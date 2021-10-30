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Ираклий Кобахидзе: Мы выигрываем выборы во всех 20 муниципалитетах
«Мы выигрываем выборы во всех 20 муниципалитетах», - заявил на брифинге председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Общественный вещатель.
В то же время Ираклий Кобахидзе еще раз призвал избирателей прийти на избирательные участки.
«С данными на 17:00 существовали определенные риски, поэтому было важно сохранить тенденцию высокой активности наших сторонников. В течение этих двух часов активность была высокой, и сохранилась прежняя ситуация. Мы говорили, что «Национальное движение» приблизилось к 50-процентному порогу, но сейчас, на 19:00 ясно, что они не смогут преодолеть этот порог. Мы побеждаем на выборах во всех 20 муниципалитетах, но следующие полчаса тоже очень важны. Поэтому еще раз призываем всех избирателей, которые еще не прибыли на избирательные участки, проявить активность, чтобы, наконец, голос каждого отразился в нашей общей победе», - сказал Ираклий Кобахидзе.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
- Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая «Грузинская мечта» в голосовании по партийным спискам получила 46,7% голосов и победила в 44 муниципалитетах из 64.
Другие новости дня
В Грузии завершился второй тур выборов местного самоуправления
В Грузии завершился второй тур выборов местного самоуправления. Избирательные участки закрылись в 20:00, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По существующей информации, избирательный процесс на большей части избирательных участков проходил в спокойной обстановке, однако в ряде муниципалитетов происходили потасовки между сторонниками «Грузинской мечты» и «Национального движения».
Сегодня второй тур выборов местного самоуправления проходил в 5 самоуправленческих городах, 15 муниципалитетах и 24 избирательных округах. Ко второму туру было открыто 1 830 избирательных участков. Избирателей также обслуживали 8 участков, открытых в исключительных случаях и 29 специальных участков.
Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству
Белорусские власти заблокировали доступ к российскому информационному агентству REGNUM. Издание освещает события в странах бывшего СССР с прокремлевских позиций. Оно стало первым полностью российским СМИ, доступ к которому закрыт Минском. До этого власти закрывали доступ к сайту «Комсомольской правды», редакция белорусской версии которой находилась внутри страны.
На блокировку «Регнума» обратило внимание 30 октября «Европейское радио». Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, с их точки зрения, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.
Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным и независимым СМИ, включая сайты редакций Радио Свобода и телеканал Настоящее время. Прогосударственная российская «Комсомольская правда» была вынуждена прекратить работу в республике после того как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.
- Минск усилил давление на прессу и представителей гражданского общества в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда оппозиция, несогласная с официальными результатами выборов, провела серию массовых акций протеста. Несмотря на это в шестой раз победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко.
- В стране заведены тысячи уголовных дел против нелояльных ему граждан, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. По оценке правозащитного центра «Весна» по состоянию на 30 октября в республике насчитается 831 политический заключенный.
Экзитпол «Имеди»: правящая партия побеждает во всех крупных городах
Грузинская провластная телекомпания «Имеди» публикует результаты экзитполов по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления. Опрос по заказу канала провела компания GORBI.
«Имеди» утверждает, что кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» побеждают во всех крупных городах, в том числе в столице. Их оппонентами были кандидаты от «Единого национального движения» – партии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Тбилиси:
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 57,2%
- Ника Мелия («Национальное движение») — 42,8%
Кутаиси:
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 51,9%.
- Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 48,1%
Рустави:
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 53.8%
- Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 46.2%
Батуми
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 50.8%.
- Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 49.2%
Экзитпол «Мтавари»: оппозиция выигрывает в Тбилиси и во всех крупных городах
Грузинская оппозиционная телекомпания «Мтавари» публикует результаты экзитполов по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления. Опрос провела компания Anova.
По информации «Мтавари», в Тбилиси и других крупных городах лидируют кандидаты от оппозиции.
Тбилиси:
- Ника Мелия («Национальное движение») — 51%
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 49%
Зугдиди:
- Анзор Мелия («Национальное движение») — 53%
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 47%
Рустави:
- Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 53%
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 47%
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 53%
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 47%.
Батуми
- Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 51%
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 49%.
В СГБ Грузии заявили о превентивном характере следствия по делу о госперевороте
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о начале расследования по факту заговора в целях захвата власти, чтобы предотвратить государственный переворот. Об этом заявил сегодня журналистам глава СГБ Григол Лилуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне первого тура муниципальных выборов в СГБ заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
«Вы представляете себе, что СГБ не торопилось бы принимать превентивные меры и ждало бы их реализации? Каким будет результат в стране?», - сказал Лилуашили, отвечая на вопросы журналистов.
Накануне СГБ обратилась в Специальную пенитенциарную службу Минюста с просьбой, предпринять особые меры безопасности при этапировании заключенного, чтобы ничто не угрожало его здоровью.
«Само по себе это сыграло превентивную роль. Гражданам, которые могли добровольно или непреднамеренно оказаться в этом недоразумении, мы предоставили информацию о намерении заблокировать государственные учреждения, воспрепятствовать транспортировке задержанного и так далее. В том числе, не исключалось кровопролитие», - добавил глава СГБ.
Он подчеркнул, что аудиозапись, которая была представлена СГБ в качестве доказательства, получена законным путем, с разрешения суда. По словам Лилуашили, в ближайшее время фигуранты разговора будут опрошены в присутствии судьи-магистрата.
Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Расследование по факту подготовки государственного переворота в преддверии выборов грузинские спецслужбы начинают уже не в первый раз. Так, в ноябре прошлого года СГБ возбудило уголовное дело на основании «оперативной информации», согласно которой группа лиц намеревалась свергнуть власть в Грузии силой в случае неблагоприятного исхода прошедших парламентских выборов. Утверждалось, что для этого планировалось «сформировать мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих».
У избирательного участка напали на кандидата в мэры Тбилиси от оппозиции
Процесс голосования на избирательном участке №71 в тбилисском районе Вазисубани был приостановлен из-за отключения электроэнергии. Незадолго до отключения наблюдатель оппозиционной партии «Единое национального движение» Георгий Ониани зафиксировал на участке №71 факт вброса бюллетеней в урну для голосования.
На место прибыл председатель ЕНД, кандидат в мэры от оппозиции Ника Мелия, а также один из лидеров правящей «Грузинской мечты», депутат парламента Бека Давитулиани.
После появления члена большинства ситуация на месте резко обострилась. Неизвестные лица стали выкрикивать оскорбления в адрес Мелия, некоторые из них попытались прорвать кордон полиции и напасть на лидера оппозиции. Один из них подбежал и со спины ударил политика.
Ситуация на месте остается напряженной. О задержании нападавшего до сих пор не сообщалось, передает агентство «Новости-Грузия».
Экзит-пол для «Мтавари архи» проведет телекомпания Anova
Несмотря на разрыв деловых отношений с компанией IPSOS, телеканал «Мтавари архи» проводит экзит-пол второго туров выборов местного самоуправления. Их итоги будут обнародованы в 20:00 часов.
В телекомпании заявили «Нетгазети», что экзит-пол проведет компания Anova, которая в прошлый раз занималась полевыми работами.
«Они [сотрудники Anova] очень опытные… У них есть инфраструктура и мы решили использовать этот ресурс, чтобы не было подавлено альтернативное мнение и страна не надеялась на [экзит-пол] GORBI [компания, которая проводит экзит-пол для телеканала «Имеди»]», - заявил представитель телеканала.
Директор «Мтавари архи» Ника Гварамия отметил, что для обработки данных «в срочном порядке были собраны специалисты», в том числе иностранные. Гварамия подчеркнул, что методология проведения экзит-пола будет прозрачна для заинтересованных лиц и организаций.
- 27 октября телеканал опубликовал итоги исследования общественного мнения, согласно которому во втором туре выборов мэра Зугдиди побеждает оппозиционный кандидат Анзор Мелия. Позже IPSOS опубликовал итоги того же исследования, которые отличались от данных, приведенных каналом.
- Вскоре по этому поводу в «Грузинской мечте» провели брифинг, на котором заявили, что телеканал распространил данные, содержащие манипуляции.
- Гварамия заявил, что узнал о позиции IPSOS из брифинга и отметил, что подозревает наличие коррупционного сговора между правящей партией и компанией. «Мтавари архи» объявил о разрыве отношений с компанией и намерении подать на них в арбитражный суд. В IPSOS эту позицию не разделяют и говорят, что публикация различных данных вызвана «недопониманием» со стороны канала.
Муниципальные выборы в Грузии: явка к 17:00 составила 39,5%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 17:00 составила 39,5%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 граждан.
Самая высокая активность в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 52,8%, а самая низкая в Мцхета-Мтианети – 33,9%.
Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 17:00 явка составила 38,7%. Самые активные избиратели в районе Дидубе - там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей. Наименьшая активность – в Исани, где на выборы пришли 34,3%.
Что касается активности избирателей в крупнейших городах Грузии, то в Рустави явка составила 41,2%, в Кутаиси – 36,6%, в Поти – 41,8%, в Зугдиди – 35,9%, а в Батуми – 42,2%.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени. Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Кобахидзе: «Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 городов
Правящая партия «Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов. Об этом сегодня, 30 октября, на брифинге заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
«По существующим данным, мы уже смело можем сказать, что наши кандидаты уверенно выигрывают выборы в 18 из 20 муниципалитетов. Кандидаты «Нацдвижения» в двух муниципалитетах приблизились к 50%, и у зла есть теоретический и практический шанс выиграть», - сказал Кобахидзе.
Он призвал население к активности и предложил гражданам вместе отпраздновать победу после выборов.
У центрального офиса правящей партии в Тбилиси уже установлена сцена, где лидеры «Грузинской мечты» будут дожидаться результатов экзит-полла, проведенного по заказу проправительственного телеканала «Имеди».
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
- Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая «Грузинская мечта» в голосовании по партийным спискам получила 46,7% голосов и победила в 44 муниципалитетах из 64.
Оппозиция заявила о фактах голосования по фальшивым удостоверениям, ЦИК Грузии отрицает обвинения
Грузинская оппозиция заявляет о фактах голосования по поддельным удостоверениям личности во втором туре муниципальных выборов. На брифинге в офисе «Единого национального движения» депутат парламента Грузии Тамар Кордзая представила фото двух удостоверений, на которых совпадают имена, личные номера и сроки действия. При этом отличаются серийные номера документов и фамилии владельцев, передает агентство «Новости-Грузия».
«Эти доказательства подтверждают то, что мы доказывали на протяжении лет – с помощью поддельных удостоверений власти Грузии фальсифицируют выборы. Соответственно, сегодня мы требуем расследования системных преступлений, в том числе, начиная с министерства юстиции, заканчивая Центральной избирательной комиссией», - заявила Кордзая.
В Агентстве развития государственных сервисов Минюста Грузии назвали обвинения оппозиции ложными. По информации ведомства, в голосовании по фальшивому удостоверению подозревают Эдуарда Мстояна, который после вступления в брак изменил свою фамилию на фамилию супруги – Джикури. 22 октября на имя Эдуарда Джикури было выдано новое удостоверение, однако в едином списке избирателей, поданном в ЦИК Грузии 14 сентября, мужчина был зафиксирован как Эдуард Мстоян.
ЦИК Грузии также проверил информацию о факте. В Центризбиркоме подчеркнули, что гражданин, о котором идет речь, был внесен в список избирателей только один раз, на 85-м избирательном участке в Надзаладеви, и он имел возможность проголосовать только один раз. В ЦИК также добавили, что распространение непроверенной информации наносит ущерб избирательному процессу и их имиджу.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
Муниципальные выборы в Грузии: явка к 15:00 составила 31,82%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 15:00 составила 31,82%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
За семь часов свою позицию на избирательных участках зафиксировали 664 573 гражданина. Самая высокая активность в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 45,4%, а самая низкая в Мцхета-Мтианети – 26,9%.
Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 15:00 явка составила 30,8%, проголосовали 308 856 избирателей.
В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе - там свой выбор зафиксировали уже 34,2% избирателей. Наименьшая активность – в Исани, где на выборы пришли 27,4%.
Что касается активности избирателей в крупнейших городах Грузии, то в Рустави явка составила 33,9%, в Кутаиси – 29,7%, в Поти – 33,9%, в Зугдиди – 29,2%, а в Батуми – 34,2%.
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени. Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Молдова и «Газпром» продлили на пять лет соглашение о поставках газа
Правительство Молдовы и российская компания «Газпром» заявили о достижении соглашения о продлении на пять лет контракта на поставку природного газа. Таким образом, удалось преодолеть разногласия между Молдовой и Россией, которые привели в последние недели к острой нехватке газа в Республике.
«Газпром» в кратком заявлении от 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными. Министр инфраструктуры Молдовы заявил о достижении «принципиальной договоренности, по которой предыдущий контракт будет продлен с применением ценовой формулы, предложенной молдавской стороной.
Ни российская, ни молдавская стороны не назвали контрактную цену газа.
Поставки газа с учетом заново определенной цены должны начаться 1 ноября 2021 года.
На прошедшей неделе правительство Молдовы объявило чрезвычайное положение в энергетике и начало покупать газ в других странах. Срок действия предыдущего контракта между Кишиневом и «Газпромом» завершился в конце сентября.
Одним из главным пунктов разногласий между обеими сторонами был долг Молдовы перед «Газпромом». По российским оценкам, этот долг составлял 700 миллионов долларов.
Молдавская сторона говорит, что ей удалось договориться с «Газпромом» о проведении аудита долга, после чего будет согласован график оплаты за газ.
Пенитенциарная служба опровергла сообщения о мобилизации спецназа у тюрьмы в Рустави
Специальная пенитенциарная служба опровергает ранее распространившуюся в СМИ информацию о том, что к руставской тюрьме, где содержится Михаил Саакашвили, стянут спецназ.
В опубликованном официальном заявлении говорится, что произошедшее «еще одна попытка ввести общественность в заблуждение», сообщает SOVA.
По данным Пенитенциарной службы, кадры были сняты не на территории изолятора №12, а на базе Главного управления внешней обороны и информационно-технической безопасности Специальной пенитенциарной службы в Рустави.
«1 октября Специальная пенитенциарная служба обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой выделить дополнительные силы для соблюдения норм безопасности. На кадрах виден процесс ротации дополнительных сил МВД, никакой специальной мобилизации у объекта №12 не было», - говорится в сообщении.
Посол США призвала власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и беспристрастно
Вашингтон следит за развитием событий вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 30-й день продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сегодня, 30 октября, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы обеспокоены состоянием здоровья президента, и внимательно следим за процессами как отсюда, так и из Вашингтона», - заявила она.
Дегнан призвала власти Грузии предоставить Саакашвили соответствующую медицинскую помощь и обращаться с ним «справедливо и беспристрастно, в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой в области прав человека». Здесь же она подчеркнула, что в защите прав Саакашвили, являющегося гражданином Украины, заинтересован и Киев.
Посол США в Грузии напомнила, что Народный защитник указал на недостаточность инфраструктуры в больнице глданской тюрьмы, куда власти планируют перевести Саакашвили в случае ухудшения состояния. «В данном случае решающим должно быть то, какого типа медицинское обслуживание необходимо человеку… Это должно быть определено медицинскими профессионалами справедливо и беспристрастно, поскольку здесь речь идет о жизни человека, что очень важно», - добавила посол.
- Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшихся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.
- Сейчас Саакашвили содержится в руставской тюрьме, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.
- Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы, настаивая, что она полностью подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили сомневаются не только в возможностях тюремного госпиталя. По их информации, в больнице глданской тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации третьего президента.
За сутки в Южной Осетии выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 87 (днем ранее 77) новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, это результаты проведенных в ПЦР-лаборатории накануне 428 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2285 человека, 40 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 8691 человека, 6406 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 46 548 исследования на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
Явка во втором туре местных выборов в Грузии к 12:00 составила 17,2%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 12:00 составила 17,2%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
За четыре часа свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 гражданина.
Самая высокая активность наблюдается в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 24,6%, а самая низкая в Мхета-Мтианети – 13,2%. Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 12:00 явка составила 16,5%, проголосовали 164 929 избирателей.
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени.
Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Умер Игорь Кириллов, самый известный диктор советского телевидения
Советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщил Первый канал.
Более 20 лет он вел ежедневную информационную программу «Время». Официально о причинах смерти Кириллова не сообщается. По данным источников «Известий» и Рен-ТВ, состояние здоровья Кириллова стало ухудшаться в сентябре, у него был тромбоз. В октябре диктора госпитализировали, сообщает «Интерфакс».
Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
В 1955 - 1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.
Кириллов вел программу «Время» в последний раз 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении.
С 1965 года до конца 1980-х годов (часто в паре с Анной Шатиловой) вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.
Мелия проголосовал за «конкуренцию, разнообразие и перемены»
«Я голосовал за конкуренцию, разнообразие, перемены, и я уверен, что большинство пойдет на это. Мы делаем все возможное, чтобы раз и навсегда положить конец, на мой взгляд, очень постыдному однопартийному правлению в советском стиле и проложить путь коалиционному правлению», - заявил кандидат в мэры и председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа.
Политик сделал свой выбор на участке № 6 в Тбилиси.
По словам Мелия, коалиционное правление означает управление страной путем примирения различных взглядов и нахождения консенсуса.
Как сообщает SOVA, 21 октября Мелия заявил, что в случае его победы управлять городом будет коалиционное правительство. Представленный им «теневой кабинет» состоит из представителей шести оппозиционных партий. По словам Ники Мелия, решение о формировании коалиционного правительства далось нелегко. В случае своей победы оппозиционер откажется от поста председателя партии ЕНД.
Любовь Соболь рассказала, что ей отказали во въезде в Грузию
Политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что в конце августа ей отказали во въезде в Грузию.
Она рассказала Дождю, что в августе была в Армении, где ей сделали операцию на носу «для того, чтобы [она] могла просто дышать, как любой другой человек». После этого политик планировала приехать на непродолжительное время в Грузию, оставаться там надолго не собиралась.
«Из Армении плохо летают самолеты, из Грузии добраться в другую страну легче. Но когда я приехала к границе [с Грузией] на машине, нас остановили, сказав, что уточняют что-то в документах. Я предполагаю, что в их базе напротив моей фамилии стояла какая-то отметка. Потому что женщина-пограничник, когда вводила документы, увидела, видимо, отметку. Сопровождающее меня лицо пустили сразу, а я стояла на границе. Через час ко мне вышел сотрудник, включил видеорегистратор и сказал, что во въезде мне отказано. Я попыталась уточнить причину, но они мне сказали, что помочь ничем не могут и просто хотят, чтобы "вы расписались на бумаге о том, что во въезде вам отказано"», - рассказал Соболь.
По ее мнению, такое решение связано с тем, что грузинские власти не хотят портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные по отношению к Грузии, я не делала. Недавно была история, что не пустили журналиста Илью Азара, но он до этого, кажется, был Абхазии. Я в Абхазии не была, других историй, которые могли посчитать недружественными, не было. У меня в Грузии много знакомых, мне нравится эта страна, культура, язык. И достаточно обидно и неприятно такое решение, в каком-то даже личном плане. Это связано, как я понимаю, просто из-за того, что правительство и люди в руководстве страны не хотят портить отношения с Путиным», - заявила политик.
Соболь считает, что сейчас для любого человека, который решил приехать в Грузию, есть риск того, что его просто не пустят в страну без объяснения причин. «Не только для публичных политиков, но и для любого человека», - заключила она.
20 октября стало известно, что Любовь Соболь объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В начале августа Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу». Согласно приговору, ей запрещено выходить из дома ночью и уезжать за пределы Москвы.
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг правил торговли вооружениями
По итогам встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона было объявлено о возможной корректировке Правил международной торговли оружием (ITAR).
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Риме 29 октября договорились рассмотреть вопрос об изменении правил экспорта вооружения.
В последнее время между США и Францией возникли трения по поводу заключенного недавно соглашения между США, Австралией и Великобританией. Эти три государства вступили в сделку, которая срывает ранее заключенный контракт между Францией и Австралией. Речь идет о строительстве и поставках французских подводных лодок австралийским вооруженных силам. Этот важный для Франции заказ оказался сорванным.
«Президенты намерены начать американо-французский стратегический диалог в сфере оборонной торговли», – говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона по итогам переговоров в Риме. Правительства двух стран обязались предпринять шаги в отношении правил экспорта оборонных товаров.
«Голос Америки» отмечает, что Франция недовольна американским пакетом законов, известных как Правила международной торговли оружием (ITAR). Они позволяют Вашингтону блокировать реэкспорт американских компонентов в оружии иностранного производства.
В Зугдиди произошла стычка между активистами «Движения за Грузию» и сторонниками партий «За Грузию» и «Грузинская мечта»
У двадцатого избирательного участка Зугдиди произошла стычка между активистами «Движения за Грузию» и сторонниками партий «За Грузию» и «Грузинская мечта». По словам лидера «Движения за Грузию» Георгия Мумладзе, их наблюдатель Бека Папашвили увидел, что рядом с участком, предположительно, зафиксирован подкуп избирателя.
По его словам, когда Папашвили попытался разобраться в ситуации, началась стычка. Мумладзе отметил, что Папашвили и второй участник перепалки были доставлены в отделение полиции.
На месте находился и кандидат в мэры города от «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия.
Председатель комиссии Каха Джабуа в беседе с «Нетгазети» заявил, что стычка произошла за пределами участка, а на самом участке обстановка спокойная. Позже полиция с применением силы перевела в отделение и Мумладзе.
Как сообщили в МВД Грузии, возле 20-го избирательного участка в Зугдиди, в административном порядке были задержаны 5 человек. Все пятеро задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают неповиновение полиции и мелкое хулиганство.
К руставской тюрьме, где содержится третий президент, стянут спецназ
К руставской тюрьме стянут спецназ, сообщает SOVA. Кроме того, на месте дежурит автомобиль скорой помощи. Пока доподлинно неизвестно по какой причине было принято решение мобилизовать отряды специального назначения, впрочем, как заявили 29 октября в СГБ Грузии, в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили и возникновения необходимости его госпитализации в больницу при пенитенциарном учреждении, могут начаться беспорядки.
На специальном брифинге Служба государственной безопасности сообщила о начале расследования по делу о заговоре с целью государственного переворота.
«СГБ осуществляет расследование по факту заговора, призванного свергнуть правительство. В рамках расследования было выявлено, что фигуранты дела планировали определенные деструктивные действия, в частности, в случае ухудшения состояния здоровья заключенного Михаила Саакашвили, чтобы помешать его госпитализации в глданское учреждение №8, планировали блокировать дороги и подступы к нему. Их целью являлось создать в стране неуправляемую ситуацию и хаос, чтобы помешать процессу этапирования заключенного Саакашвили. Подобные действия могут иметь место в случае этапирования Саакашвили в другие учреждения», - заявили в СГБ.
- Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, в знак протеста экс-президент объявил голодовку. Накануне второго тура выборов в органы местного самоуправления он отказался от услуг консилиума врачей и приема лекарств, заявив, что от выбора населения зависит как будущее Грузии, так и продолжительность его жизни.
- Накануне, 29 октября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет.
К 10:00 по всей Грузии явка избирателей составила 7,38%
По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по всей Грузии к 10:00 составила 7,38%, что составляет 154 163 избирателя.
По регионам самая высокая активность зафиксирована в Рача-Лечхуми и составляет 9,2%. Самая низкая активность - 5,1% - в Мцхета-Мтианети.
Что касается столицы, то, по данным ЦИК, явка составила 7,4%, то есть 74 527 избирателей.
Самая высокая явка в столице - в Глданском районе, где уже проголосовали 7,8% зарегистрированных избирателей. Самая низкая активность - 6,8% - в Исани.
- Сегодня, 30 октября, гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
- Ко второму туру выборов в органы местного самоуправления по всей стране действуют 1830 избирательных участков, а общее количество избирателей составляет 2 088 722 человека. Выборы будут действительны при любой явке.
Посол ЕС в Грузии: Исход выборов не зависит от желания правящего большинства
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал второй тур выборов в органы местного самоуправления. Он выразил надежду на мирный и спокойный процесс голосования.
«Сегодня день выборов и сейчас говорить о политике должен не я и мне подобные, - грузинский народ должен создать политику. Исход выборов не зависит от желания большинства, он зависит от выбора тех, кто придет на голосование и отдаст свой голос. Поэтому я надеюсь, что как можно больше людей воспользуется этой возможностью и выразит свою волю. Надеюсь, у избирателей будет возможность проголосовать в спокойной и мирной обстановке», - сказал дипломат.
- Сегодня, 30 октября, гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
- Право голоса имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
- Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
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