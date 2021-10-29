Бибилов: на Грузию приходится 36% негатива, идущего на Южную Осетию

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов предполагает, что Грузия попытается вмешаться в выборы югоосетинского лидера. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками Службы внешней разведки (СВР).

«В ближайшей перспективе у вас работы будет существенно больше. Политическими процессы, которые происходят в республике Южная Осетия, интересуются и наши недруги. И, конечно, определенное воздействие будет по отношению к тем мероприятиям, которые здесь будут проходить. Естественно, это выборы президента республики Южная Осетия», – подчеркнул Анатолий Бибилов.

Он отметил, что «уже на сегодняшний день, согласно проведенному соответствующими структурами анализу, 36% всего негатива, который идет на республику и на ее руководство, приходится на Грузию».

«То, что в осетинском сегменте они участвуют, ни у кого не вызывает сомнения. Это ясно видно. Тут нужно с сожалением отметить, что некоторые граждане «ведутся» на эти публикации. Одна из задач СВР – минимизировать то воздействие на политические процессы, которое может быть со стороны Грузии и других недружественных государств», – сказал он.

Срок полномочий югоосетинского лидера истекает весной 2022 года. Ранее Бибилов намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок.