеймили «преступный девятилетний период правления «Нацдвижения». Открывая мероприятие, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обрушился с яростной критикой на лидеров оппозиции, которых не раз назвал изменниками и преступниками.

«Дорогие друзья, мы не хотим говорить о прошлом, у нас целый ворох нерешенных проблем, сложная геополитическая обстановка, потеряно 20% территории благодаря предательской политике (Михаила) Саакашвили. Экономика не поспевает за уровнем демократии, не решены проблемы бедности и безработицы, однако не менее важно осмысление прошлого. Мы шаг за шагом восстановили справедливость, арестовали всех палачей режима Саакашвили – (Бачо) Ахалая, (Вано) Мерабишвили, (Гиги) Угулава, а 1 октября мы задержали главного организатора кровавого преступного режима Михаила Саакашвили, предателя и палача, который тайком, по-воровски пробрался в страну. Рано или поздно правосудие будет совершено над всеми преступниками, мы никогда не простим издевательства над людьми, потери территорий, оскорбления патриарха и православной церкви, фундамента нашего государства», – и в этот момент речь оратора утонула в бурных овациях участников митинга.

Со схожими призывами отметились и другие ораторы «Грузинской мечты»: председатель партии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Каха Кучава, министр культуры Тея Цулукиани, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие.

В оппозиции считают, что большинство людей на митинге являются работниками госучреждений, которых мобилизовали на акцию. Такого мнения придерживается лидер «Нацдвижения» Ника Мелия:

«Ничего нельзя скрыть в такой маленькой стране. Все знают, что под угрозой увольнения они заставляют прийти на митинг госслужащих, и так бывало не раз. Ни одна политическая партия не должна иметь возможности заставлять людей идти на политические мероприятия, этому должен быть положен конец».

Между тем, по информации ряда СМИ, мобилизация в районах действительно имела место: вместе с оплачиваемым выходным людям выплатили командировочные, обеспечили транспортом, многочисленные кадры автобусов в центре городов не раз показали на экранах различным масс-медиа.

По мнению политолога Гии Хухашвили, цель контракции «Грузинской мечты» – доказать всем, в том числе международным партнерам, что они в состоянии мобилизовать столько же людей, что и их оппоненты из «Нацдвижения»:

«Вместо того чтобы решать стоящие перед страной тяжелейшие вызовы, правительство объявило рабочий день выходным, усадило людей в автобусы и привезло в Тбилиси митинговать. Для того чтобы вдохновить людей прийти на акцию, недостаточно говорить только о прошлом, надо вселять в людей надежду. А мы что слышим? Власти прямо говорят людям: да, настоящее, может, не очень удалось, зато у нас лучше, чем в кровавом прошлом. Разговорами о «кровавых девяти годах» не накормить людей, поэтому любая акция бесполезна, сколько бы людей на ней ни стояло».

Согласно высказываниям в соцсетях, недовольство людей вызывает тот факт, что на фоне проваленной вакцинации при растущей динамике заражения коронавирусом власти не избежали соблазна провести многотысячное мероприятие, где многие в открытую игнорировали масочный режим. Впрочем, схожие претензии высказывались после многотысячного митинга «Нацдвижения» 14 октября.

До второго тура выборов в самоуправление, который пройдет в 20 городах Грузии, включая все пять самоуправляющихся городов, осталось всего три дня.