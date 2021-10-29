Абхазская неделя: конец света по веерному расписанию и «Канская» аллея

Неделя началась с сообщения о том, что глава государства вновь отбыл из Абхазии. Эта новость вызвала недоумение по нескольким причинам.

Во-первых, Аслан Бжания уехал в Москву, так и не сдержав обещания, данного ветеранам войны, требующим отставки министра ВД Дмитрия Дбар. Во-вторых, это был третий октябрьский визит Аслана Бжания в Москву, и, в-третьих, никто не понял, зачем президент столь часто курсирует по маршруту Сухум-Москва. Версии были разные: скучает по семье, которая живет в Москве, хочет отдохнуть от отключений света и воды, отлынивает от решения вопроса об отставке министра. Не знаю, какая из версий ближе к истине, но в этом месяце Аслан Бжания находился в своем президентском кабинете всего девять дней. За последнюю неделю из столицы России поступило три сообщения о деятельности абхазского президента – Бжания встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, затем с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым и с вице-премьером правительства России Александром Новаком. Все, что известно об итогах этого и всех остальных визитов президента в Москву, вполне укладывается в любимую фразу его пресс-службы – «встретился с рядом высокопоставленных чиновников и обсудил широкий круг вопросов».

Тем временем, пока наш президент «бороздил» администрацию главы российского государства и правительства, премьер-министр Александр Анкваб принимал чиновников местного уровня в своем кабинете. И.о. главного энергетика страны Тенгиз Гирджинба сообщил премьеру, что за два года потребление электричества в Абхазии возросло на 45%, что собираемость платежей за электроэнергию снизилась «от запланированных показателей». Теперь за электричество не платят 62% потребителей (год назад их было около 50%). Сколько это в киловаттах или в денежном выражении, пресс-служба правительства не сообщает, и это объяснимо: при оглашении абсолютных цифр станет понятно, что потребление растет за счет деятельности по добыче криптовалюты и на правительство вновь обрушится шквал критики со стороны добросовестных потребителей электроэнергии. На исполнительной власти это никак не скажется, но все равно неприятно читать, что думают о твоей работе рядовые граждане страны, которые живут в режиме постоянного отключения света-воды и ждут свою грошовую пенсию месяцами. К тому же «Черноморэнерго» оповестило жителей, что с этой недели в стране вводятся веерные отключения света.

Еще одна встреча премьера достойна внимания – с главным санитарным врачом. Людмила Скорик сообщила премьеру о незначительном спаде заболеваемости. Похоже, что сообщение санврача, которое противоречит данным Минздрава, напрямую связано с ожиданием второго курортного сезона на длинные ноябрьские праздники в России, где из-за роста заболеваемости объявлен недельный локдаун и российские курорты вводят ограничения. В Абхазии же не соблюдаются меры безопасности и нет никаких эпидемтребований к туристам, заезжающим в страну. Между тем всем уже понятно, что заработок, на который делает ставку наше правительство, оборачивается увеличением затрат на лечение больных COVID-19. За неделю в Абхазии зафиксировано около 700 случаев заражения, в ковидгоспиталях скончалось 13 человек. Общее число выявленных заболевших в Абхазии на сегодняшний день составляет около 32 тысяч человек. В больницах Абхазии зарегистрировано 454 летальных случая.

Но главной темой недели по-прежнему остается требование Совета ветеранов войны об отставке министра ВД Дмитрия Дбар, участвовавшего в избиении людей на сухумской набережной 30 сентября. Напомню, что президент пообещал общественности, что вопрос об отставке министра будет решен после его возвращения из второй в этом месяце поездки в Москву. Однако такого решения он не принял и снова выехал за пределы Абхазии. Совет ветеранов войны, созданный после демонстративного игнорирования их требований, начал подготовку к акции протеста. На этой неделе состоялись встречи Совета с руководством Общественной палаты, Советом старейшин, с представителями региональных отделений ветеранских организаций. 28 октября в Сухуме Совет ветеранов встретился с жителями одного из микрорайонов столицы. Ветераны призывают общественность поддержать их требование об отставке министра ВД Дбар. Совет ветеранов уже поддержали общественно-политические организации «Аруаа», АНД, оппозиционные партии. Общественное движение «Аидгылара» призвало президента Бжания «без оглядки на политические предпочтения принять единственно верное, законное и справедливое решение, указывающее на уважительное отношение к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии».

И немного позитивчика. По инициативе председателя общественной организации «Аидгылара» Кана Кварчия на территории Драндского собора VI века высадили аллею голубых елей. Этот политик любит сажать деревья – будучи мэром столицы, он высадил на сухумской набережной около 100 пальм вместо съеденных пальмовым долгоносиком. И теперь жители Сухума каламбурят, называя эту часть набережной «Канской» аллей.

Вслед за экс-мэром подтянулась и столичная администрация: на этой неделе произведены посадки зеленых насаждений в центральном сухумском сквере.

Правительство огласило производственный календарь на 2022 год. В 2022 году из 365 календарных дней 244 дня будут рабочими, выходных и праздничных – 121 день. Самый длительный праздник ожидается на Новый год – с 1-го по 15-е января. Для тех, кого не устраивает отсутствие света и воды, есть возможность выехать за пределы страны и отдохнуть от бытовой неустроенности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия