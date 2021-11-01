Алиса Пачалия: «Ни государство, ни кто-либо еще не вправе принимать решение за женщину»

Тема законодательного запрета абортов в Абхазии, который действует уже пять лет, не теряет актуальности. Недавно у молодой женщины врачи обнаружили нежизнеспособный плод, но отказались прерывать беременность. Не возымело действия и ее обращение за помощью в парламент. После этого дискуссия о необходимости менять закон с новой силой разгорелась в соцсетях. «Эхо Кавказа» обсудило проблему с Алисой Пачалия – участницей инициативной группы «Обратная связь», которая в 2017 году провела большое исследование на эту тему.

– Алиса, расскажите, пожалуйста, как родилась идея провести исследование?

– В 2016 году Центр гуманитарных программ организовал дискуссионные площадки для повышения гражданской активности. На одном из таких вечеров мы как раз обсуждали принятый закон, в частности, нашумевшую статью о запрете абортов. Я предложила провести встречу с представителями власти и молодежи, более детально обсудить все последствия принятого закона и выяснить, почему мнение женщин было проигнорировано? Была сформирована инициативная группа из пяти-шести человек, нам удалось выиграть мини-грант, и мы приступили к реализации проекта «Обратная связь».

– Какой взгляд на запрет абортов был у активистов вашей инициативной группы?

Мы считаем, что ни государство, ни кто-либо еще не вправе принимать решение за женщину, рожать ей или нет. В идеале хотели, чтобы эту статью полностью убрали из закона или хотя бы приняли во внимание социальные и медицинские показания

– Участники нашей группы были возмущены тем, что мнение заинтересованных лиц, а это женщины, медики, общественность, было проигнорировано. Нам хотелось понять, на основании каких данных и почему было принято такое решение? Мы самостоятельно попытались найти ответы на эти вопросы. Но прежде всего нами двигало чувство справедливости. Мы считаем, что ни государство, ни кто-либо еще не вправе принимать решение за женщину, рожать ей или нет. В идеале хотели, чтобы эту статью полностью убрали из закона или хотя бы приняли во внимание социальные и медицинские показания.

– В вашем исследовании есть опрос. Расскажите, пожалуйста, кого вы опрашивали, сколько человек и каковы результаты?

– Опрос проводила не наша команда, его проводила Ассоциация женщин Абхазии. В опросе приняли участие 663 женщины, и 85% опрошенных были не согласны с решением парламента запретить аборты.

– Как вы проводили ваше исследование? Какими данными пользовались?

Сложно проводить исследование, когда ты не можешь делать необходимые запросы и получать достоверную информацию

– Прежде всего, мы искали статьи по данной теме, приходили в соответствующие органы, писали письма. Кстати, ни одного письменного ответа мы так и не получили. Мы проводили беседы с различными представителями власти, Министерства здравоохранения и медицинскими сотрудниками. У нас нет статистики, но есть статьи, в которых об этом говорят сотрудники системы здравоохранения. Сложно проводить исследование, когда ты не можешь делать необходимые запросы и получать достоверную информацию. Не по всем интересующим нас позициям ведется статистика, или она в некоторой степени недостоверна. Встречи, которые мы организовывали с представителями власти, к сожалению, прошли впустую. Нам даже было заявлено, что такого закона нет. И если анализировать все обещания и результаты встреч, то надеяться на какие-то шаги навстречу не приходится. Даже те обещания и заверения, которые даются властью, не исполняются. Я сейчас имею в виду прежний состав, который обещал непременно включить хотя бы медицинские показания.

– По-вашему, насколько сегодня тема запрета абортов актуальна в Абхазии?

– Недавно в социальной сети одна из женщин поделилась своей историей и рассказала, как ей пришлось выслушивать наставления депутата парламента о том, что она должна родить, несмотря ни на что, при этом плод был, по заключению врачей, нежизнеспособен, у него была несовместимая с жизнью патология. Несправедливо и бесчеловечно, что женщина должна проходить через такое унижение, чтобы получать разрешение на прерывание беременности в парламенте! Потеря ребенка и так стресс, а она еще должна выслушивать чье-то мнение и проходить через такое унижение!

– Есть ли у вас данные о том, какое количество женщин выезжает сегодня за пределы Абхазии в сопредельную Россию, чтобы сделать аборт? Или о том, как женщины здесь, в Абхазии, решают эту проблему?

Сложно найти женщин, которые об этом говорили бы открыто, сама тема весьма деликатная, и из-за нее никто не будет выходить на пикеты

– Сложно привести конкретные цифры. Нам рассказывали о таких случаях, кого-то мы даже знаем лично и знаем, что они прерывали беременность по тем или иным причинам. В основном этот закон бьет по женщинам, у которых нет возможности выехать и обратиться в соответствующее ведомство. Часто применяются народные средства или сомнительные таблетки. Сложно найти женщин, которые об этом говорили бы открыто, сама тема весьма деликатная, и из-за нее никто не будет выходить на пикеты. Мне кажется, нужно провести более детальный и непредвзятый анализ.

– Как сегодня государство поддерживает детство и материнство в Абхазии? Помогает ли оно семьям справиться с материальными трудностями при рождении ребенка? И насколько эта помощь действенна для семьи?

– Одна из последних индексаций проводилась в 2011 году и до 2017 года. Если я не ошибаюсь, на каждого ребенка многодетная или малоимущая семья получала 150 рублей в месяц, всего лишь 150 рублей! Но с января 2017 года многодетные и малоимущие семьи получали на каждого ребенка 500 рублей в месяц, если детей от трех до пяти включительно; 700 рублей, если детей от шести до девяти включительно; и если детей от десяти и более, то они получали по тысяче рублей на каждого ребенка. С января 2018 года многодетные и малоимущие семьи должны получать на каждого ребенка, если детей от трех до пяти, – по 500 рублей; от шести до девяти детей – по полторы тысячи рублей; и если детей от десяти и более, то по три тысячи на ребенка. По данным 2017 года, когда мы проводили опрос мамочек, по самым бюджетным вариантам просто на подгузники и питание уходило примерно семь с половиной тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Это без учета разных мелочей для ежедневного использования или лекарственных средств, если ребенок заболеет или если они нужны для профилактики. Сегодня, думаю, эта сумма намного больше с учетом роста цен. Трудно содержать ребенка, если у тебя сложные социальные условия, а помощь государства не покрывает основную часть затрат на ребенка.

– Что, по-вашему, нужно делать? Нужно ли менять закон?

К сожалению, в нашем обществе существуют определенные личности, которые тормозят этот процесс, и, если будут достигнуты и признаны хотя бы медицинские и социальные показания, это уже будет маленькая победа в этом вопросе

– Закон менять надо. На наш взгляд, эту статью нужно полностью убирать. К новому созыву мы обновим данные по исследованию, сделав их более актуальными. Мы попытаемся вновь донести до представителей власти, что необходимо трезво оценивать ситуацию в стране и при решении важных вопросов учитывать мнение общества и конкретной целевой группы, которой касается тот или иной закон. Хотелось бы, чтобы соответствующие ведомства больше включались в решение таких важных вопросов. Например, чтобы Министерство здравоохранения более жестко и настойчиво участвовало в процессе отмены данных статей или включения медицинских показаний, а также хотелось бы большей включенности органов соцобеспечения. Но, к сожалению, в нашем обществе существуют определенные личности, которые тормозят этот процесс, и, если будут достигнуты и признаны хотя бы медицинские и социальные показания, это уже будет маленькая победа в этом вопросе. Конечно, если мы собираемся двигаться в направлении демократического государства, то такие статьи не должны быть в нашей законодательной базе. Ошибки совершают все, но важно уметь их принимать и начинать исправлять.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия