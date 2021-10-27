«Единое национальное движение» провело митинг в Зугдиди

Всемирно известного грузинского оперного певца Паату Бурчуладзе не впустили в здание Кутаисского оперного театра. Такое сообщение распространил представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гига Шушания. По его данным, Паата Бурчуладзе, который накануне публично выступил в Кутаиси в поддержку оппозиции, хотел осмотреть театр, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Сегодня по поручению мэра Кутаиси двери оперного театра закрыли Паате Бурчуладзе. Это то же самое, если бы Месси приехал осмотреть стадион кутаисского «Торпедо» и его бы не впустили. Я и представить не мог, что они побьют новый рекорд после вчерашней позорной акции сторонников мэра Кутаиси возле тюрьмы в Рустави», - написал Шушания в социальной сети.

О случившемся на своей странице в Facebook сообщил и сам Паата Бурчуладзе. По словам оперной звезды, он пришел в театр, чтобы встретится с музыкантами и представителями администрации, чтобы ознакомить с их проблемами кандидата в мэры от оппозиции Хатию Деканоидзе, однако в театре неожиданно объявили карантин.

«В связи со случившимся из Кутаисского оперного театра мне звонят мои дорогие друзья. Сегодня я хотел, чтобы музыканты и менеджмент театра ознакомили Хатию Деканоидзе со своими проблемами, поэтому мы пришли в театр, зная, что там была назначена репетиция. А там очень странно совпало, что как только стало известно о нашем приходе, неожиданно был объявлен карантин, решено было провести дезинфекцию, и театр закрыли. Почему-то и руководитель театра не захотел со мной встречаться.

Не волнуйтесь, друзья мои, это тоже пройдет, и я обязательно приду к вам, и буду поддерживать вас, как смогу», - пишет Бурчуладзе.

Паате Бурчуладзе через СМИ ответила художественный руководитель Кутаисского оперного театра Ирина Ломинадзе. Согласно ее объяснению, она лично не встретилась с Паатой Бурчуладзе, так как для нее неприемлема та политическая сила, которую он поддерживает. Ломинадзе также отметила, что никто не просил у нее организовать или согласовать встречу Бурчуладзе с труппой театра.

Паата Бурчуладзе приехал в Кутаиси, чтобы поддержать оппозицию на местных выборах. Накануне он выступил с речью на презентации коалиционного городского правительства, которое представила кандидат в мэры от оппозиции, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.