Дезертиры от медицины

В разгар пандемии в Ленингорском районе без объяснения причин исчезло руководство местной больницы, поликлиники и скорой помощи, не оставив после себя никакой замены. Местные жители полагают, что они дезертировали из ковид-опасной зоны, и просят о помощи у властей республики.

В Ленингорском районе пандемия в разгаре. С начала недели ежедневно выявляют от 17 до 28 новых случаев инфицирования, что много для района с населением менее двух тысяч человек.

В этой критической для ленингорцев ситуации руководители местных больницы, поликлиники и скорой помощи покинули район. Две недели назад исчезла заместитель главного врача районной больницы, она же заведующая поликлиникой, она же терапевт поликлиники и дежурный врач скорой помощи Мадина Кабисова. Вчера в неизвестном направлении отбыл Джемал Бедоев – главный врач районной больницы и одновременно главный врач скорой помощи, который к тому же совмещает две ставки невролога.

Тамара Меаракишвили сравнивает эти «исчезновения» с дезертирством:

«Почему никого не уведомили, где они? Кто должен руководить медицинскими учреждениями в их отсутствие? Кому они оставили ключи от помещений, печати? Это руководящий состав, который должен принимать решения в условиях пандемии, поддерживать оперативную связь с Цхинвалом. А они бросили нас и дезертировали. К тому же они ведь с руководящими должностями совмещают ставки практикующих врачей. Совмещение формальное, на самом деле они не ведут прием пациентов. То есть они еще и лишают нас возможности обратиться к нормальному лечащему врачу. У нас сейчас самая тяжелая ситуация за все послевоенное время – почти в каждой семье кто-то болен ковидом.

– Им недоступна медицинская помощь?

– Самых тяжелых госпитализируют в Цхинвал. Но остальные должны же иметь возможность лечиться в районной больнице или дома под наблюдением врача. Я ходила в районную поликлинику – там пусто, двери кабинетов зарыты. Вот посмотрите, они потом вернутся с липовыми больничными, раздобытыми в российских деревнях, будто все это время тяжело болели. Им еще больничные выплатят…

– Совсем не осталось врачей в районе?

– По пальцам одной руки пересчитать. Из них трое – это врачи скорой помощи, которые приезжают на дежурство из Цхинвала – сутки через трое. Это хорошие, добросовестные врачи, дай им бог здоровья, на них район держится. Но они и в мирное время зашивались, а сейчас, в разгар пандемии, их физически не хватает. Им ведь приходится работать и за «совместителей» тоже. Да и они скоро разъедутся. Всех приезжающих из Цхинвала врачей перевели на одну ставку. Они же не могут работать, чтобы только покрыть дорожные расходы? Раньше хотя бы две ставки платили и что-то на жизнь оставалось».

По мнению Тамары Меаракишвили, всему виной коррупция. Районное здравоохранение превращено в средство обогащения, не имеющее ничего общего с медициной. Руководители и их протеже получают по 120-200 тысяч рублей. Недавно в связи с повышение окладов им провели перерасчет – по 450 тысяч рублей.

И бог с ними, с деньгами, не жалко, говорит Тамара, был бы толк. Но из этих денег настоящим врачам не перепадет почти ничего.

Опытных медиков, которые приезжали на работу из Церовани, вышвырнули якобы по политическим мотивам. Молодым добросовестным врачам, которых в район направил Минздрав, не дали работать. Всех выжили. Вместо них непонятно кто. Диагноз поставить не могут, симптомы гуглят, не смущаясь, в присутствии пациентов. Не у каждого больного хватает здоровья, чтобы пережить такое лечение. В Ленингоре впору открывать отдельное кладбище – для жертв врачебных ошибок, говорит Тамара Меаракишвили:

«Критиковать больницы не мое хобби. Я хочу, чтобы что-то изменилось, чтобы прекратился этот бардак и беспредел. Дело не в моих капризах, а в жизнях людей. Эти деятели при первой опасности бросают район и сбегают, потому что и в себе не уверены, и шкуру свою берегут. А нам что делать? Нам куда бежать? Для нас все дороги закрыты».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия