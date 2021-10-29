В Минюсте допустили, что Саакашвили доставят из тюрьмы в больницу на вертолете

В случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет. Об этом сегодня заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает агентство «Новости-Грузия».

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждают, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.

«Мы видим, что речь идет о возможном тяжком преступлении, и смело можем сказать, что мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки. В том числе, если будет необходимо, мы используем вертолет для безопасной перевозки заключенного», - сказал Брегадзе.

По информации главы Минюста, в настоящее время необходимости госпитализации Саакашвили нет. Более того, Брегадзе утверждает, что Саакашвили продолжает лечение.

«Его жизненные параметры в норме… Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным», - отметил он.