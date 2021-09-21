Бибилов намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок

Рано утром во вторник Центральная избирательная комиссия России объявила, что обработала все 100 процентов бюллетеней, поданных избирателями на выборах в Государственную думу.

В результате по предварительным итогам, "Единая Россия" набрала 49,8 процентов голосов, КПРФ – почти 19 процентов, ЛДПР – чуть больше 7 с половиной процентов, "Справедливая Россия" – около семи с половиной процентов. В Думу впервые с 2003 года прошла ещё одна – пятая - партия "Новые люди", у которой 5,32 процента.

По одномандатным округам "Единая Россия" победила в 198, кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти округах, "Справедливая Россия" победила в восьми, ЛДПР — в двух. Также "Родина", Партия роста и "Гражданская платформа" одержали победу каждая в одном округе. Кроме того, в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев.

Явка на выборах составила около 52 процентов.



Окончательные итоги парламентских выборов в России будут подведены в пятницу – 24 сентября.

Партия "Единая Россия" по итогам прошедших 17–19 сентября выборов в Госдуму сохранит конституционное большинство, получив не менее 300 мест в нижней палате российского парламента.

Во время голосования было зафиксировано довольно много нарушений, но больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызывает процедура дистанционного электронного голосования, примененная на выборах в Госдуму - впервые. Публикация его результатов в Москве откладывалась несколько раз, и в итоге они появились в открытом доступе лишь в середине дня в понедельник — позже, чем данные обычных участковых избирательных комиссий. В итоге из 15 московских одномандатных округов в восьми, где лидировали оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные "Умным голосованием", поменялись победители.

Представители ЦИК на пресс-конференции в понедельник заявили, что электронное голосование и подсчёт голосов прошли штатно, однако, в связи с большим числом проголосовавших в Москве, подведение итогов и их публикация заняли больше времени, чем предполагалось.

КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве. Её лидер Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии "защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву".

В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек.