Оппозиция анонсирует многотысячную протестную акцию в Тбилиси 7 ноября

Оппозиция проведет многотысячный протестный митинг в Тбилиси 7 ноября, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов. Об этом заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

По его словам, масштаб акции, намеченной на следующее воскресенье, будет даже больше, чем митинг с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прошедший 14 октября. По разным оценкам, тогда в центре Тбилиси собралось 15-30 тысяч человек.

«Смысл и нагрузка будут другими – такими, которые служат интересам государства», - заявил Мелия. По его словам, до этого оппозиционеры будут решать организационные вопросы и проводить акции в разных регионах страны.

«Во вторник мы отправимся в Батуми, чтобы с нашими друзьями опротестовать происходящее, а потом в Кутаиси и другие города. Мы вместе с вами не собираемся отступать назад и развернем линию фронта по всей стране», - сказал Мелия.

В сегодняшнем митинге также приняли участие партии, которые перед вторым туром выбором объявили о создании коалиции с ЕНД - «Лело», «Дроа» и «Европейская Грузия». Не исключено, что в будущем их протест поддержат и другие политические силы. Соответствующие переговоры оппозиционеры уже начали.

К настоящему времени митинг у парламента уже завершился.

Акция оппозиции была анонсирована сегодня утром. За несколько часов у парламента оборудовали небольшую сцену. На встречу пришли до трех тысяч человек. Автомобильное движение на проспекте Руставели было ограничено. У места проведения акции было мобилизовано большое количество полиции, включая спецподразделения МВД Грузии.