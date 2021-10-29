Саакашвили заявил, что продолжение его жизни связано с итогами выборов

Голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку. В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать за оппозицию в ходе второго тура муниципальных выборов.

«Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению и к победе Грузии», – говорит Саакашвили.

Политик призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы «вместе защитить голоса».

Отметим, что накануне вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом. В сегодняшнем обращении он говорит, что власти не учли главную рекомендацию врачей, отказавшись перевести его на госпитализацию в частную клинику. По словам премьер-министра Грузии, власти таким образом хотят избежать столкновений сторонников Саакашвили с полицией у медучреждения.

Второй тур муниципальных выборов пройдет в Грузии завтра. Избирателям предстоит выбрать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны (Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми) и 15 муниципалитетах. В 24 округах пройдут выборы депутатов муниципальных собраний.