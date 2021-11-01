Дураки и пессимисты

Классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе писал: «Что мне вам сказать, чем вас обрадовать?» Я, конечно, не классик, и точно не грузинской литературы, но признаюсь, что обрадовать соотечественников мне нечем. И хорошего сказать тоже пока ничего не получается.

Чтобы не было никаких недоразумений и недопонимания, – в целом, будучи противником нынешнего правительства, не считаю, что они прямо какие-то демоны, которые сознательно рушат страну и отдают ее в руки Путину. Также не считаю, что оппозиция намного лучше «Грузинской мечты», – учитывая масштабы левого популизма, который посыпался нам на голову именно со стороны «Национального движения», в случае их прихода к власти, ожидать повторения успехов 2004-2007 годов не приходится.

Словом, выбор между властью и оппозицией – это не выбор между катастрофой и чудесным возрождением. Все намного проще: это выбор между глухим, закрытым, ушедшим в себя единовластием и конкуренцией. Если завтра в парламенте распределение сил будет хотя бы поровну, то ситуация в стране резко изменится – конкуренция вынудит «мечтателей» вынуть голову из песка, хоть немного осмотреться вокруг и понять: 2012 -2013 годы уже давно позади.

Но все это предположения и допущения. Реальность же состоит из нескольких пунктов.

Первое: у власти есть стабильная поддержка. Можно спорить, насколько это соответствует высоким моральным принципам – пользоваться административным ресурсом, сотрудничать с криминалами, подкупать бездельников, но… В итоговых документах Центризбиркома в конечном счете появляются только цифры… Один голос государственно мыслящего ответственного гражданина и один голос никчемного лодыря в электоральном смысле имеют одинаковый вес.

Второе: наличие такого уровня твердой, однозначной поддержки позволяет «Мечте» избежать откровенных, вызывающих фальсификаций в ходе самих выборов или после их завершения. Закончились времена массового вброса бюллетеней, каруселей и т.д. По большей части у «мечтателей» все схвачено еще до дня выборов.

Это хорошо в том смысле, что когда дело доходит до откровенного подлога, то его масштабы не такие большие, чтобы Запад этим возмутился. «Мечте» удается выходить сухой из воды – западные наблюдатели относятся к Грузии примерно как к Гватемале, и приписать 3-5% голосов в пользу власти по гватемальским меркам очень даже скромно.

Третье: никаких особых изменений в стране не будет. Не будет репрессий, закрытия СМИ, в общем, не будет Лукашенко с Путиным. Не та ситуация – Иванишвили прекрасно осознает, где проходит красная черта, после которой доступ к его западным миллиардам будет закрыт.

Бидзина – по-своему, по-изуверски умный и хитрый. За девять лет нахождения у власти он неоднократно был близок к этой черте, но так ни разу ее и не пересек… Нет никаких оснований предполагать, что дальше будет иначе.

Нас не ждет обвал – «мечтатели» понимают, что поддержка со стороны бюджетников испарится как вчерашний снег, если они два месяца подряд не получат зарплаты. Понимают, что нейтралитет со стороны малого и среднего бизнеса испарится как позавчерашний снег в случае, если его оставят на съедение криминалам.

У Бидзины, как у настоящего российского олигарха, обостренное чувство самосохранения, а оно ему диктует, что полного хаоса допускать нельзя.. Будет все как сейчас – застой, медленная деградация, которая менее ощутима в туристической половине страны, но будет продолжать душить нетуристические регионы… Забудьте про реформы, про новые инициативы, про какие-либо прорывные шаги. Ничего этого не было и не будет. Грузия уже сейчас стала совершенно стандартной постсоветской республикой, и дальше будет больше.

Мы окончательно вступили в эпоху брежневского застоя. Оппозиции всегда не хватает каких-то 2-3% до изменения ситуации в стране, и надо полагать, что и дальше олигарх не намерен уступать ни на йоту.

С грузинской классической литературой мы уже завершили и даже ответили на один традиционно русский вопрос – «Кто виноват? А вот ответа на второй традиционно русский вопрос – «Что делать?» у меня для вас нет.

«Мечта» не уступит ничего и никогда. Если понадобится, если припрет как следует, пойдет и на прямое насилие, на провоцирование гражданского противостояния. Эта кодла сама не уйдет. Но и выбор у оппозиции небольшой – мирная революция невозможна, так как, имея 50% поддержки, можно выиграть выборы, но невозможно осуществить революцию, для которой, как известно, требуется «молчаливая поддержка 90% населения».

Есть горячие головы, которые призывают к вооруженному восстанию, но даже если не принимать во внимание все негативные факторы возможного силового свержения власти, то это сугубо физически невозможно. Вооруженное свержение возможно либо в случае восстания в самой системе (исключено), либо с улицы, опять же при наличии 90%-ной молчаливой поддержки.

Вооруженная революция в стране, где хотя бы 40-45% на стороне власти и из них половина – из идейных соображений, называется иначе – это гражданская война. Это самый худший вариант, так как то, что «Мечта» потихоньку рушит за 10 лет, гражданский конфликт обвалит за месяц.

В общем, тупик. Страной управляют недееспособные, полукриминально мыслящие мошенники, у которых в руках железный механизм продления власти. Делиться властью и конкурировать с оппонентами они не готовы. Уйти добровольно не уйдут, а механизмов вынудить их уйти практически нет. Что мне вам сказать и чем обрадовать? Нечем.

Остался единственный путь. Медленная эволюция. «Мечта» – это вирус, которым надо переболеть, иначе от него не избавиться. Путь будет долгим, «ГМ» будет терять власть по кусочкам, в результате внутреннего разложения и роста внешнего давления…

Страна потеряет на этом пути много-много лет и в конечном итоге будет отставать от всех соседей. Увы, в конце этого многолетнего марафона ни моих, ни ваших детей здесь, скорее всего, уже не будет, а нам в предпенсионном возрасте уже будет все равно.

Жизнь так устроена. Нации должны платить за свои ошибки. В 2012 году народ Грузии допустил ошибку. И ошибка эта – вовсе не поражение ЕНД, это как раз нормально. Ошибка в том, что страна подарила неограниченную власть мошенникам. В конце концов, Грузия за эту ошибку заплатит по полной.

Дураков всегда бьют – таковы законы природы…

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