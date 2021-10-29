Досрочное освобождение или передача Украине Саакашвили исключены – премьер Грузии

Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».

«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», – сказал Гарибашвили, добавив, что передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что «власть не уважает законов страны».

Гарибашвили также говорит, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.

«Согласно его плану, мы должны перевезти его в частную клинику. Вам известно, что в частной клинике нет никаких условий безопасности. Сейчас ковид. Там много пациентов, посетителей. Нет никаких мер безопасности. Далее их план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек, 4-5 или 10 тыс. Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках», – отметил Гарибашвили.