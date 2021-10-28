Новости
Коронавирус в Южной Осетии: 73 новых случая, один – летальный
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия выявил за сутки 73 новых случая коронавируса (днем ранее – 67).
Как сообщила глава ведомства Марина Кочиева, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 2241 человек, 86 сняты с учета за сутки.
От последствий коронавирусной инфекции скончалась женщина в возрасте 90 лет, сообщила заместитель директора Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева.
В «красной зоне» медцентра проходят лечение 200 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации – пять человек.
Число выявленных случаев коронавируса за время пандемии составляет 8527, выздоровели 6286, скончались 140 человек.
Другие новости дня
В Азербайджане разрешили вакцинацию от коронавируса четвертой дозой
Четвертая доза вакцины от коронавируса может быть введена в Азербайджане по рекомендации врача с учетом состояния здоровья гражданина. Об этом передает агентство Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медстрахованию Азербайджана.
«Через шесть месяцев после вакцинации двумя дозами возможна бустерная доза (ревакцинация). Спустя полгода после двух доз вакцины от коронавируса сопротивление организма к этому вирусу слабеет, поэтому рекомендуется третья (бустерная) доза. По рекомендации врача и с учетом состояния здоровья гражданина может быть введена четвертая доза вакцины», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что гражданину, который становится в очередь для третьей дозы на сайте randevu.its.gov.az, автоматически назначается дата введения четвертой дозы: «Если есть рекомендация врача, то гражданин может подойти в пункт для вакцинации четвертой дозой. Если этой рекомендации нет, то достаточно третьей дозы».
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются препараты CoronaVac (Sinovac), AstraZeneca, «Спутник V» и Pfizer.
США в суде представили гарантии для Ассанжа в случае экстрадиции
Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов в Высоком суде Лондона, где рассматривается апелляция США по вопросу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, представили суду ряд гарантий безопасности основателя WikiLeaks и гуманного обращения с ним в случае, если он будет выдан в США.
Четверг - второй и, как ожидается, последний день слушаний по делу Ассанжа в лондонском суде, вердикт которого будет объявлен позднее. Министерство юстиции США добивается отмены решения суда низшей инстанции, который постановил, что Ассанж не может быть выдан в Соединённые Штаты из-за его психологического состояния.
Среди гарантий, о которых юристы оповестили суд, в частности, гарантия того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры - то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.
Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции.
Сам Ассанж в среду принял участие в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы.
В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже - в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks может грозить фактически пожизненный срок - более 100 лет тюрьмы.
- Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, а суд рассматривает дело о его экстрадиции. В первой инстанции дело завершилось в его пользу.
В Грузии началось производство винтовки GI-4 стандарта НАТО
В Грузии на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта» открылось грузино-израильское предприятие «Delta САА», которое производит автоматическое оружие стандарта НАТО.
Как сообщает Минобороны Грузии, согласно проекту, произведенные на заводе винтовки GI-4 (калибр – 5,56 мм) стандарта НАТО будут поставляться Силам обороны Грузии, что способствует процессу оснащения воинских частей современным вооружением.
Договор о производстве автоматического огнестрельного оружия стандарта НАТО был подписан между Минобороны Грузии и израильской компанией в мае 2021 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузино-израильское предприятие оснащено новейшими установками, произведенными в ведущих странах мира, а полный технологический процесс производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 (5.56) будет осуществляться на месте, отмечают в ведомстве.
В Минобороны уверены, что «функциональная нагрузка предприятия в будущем возрастет еще больше, что позволит производить различные виды огнестрельного оружия и аксессуаров».
На открытии предприятия побывал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Это еще одно выполненное дело, наше обещание, которое я озвучил примерно год назад. Мы начали работать над этим вопросом интенсивно, и сегодня вы видите совместное предприятие автоматических винтовок. Мы привезли американские станки, это новейшая технология высокого уровня и все детали автомата изготавливаются здесь. Сегодня мы уже начали, официально открыли предприятие, и начнем производство GI-4 типа M4, что очень важно и я поздравляю «Дельта» и все министерство обороны с этим важным предприятием. Кроме того, все детали автомата, в том числе, пластмассовые, будет производится на месте», – заявил Гарибашвили.
На предприятии также планируют наладить экспорт совместной продукции.
Из-за оправдательного приговора по делу Анзора Тарба судью сухумского суда могут привлечь к ответственности
Оправдательный приговор по резонансному делу об убийстве Анзора Тарба может стать основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи сухумского городского суда Инара Кварчия. Об этом сообщили в прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, 25 октября первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния в соответствии с законом о «Судебной власти» направил в Квалификационную коллегию судей материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Кварчия.
Ранее оправдательный приговор, вынесенный Инаром Кварчия в отношении бывших сотрудников МВД – Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Виталия Кулова, Адгура Аутлева, отметил абхазский Верховный суд.
«В случае удовлетворения требований Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении судьи Квалификационной коллегией судей могут быть применены меры дисциплинарного характера», – говорится в сообщении.
Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года. По версии прокуратуры, сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба.
Многие СМИ, включая «Эхо Кавказа», обстоятельно освещали ход судебного разбирательства по этому делу, которое велось в переполненном зале сухумского городского суда под председательством Инара Кварчия. В итоге 10 ноября 2020 года суд вынес оправдательный приговор всем четверым обвиняемым, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Это вызвало бурную возмущенную реакцию со стороны родственников и близких покойного Анзора Тарба.
3 марта 2021 года кассационная коллегия по уголовным делам абхазского Верховного отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий.
Саакашвили и его адвокатов обвинили в нарушении ковид-регуляций
Специальная пенитенциарная служба распространила заявление по поводу условий содержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В администрации тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, объяснили, что стеклянная перегородка в комнате свиданий была установлена из-за того, что экс-президент и его адвокаты постоянно нарушали правила, установленные для превенции распространения коронавируса, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Указанное решение обусловлено только полным нарушением регуляций, существующих из-за ковид-пандемии, со стороны Михаила Саакашвили и его адвокатов. В частности, со стороны Михаила Саакашвили и представляющих его интересы адвокатов имело место перманентное нарушение установленных регуляций, в частности, они вставали на стол и устанавливали непосредственный контакт через стеклянный защитный барьер, а отказ Михаила Саакашвили от использования средств индивидуальной защиты (маски) повышал вероятность распространения вируса. Также существовала опасность повреждения стеклянного барьера, что могло повлечь телесные повреждения кого-то из присутствующих людей», – сказано в заявлении.
Сегодня Саакашвили распространил сообщение, в котором жаловался на решение тюремной администрации полностью перекрыть стеклянную стену в комнате для свиданий, из-за чего он не может полноценно общаться с адвокатами и обмениваться с ними документами.
«В переговорной установили сплошную стеклянную стену между нами, а это значит, что мы больше не можем обмениваться друг с другом документами. К тому же очень плохо слышно. Такого никогда не было в Грузии и, тем более, в Европе. Мы давно слышали, что судов и прокуратуры не существует, теперь упразднен и институт адвоката! С сегодняшнего дня категорически отказываюсь от любых услуг по анализам, лечению и реанимации, связанных с голодовкой. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено право на беспрепятственные отношения с правозащитниками!», – отметил Саакашвили.
Он говорит, что сидит «практически в российской тюрьме, а не в грузинской».
«Я встретился с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которой очень благодарен. Она тоже отметила, что чувствует себя не в Грузии, а в России», –сказано в сообщении, опубликованном на страницах Саакашвили в соцсетях.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Ереван обсуждает с Москвой вопрос об отношениях с Анкарой
Армения обсуждает с Россией возможности урегулирования армяно-турецких отношений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Мы готовы начать отношения, начать урегулирование отношений с Турцией. Этот вопрос обсуждается и с Россией, обсуждаем, как можно продвинуться в этом процессе», – сказал Григорян на брифинге в четверг.
По его словам, и армянская, и турецкая стороны отмечали, что есть положительные импульсы, и возможно будет урегулировать двусторонние отношения, пишет «Интерфакс».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Власти Ашхабада перенесли торговлю хлебом на тёмное время суток, чтобы скрыть очереди
Власти столицы Туркменистана Ашхабада перенесли торговлю хлебом в государственных магазинах на раннее утро, чтобы в темноте не были видны очереди. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.
Государственная цена на хлеб ниже рыночной примерно в 10 раз, объясняет редакция. В условиях дефицита муки и продуктов это приводит к созданию огромных очередей. На присланном в редакцию видео запечатлено, как в очередях за хлебом стоят сотни человек, в том числе маленькие дети. Хлеб поступает в продажу в пять часов утра, за 2 с половиной часа до рассвета.
В апреле Туркменская служба Радио Свобода сообщала, что региональные власти в стране запрещают гражданам скапливаться в очередях перед продуктовыми магазинами, чтобы не дискредитировать президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Туркменистан в последние годы находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов. Сообщается, что у населения не хватает наличных денег и оно переходит на натуральный обмен.
Власти страны проблемы отрицают. В июне стало известно, что Всемирный банк исключил Туркменистан из отчёта о глобальных экономических перспективах из-за отсутствия достоверной статистики. В апреле использование официальной государственной статистики Туркменистана прекратил Международный валютный фонд.
COVID-19 в Грузии: 4009 новых случаев, 45 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9918.
За сутки в стране выявили 4009 новых случаев коронавируса. Накануне провели 46 107 тестов: PCR-тестов – 18 950, экспресс–тестов на антиген – 27 157.
Выздоровели еще 5177 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 707 290, выздоровевших – 647 878.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,69%, за последние 14 дней составляет 8,97%, за неделю – 8,89%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 3951 человек, всего в Грузии использовано 1 965 714 вакцин.
В СГБ Грузии сообщили о временном закрытии Ингурского моста
Жителей Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября.
Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, ограничение ввела абхазская сторона. Причина – второй тур муниципальных выборов в Грузии.
Через Ингурский мост, по информации СГБ, будут пропускать лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи.
«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорят в грузинском ведомстве.
В СГБ отмечают, что передвижение через Ингурский мост также было ограничено во время первого тура муниципальных выборов.
Ранее в оппозиционном «Национальном движении» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей. В этом контексте оппозиционеры упомянули руководителей «Ингури ГЭС», которые опровергли сообщение об участии в переговорах.
«Репортеры без границ» призвали правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну
Организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала правительство Грузии объяснить, почему украинского журналиста, основателя интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона не пустили в страну. Об этом говорится в сообщении RSF, опубликованном в Twitter.
«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Он планировал взять интервью у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности», – отмечается в сообщении.
Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.
Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.
Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш, украинского адвоката Евгения Грушовца, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
В России впервые более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России на утро 28 октября выявлены 40 096 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Данные приводятся федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием с учётом аннексированного Крыма.
Умерли за последние сутки 1159 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это также максимум за время пандемии. С начала октября максимальный показатель смертности обновился в 19-й раз. Больше всего умерших в Москве – 95, это максимальное значение с 27 июля.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в начале недели, что доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, система здравоохранения региона "работает на пределе" – на лечении в больницах находятся 10 тысяч пациентов, 502 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
В Москве и ещё шести регионах - Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии сегодня начался период нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября. В этих регионах действуют ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. Хакасия стала первым российским регионом, где на период нерабочих дней ввели комендантский час.
Министерство обороны по просьбе правительства Хакасии направит в регион военных врачей и средний медицинский персонал для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в инстаграме глава республики Валентин Коновалов.
25 октября, правительство республики заявило, что региональное здравоохранение работает на грани возможностей, в больницах не хватает коек. На прошлой неделе число госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки превысило 200, это максимальное число с начала пандемии
В Абхазию планируется поставка 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В самопровозглашенную республику Абхазия планируется поставка 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила главный санитарный врач Людмила Скорик на встрече с абхазским премьером Александром Анквабом.
По её словам, по линии Международного комитета красного креста в Абхазию уже завезено специальное холодильное оборудование для хранения большого количества вакцин.
Отметим, что абхазский президент Аслан Бжания обсуждал в Москве вопрос доставки второй партии вакцины от коронавируса еще в июле. Он также заявлял, что партия вакцины может поступить в Абхазию в конце июля–начале августа.
При этом в Абхазию доставили лишь 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. На 14 октября 2021 года вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» прошли 3152 человека.
Алеся Бацман: «У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Это – политика»
Журналист Дмитрий Гордон и его супруга, журналистка Алеся Бацман хотели записать интервью с Михаилом Саакашвили в руставской тюрьме. Об этом Бацман рассказала в интервью «Эху Кавказа».
Она говорит, что соответствующее письмо было направлено в МИД Грузии за несколько дней по поездки в Грузию. По словам Бацман, в нем говорилось, что журналисты хотят «показать всему миру, в каких условиях находится Михаил Саакашвили, что с ним происходит, как с ним обращаются и к чему это все ведет». «Как мы видим, грузинской власти есть что скрывать», – говорит Бацман.
Накануне Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию. Его супруге сказали, что рассмотрение её дела продолжается и она может подождать в тбилисском аэропорту еще несколько часов. «Естественно, я сказала, что ждать не буду», – рассказывает она.
«На выходе, в аэропорту нас ждали журналисты. Естественно, ситуация стала публичной. Я знаю, что к аэропорту стали съезжаться грузинские политики, сторонники Михаила Саакашвили, депутаты, пресса. Я так понимаю, что руководство аэропорта или грузинская власть, понимая это, постаралась как можно быстрее отправить нас обратно в Киев. Потому что для этого они специально задержали рейсовый самолет Тбилиси-Киев. Люди сидели и нас ждали. Конечно же, причина – наша поддержка и наша публичная защита Михаила Саакашвили, другой причины нет», – заявила Бацман «Эху Кавказа».
Журналистка говорит, что украинские официальные органы будут связываться с грузинскими коллегами для выяснения причин запрета на въезд в страну.
«Но это – формальность. Мы же понимаем причину реальную. Мы понимаем, что это – политика. У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Дмитрий Гордон на протяжении, наверное, 30 или 31 года всегда ездил в Грузию. У него там огромное количество друзей – от президентов до всеми любимых артистов. Нас очень ждал Вахтанг Кикабидзе, мы планировали с ним поужинать. Грузия – одна из наших родных стран, и всегда поездка в Грузию – это что-то теплое, родное, запоминающееся. Эта ситуация, конечно, вопиющая», – добавила Бацман.
Отметим, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что ведомство не получало предварительного уведомления о визите украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Накануне в Грузию также не впустили руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева, юриста Евгения Грушовца. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
Опрос Ipsos: в Тбилиси лидирует Каладзе, в других городах – оппозиционеры
Согласно опросу, проведенному по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» международной компанией Ipsos Global, в Тбилиси перед вторым туром выборов мэра Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии, действующий мэр Каха Каладзе. В других крупных городах, по информации Ipsos, лидируют оппозиционеры.
Для опроса были выбраны четыре города с населением более 100 тысяч человек: Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Зугдиди, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно исследованию, разница между кандидатами в некоторых случаях настолько мала, что с учетом погрешности в 3% может возникнуть противоположный результат.
В ходе опроса респондентам задавали такой вопрос: «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какого кандидата в мэры вы бы проголосовали?» На этот вопрос ответили следующим образом:
Тбилиси:
- Ника Мелия («Национальное движение») — 48,4%;
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 51,6%
Зугдиди:
- Анзор Мелия («Национальное движение») — 54,7%;
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 45,3%.
Рустави:
- Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 53,1%;
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 46,9%.
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 51,7%;
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 48,3%.
Батуми
- Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 51,3%;
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 48,7%.
Опрос проводился в период с 23 по 27 октября. 2600 имеющих право голоса избирателей старше 18 лет были отобраны случайным образом и опрошены методом прямого интервьирования.
Второй тур выборов мэра состоится 30 октября в 20 городах Грузии, в том числе во всех пяти самоуправляющихся городах.
Впервые в мире футболист высшей лиги совершил каминг-аут
Впервые в истории соревнований по футболу среди мужчин игрок команды высшего дивизиона национального первенства совершил каминг-аут - публично заявил о своей гомосексуальности.
Это полузащитник австралийской команды "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло. "С гордостью публично заявляю о том, что я гей" - сказал 21-летний футболист. По его словам, он удивлён тем, что сейчас среди футбольных профессионалов в мире нет открытых геев.
Тренер команды и другие игроки поддержали футболиста - как и представители других австралийских клубов и национальная федерация футбола.
На поступок австралийского спортсмена обратили внимание мировые СМИ. CNN также отмечает, что на данный момент он единственный открытый гей в высших эшелонах мирового футбола. Поступок Кавалло поддержали бывшие и нынешние звёзды, такие как Гари Линекер и Жерар Пике. "Спорт-Экспресс", в свою очередь, приводит мнение бывшего советского футболиста Анзора Кавазашвили, который считает: "Если бы у нас в России кто-то себе позволил сделать подробное, он бы не смог продолжить карьеру".
Первым в мире профессиональным футболистов в 1990 году о своей гомосексуальной ориентации сообщил англичанин Джастин Фашану, однако к тому моменту он не играл в высшей лиге. В 2014 году каминг-аут сделал игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер - однако уже после завершения карьеры.
В Грузию не впустили партнера Саакашвили по реформам – бизнесмена Сейсембаева
Казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева не впустили в Грузию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Сейсембаева, он должен был выступить на форуме Академии Гордона.
«Грузинские власти посчитали меня опасным элементом и не впустили в страну. Видать, они побоялись, что я буду что-то делать в поддержку Михаила Саакашвили. Грустно все это. Что же власти такие пугливые? Видать есть причина. Чувствуют, наверное, что правда не на их стороне. Да и ладно», – пишет Сейсембаев.
В прошлом году сообщалось, что основатель управляющей компании Seimar Investment Group, фондов Asadel Partners и Asadel Venture Маргулан Сейсембаев стал партнером Михаила Саакашвили и начал работать с ним в «Офисе простых решений и результатов» в Украине.
Процесс депортации из Тбилиси Сейсембаев описывает «грубым и топорным».
«Зачем так много и нагло врать? Во-первых, на границе мурыжили часа два. Не могли ничего сказать. Все время врали. То система у них зависла, то они проверяют заполнение ковид формы и так далее. Во-вторых, вначале не хотели впускать и мою семью. Когда мы начали возмущаться, после долгого согласования с верхами решили все-таки жену и детей впустить. Потом меня обманным путем, ничего не объясняя, провели и посадили в самолёт. На мои требования отдать паспорт сказали, что паспорт положили в багаж, и я получу его по прибытии. На вопрос “в каком чемодане, у нас ведь их пять?” они опять стали врать, что положили в самолёт все пять. Тогда я говорю: “а как же моя семья? Там только один чемодан мой”. Они начали говорить, что они положили именно в мой чемодан. Когда я спросил, какого цвета мой чемодан, они вообще ничего не ответили и, оставив меня в самолёте, быстро ретировались. Вроде простое нехитрое дело - депортировать человека. А сколько вранья, увиливаний и лицемерия! Через этот маленький эпизод мне сразу же стала видна вся сущность нынешних грузинских властей. К сожалению, теперь мне придется облетать Грузию. Жалко. Хорошая страна, хорошие люди. Страна, сделав круг, вернулась туда же», – пишет он.
Накануне в Грузию также не впустили журналиста Дмитрия Гордона, его супругу Алесю Бацман, соратницу Саакашвили, руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш.
Украинский юрист Евгений Грушовец также заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
В МВД Грузии пока не комментируют запрет на въезд в страну граждан Украины и Казахстана.
В Москве и шести регионах России начался локдаун
В Хакасии действует комендантский час
В Москве сегодня начался период нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября.
В столице закрылись кафе и рестораны, они смогут работать только навынос и на доставку. Также не работают салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, автосервисы. Театры и музеи можно посетить с использованием QR-кодов. Массовые мероприятия запрещены. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Продолжат работу медицинские организации, в том числе частные клиники, суды, а также предприятия непрерывного цикла.
У московских школьников с 28 октября начались каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы, студенты будут учиться самостоятельно.
С сегодняшнего дня нерабочие дни также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Хакасии. В этих регионах будут действовать ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. В Хакасии вводится комендантский час и прекращена работа общественного транспорта.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. С середины октября ежедневно выявляется более 30 тысяч новых случаев заражения. 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день. За 27 дней месяца максимальный показатель смертности обновился 18 раз. 20 октября президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив главам регионов самостоятельно вводить дополнительные выходные дни и ограничения. Так, в ряде регионов нерабочие дни начались 25 октября.
Руководители антидопингового агентства Украины отправлены в отставку
Министр спорта Украины в среду объявил об отставке главы национального антидопингового агентства Ивана Курлищука и его заместителя. Это произошло на следующий день после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о возможных нарушениях антидопинговых норм, допущенных украинским агентством.
В заявлении министерства спорта признаётся, что были нарушены международные стандарты проведения допинг-тестов, и содержатся заверения в том, что Украина привержена борьбе с допингом.
В докладе ВАДА подведены итоги расследования, получившего название "операция Геркулес". В нём утверждается, что украинское антидопинговое агентство, в частности, заранее предупреждало спортсменов о допинг-тестах, причём, как утверждается, это продолжалось с 2012 года. Также, как утверждается, украинское агентство фальсифицировало документы о пробах - шесть проб были промаркированы как "внесоревновательные", в то время как в реальности были "соревновательными".
В докладе речь не идёт о каких-либо фактах сокрытия применения допинга украинскими спортсменами, подобных тем, которые были обнаружены в России, из-за чего российские спортсмены были лишены возможности выступать на соревнованиях под национальным флагом.
Однако нарушения будут рассмотрены комитетом по соответствию ВАДА, который может принять решение о санкциях в отношении украинского агентства, что потенциально может сказаться и на спортсменах.
Коронавирус в Абхазии: 149 новых случаев инфицирования, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 497 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 пациентов. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 100 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались две женщины 1932 и 1938 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 194 человека. Зарегистрировано 450 летальных случаев. Выздоровели 26 512 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Единое национальное движение» провело митинг в Зугдиди
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) провела сегодня вечером многолюдный митинг в городе Зугдиди на западе Грузии, с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Кандидат в мэры от ЕНД в Зугдиди Анзор Мелия, являющийся отцом председателя ЕНД Ники Мелия, в своем обращении к сторонникам партии сказал, что счастлив баллотироваться на пост мэра Зугдиди. «В случае избрания я буду мэром каждого, кто любит Грузию … Я дважды посетил все села, встретился с десятками тысяч людей, за что благодарен богу», - сказал он на митинге.
Активистка ЕНД Ани Цитлидзе заявила, что выборы являются «исторической битвой за единую, сильную, независимую, свободную европейскую Грузию».
Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава от объединенной оппозиции назвал митинг «борьбой за свободу Михаила Саакашвили». Он заявил, что Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в Грузии. Угулава также отметил, что оппозиция не ставит своей целью сменить одну партию на другую - «Грузинскую мечту» на «Национальное движение», а вместо этого предлагает коалиционное управление.
Оппозиция проводит митинги с момента задержания Саакашвили 1 октября. При этом Саакашвили, которому правительство «Грузинской мечты» предъявило несколько уголовных обвинений и заочно вынесло приговор, продолжает голодовку в тюрьме № 18 в Рустави. Сегодня же вечером правящая партия «Грузинская мечта» провела масштабный митинг в Тбилиси перед вторым туром муниципальных выборов 30 октября.
Суд ЕС обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день
Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать по одному миллиону евро в качестве штрафа за неисполнение принятого ранее решения этого суда о необходимости упразднить дисциплинарную палату Верховного суда Польши.
Речь идет об очередной фазе конфликта между Польшей и руководством ЕС по вопросу о независимости польской судебной системы. Он продолжается уже несколько лет. Еврокомиссия подвергла резкой критике создание дисциплинарной палаты в 2018 году, утверждая, что она может использоваться исполнительной властью для оказания давления на судей.
В июле 2021 года Европейский суд потребовал упразднить дисциплинарную палату, однако Польша проигнорировала это решение. Недавно конфликт еще более обострился после того, как Конституционный суд Польши постановил, что конституция страны имеет приоритет над законодательством ЕС. После этого лидеры ряда стран ЕС и представители Еврокомиссии пригрозили Польше заморозкой выделения миллиардов евро из специального стабилизационного фонда, созданного для преодоления последствий пандемии. В ЕС, однако, нет консенсуса относительно необходимости этого шага.
Представители польских властей раскритиковали вердикт суда. Они заявляют, что он будет проигнорирован и Польша не будет платить штрафы.
При этом руководство Польши утверждает, что планирует внести изменения в структуру судебных органов и распустить дисциплинарную палату. Однако неясно, когда это произойдет.
Ранее Европейский суд уже обязал Польшу ежедневно платить полмиллиона евро в качестве штрафа за отказ закрыть угольную шахту Туров недалеко от границы с Чехией. Польша проиграла судебный спор. И в этом случае власти страны заявляют, что не будут исполнять решение суда.
Основатель Gulagu.net обратился с открытым письмом о пытках к Путину
Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин Gulagu.net обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток заключенных и ужесточить наказание за них. Правозащитники также предлагают освободить осужденных, которых принуждали к самооговору и к которым применяли пытки.
В последние недели проект Gulagu.net опубликовал несколько видео пыток заключенных в российских колониях, СИЗО и других учреждениях ФСИН. Как утверждают правозащитники, в их распоряжении находится огромный видеоархив с записью пыток, и публикации продолжатся.
Осечкин в своем письме, в частности, призвал Путина обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы они лично проверили более 200 обращений Gulagu.net за 2014-2021 годы по фактам убийств и пыток более 100 заключенных. Осечкин заявил о том, что необходимо расследовать факты «многомиллиардных хищений» в ФСБ и ФСИН, а также причастность сотрудников этих ведомств к неким аферам и срывам ГосОборонЗаказа.
Правозащитники также предлагают Путину выпустить на федеральном канале фильм-расследование о «пыточном конвейере».
Осечкин также требует начать проверку и провести расследование в отношении сотрудников ФСБ и ФСИН, которые «злоупотребляли служебным положением, соучаствовали в фальсификации доказательств против правозащитников». Также предлагается уволить из администрации президента России, ФСБ, ФСИН, телеканалов НТВ, «Россия» и РЕН-ТВ всех причастных к информационным атакам и кампаниям по дискредитации Gulagu.net. От российских властей требуют отказаться от «незаконного заказного уголовного преследования» координаторов Gulagu.net и «Сибири правовой», а также информатора Сергея Савельева. Всего в письме содержится 21 предложение.
При этом автор письма задается вопросом, знает ли Путин о происходящем в системе ФСИН, и если да, не санкционировал ли он лично пытки заключенных.
«Масштабы пыток, коррупции, бесчеловечного обращения и убийств поражают воображение, и мир это увидит и будет это знать вне зависимости от воли причастных к этим массовым преступлениям», - заявляет Осечкин.
- О пытках в саратовских колониях и областной туберкулезной больнице УФСИН стало известно в начале октября. Тогда правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН, видеоархив ведомства с записями актов изнасилований и избиений заключенных. Часть архива была опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток.
- После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
- Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. Сейчас Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.
Митинг сторонников «Грузинской мечты» в Тбилиси завершился
В Тбилиси завершился предвыборный митинг правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели, пишет СОВА.
Первым к собравшимся обратился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«В 2012 году под руководством основателя нашей партии Бидзины Иванишвили рядовые солдаты этой страны мирным путем разоружили авторитарный, деспотический режим и вытеснили правительство партии убийц, палачей и предателей. Антигосударственную, антинародную и антицерковную силу. Мы внедрили ценности, которыми и управляем страной по сей день», – заявил он.
При этом глава грузинского правительства добавил, что экономика Грузии пока не дошла до того уровня развития, что демократия.
«Экономика пока не достигла такого уровня развития, как демократия. Пока многим требуется помощь. Разумеется, пока многие страдают от бедности и безработицы. Мы должны взять курс на будущее, напоминания важны. История – лучший учитель, мы не должны повторять ошибки прошлого», – сказал он.
Перед собравшимися выступил и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
«В 2012 году люди, собравшиеся здесь, на этой площади, своим единством заложили основы нового государственного порядка, который до сих пор действует под влиянием идей человеческого достоинства, уважения к государству и церкви, человечности и свободы. Спасибо основателю нашей партии Бидзине Иванишвили, который 10 лет назад возглавил эту борьбу за свободу и вместе с грузинским обществом победил преступный режим, построенный на ненависти и лжи», – сказал Кобахидзе.
Министр культуры Тея Цулукиани, в свою очередь, обратилась с трибуны к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
«Саакашвили, выгляни из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин помнят твой жестокий режим, сколько людей тебя не хотят. Сегодня мы все еще боремся против него. Многие из вас, наши сторонники, думали, что, если это великое зло будет заключено в тюрьму, борьба закончится — нет! Борьба за лучшую Грузию не заканчивается так легко, так на этой земле жили до нас, у нас впереди еще много сражений», – заявила Цулукиани.
Акция состоялась в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, которые пройдут 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах.
Ранее, 14 октября в Тбилиси прошел митинг сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пришли, по разным оценкам, десятки тысяч человек.
Голодающий в тюрьме Михаил Саакашвили отказался от помощи медиков
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение отказаться от облегчающей процесс голодовки помощи медиков, сообщил журналистам после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме врач-анестезиолог, депутат Верховной рады Украины Максим Перебийнис.
«Он сказал, что с сегодняшнего дня из-за того, что ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и тех медицинских процедур, которые облегчают ему процесс голодовки», – заявил он, отметив, что это еще более осложнит и увеличит риски в период голодовки.
По словам Перебийниса, ему не была дана возможность осмотреть Саакашвили и не был дан доступ к его медицинской истории. Он отметил, что администрация пенитенциарного учреждения объяснила это тем, что на встречу с Саакашвили он был пропущен в статусе депутата, а не врача.
«Мы говорили через стекло», – сказал Перебийнис.
«Я считаю, что любой человек, который ведет голодовку в течение 27 дней, является пациентом, который нуждается в медицинском наблюдении, в определенных медикаментозных анализах», – подчеркнул украинский депутат.
Как пишет «Интерфакс», об отказе Саакашвили от какой-либо медицинской помощи также сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Отказ от еды представляет угрозу его жизни», – написала Денисова в Facebook.
Она призвала руководство тюрьмы в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили немедленно отреагировать и дать ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медицинском учреждении.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.