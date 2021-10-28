Противороссийский зонтик для Грузии и Украины

Черноморская безопасность вновь в центре внимания США – американский Сенат провел специальные слушания, посвященные деструктивной деятельности России в регионе. При этом, если американские законодатели, как и некоторые лидеры стран НАТО, считают, что Москву можно обуздывать, поддерживая демократические процессы в странах-соседях России, то эксперты настаивают: единственный способ остановить российскую экспансию – обеспечить физическую безопасность государств региона.

«Безопасность Черного моря: возрождение политики США в отношении региона» – слушания в комитете по международным отношениям американского Сената, прошедшие 27 октября в Вашингтоне, были посвящены необходимости изменения стратегии Соединенных Штатов в отношении агрессивной политики России.

Как отметила председательствующая на слушаниях сенатор Джин Шахин, Черноморский регион является очагом соперничества между Россией и Западом. По словам американского политика, несмотря на то, что выход к Черному морю имеют шесть стран – Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия, лишь Москва рассматривает Черное море как свое собственное:

«Меня обнадеживает недавнее заявление генерального секретаря НАТО о том, что Североатлантический альянс разработает всеобъемлющий план по защите региона. Я также рада, что на прошлой неделе министр обороны США посетил Грузию, Украину и Румынию. Я думаю, что это был долгожданный знак изменения подхода к попыткам России получить контроль над Черным морем».

При этом Джин Шахин также рассказала о шагах, предпринятых Россией, чтобы предотвратить новый этап расширения НАТО, приведя в качестве примеров войны, развязанные Россией против Грузии и Украины:

«Россия использует войны, незаконную агрессию для усиления контроля над регионом и ограничения деятельности НАТО на своих границах. В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, незаконно оккупировав территории Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов в Донбассе. Аннексия заложила основу для создания Россией Средиземноморской оперативной группы и значительно усилила Черноморский флот. Россия всегда готова использовать экономическую, военную и политическую силу, чтобы остановить расширение НАТО и усилить контроль над Черным морем».

По мнению сенатора, агрессивные действия Москвы требуют более скоординированного ответа со стороны НАТО. И главным оружием Джин Шахин считает усиление демократических институтов в странах-соседях России. В частности, Шахин считает, что Грузия, Украина и Молдова должны продолжать противостоять вредоносной деятельности России, активизируя необходимые демократические реформы, чтобы приблизиться к евроатлантическому сообществу.

Впрочем, выступившие перед сенаторами аналитики считают такой подход недостаточно эффективным. В частности, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский указывает на то, что США и их союзники по НАТО не уделяют Черноморскому региону столько внимания, сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, считает Бжезинский, воспринимается Москвой как сигнал к действию:

«Наращивание Россией военной мощи, оккупация ею грузинских и украинских территорий, другие провокационные использования вооруженных сил и гибридная война превратили Черное море в российское военное озеро, которое президент Путин использует для продвижения своих подрывных и экспансионистских целей в регионе и за его пределами. Эта агрессия подчеркивает, как Черноморский регион стал слабым местом трансатлантической безопасности. Тем не менее эта часть Европы не получила такого приоритета и фокуса, как ее северный аналог – регион Балтийского моря. В отсутствие всеобъемлющей и более агрессивной стратегии со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по НАТО, а также Европейского союза, Черноморский регион, вероятно, испытает на себе дальнейшее усиление российской агрессии. Это не только поставит под угрозу безопасность и суверенитет демократий региона, но также увеличит риск военного конфликта, в том числе с опасной динамикой эскалации».

По словам аналитика, агрессия России в Черноморском регионе также включает политическую подрывную деятельность, кибератаки, саботаж и даже убийства. Все эти инструменты Кремль, утверждает Бжезинский, применяет почти по всей Европе. В частности, российские спецслужбы неоднократно убивали критиков в Украине. А сегодня Болгария расследует четыре взрыва на складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год. На них хранились вооружения, предназначенные для отправки в Грузию и Украину.

По мнению эксперта, НАТО следует незамедлительно начать работу по усилению военного потенциала союзников и партнеров. Бжезинский считает, что темпы усиления России в Черноморском регионе выявляют все более серьезные пробелы в оборонных возможностях союзников:

«Приоритетом должно стать расширение усилий по укреплению вооруженных сил Грузии и Украины. Конгресс заслуживает похвалы за направление дополнительных ресурсов на обеспечение соответствия требованиям, но обе страны по-прежнему нуждаются в дополнительных летательных системах защиты, имеющих решающее значение для сдерживания дальнейшей военной агрессии России, в том числе противотанковое вооружение, системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты и беспилотные летательные аппараты-разведчики. Необходимо помочь их вооруженным силам, а также вооруженным силам Болгарии и Румынии компенсировать значительное военно-морское преимущество России в Черном море».

Но самым главным, считает Бжезинский, является вопрос евроатлантической интеграции Грузии и Украины. По словам эксперта, расширение НАТО было одной из величайших историй успеха Европы после окончания холодной войны. Членство в альянсе демократических стран Центральной Европы расширило и укрепило зону мира и безопасности в Европе, а также военный потенциал Североатлантического блока. Причем, отмечает эксперт, именно новые члены альянса стали одними из самых стойких трансатлантистов Европы и внесли свой вклад в операции под руководством США, в том числе за пределами Старого континента.

Но этот успех, подчеркивает Бжезинский, резко контрастирует с нерешительностью Североатлантического союза удовлетворить запросы Украины и Грузии по членству, даже несмотря на то, что эти страны мужественно внесли свой вклад в миротворческие операции НАТО по всему миру. Эта нерешительность, отметил эксперт, поместила Грузию и Украину в дестабилизирующую серую зону отсутствия безопасности на стратегическом ландшафте Европы.

Впрочем, бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считает, что вина за такое положение дел лежит, в том числе, и на властях обеих стран. Говоря о Грузии, экс-глава альянса отметил, что внутриполитические проблемы, которые в последние месяцы стали отчетливо видны, могут быть использованы против Тбилиси скептиками из числа стран-членов НАТО:

«Текущий политический кризис может быть использован теми членами НАТО, которые скептически относятся к членству Грузии в Североатлантическом альянсе. Они могут использовать внутриполитические разногласия как еще один аргумент, почему им не следует приглашать Грузию в НАТО. Мой совет правительству – стабилизировать ситуацию в стране».

Тем не менее аналитики, выступившие на заседании Сената США, посвященном безопасности Черноморского региона, уверены: неспособность НАТО интегрировать Грузию и Украину в альянс побудила президента Путина действовать в соответствии с его желанием вернуть эти страны под контроль Москвы. Нежелание НАТО удовлетворить евроатлантические устремления Украины и Грузии привело к тому, что политика открытых дверей Североатлантического альянса превратила ее в дестабилизирующий фактор. И сегодня одним из важнейших столпов новой стратегии черноморской безопасности, уверены западные эксперты, должно стать предоставление Грузии и Украине четкого и однозначного пути в НАТО.