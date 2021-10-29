Премьер Грузии заявил о праве Саакашвили на самоубийство

По закону, у человека есть право на самоубийство, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста о голодовке экс-президента Михаила Саакашвили.

«Если состояние ухудшится, ему, понятно, окажут медицинскую помощь, но каким может быть финал?», – спросили премьера в эфире телекомпании «Имеди».

«Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство.

Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность.

Хочу сказать, что мы делаем абсолютно все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, оказали и будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.

Тем не менее, мы дополнительно создали группу врачей и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов», – заявил премьер (цитата по Netgazeti).

После этого другой ведущий программы сказал:

«Когда человек себе вредит, давайте согласимся, что государство должно помочь».

В ответ Гарибашвили пообещал, что в случае необходимости Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу.

Премьер Грузии при этом говорит, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.