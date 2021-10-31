В Минздраве Грузии опровергли информацию о введении новых ковид-ограничений

Возможность введения в Грузии дополнительных ограничений из-за коронавируса на данном этапе не рассматривается. Об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Возможный локдаун активно обсуждают грузинские пользователи социальных сетей. Утверждается, в частности, что с 4 ноября в Тбилиси остановят муниципальный транспорт. Глава Минздрава назвала эти сообщения ложью, добавив, что такие слухи распространяются целенаправленно.

«На данный момент ежедневно заболеваемость в среднем составляет около четырех тысяч и нет никаких тенденций к быстрому росту. Минздрав призывает население соблюдать установленные правила и пройти вакцинацию. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается», - заявила Тикарадзе.

Она отметила, что сейчас рост заболеваемости, в основном, наблюдается в регионах с низкими темпами вакцинации – это Имерети и Кахети.

Грузинские эпидемиологи и представители Минздрава делают противоречивые заявления о том, какую волну коронавируса переживает страна, Часть из них утверждает, что в стране все еще продолжается четвертая волна пандемии, другие говорят о начавшейся пятой, сообщает агентство «Новости-Грузия».

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования, из них 3 382 за минувшие стуки. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.