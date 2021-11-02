Саакашвили обещает досрочные выборы сразу после своего освобождения 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает добиться проведения досрочных выборов в парламент максимум через десять дней после своего освобождения. Об этом сказано в письме Саакашвили, которое его адвокат Дмитрий Садзаглишвили зачитал сегодня журналистам после посещения своего подзащитного в тюрьме.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саакашвили, который содержится в заключении 33-й день, и с первого дня объявил голодовку, в новом обращении призвал грузинский народ к единству, отметив, что в этой борьбе «каждый сторонник – на вес золота».

«При условии моего освобождения из тюрьмы обещаю, что максимум через десять дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый стойкий человек имеет огромное значение и он на вес золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы – в многочисленности и настойчивости», – говорится в письме.

Саакашвили убежден, что результаты состоявшихся недавно местных выборов были сфальсифицированы правящей партией. Он также предположил, что людей будут отговаривать от проведения акций протеста.

«Грузинский народ победил на этих выборах почти в каждом городе. Грузинский народ победил, а Иванишвили потерпел поражение. Раньше говорили: какой смысл идти на выборы, вы все равно не выиграете, теперь, когда мы выиграли, они сфальсифицировали победу и теперь убеждают: какой смысл выходить на улицу, все равно ничего не выйдет», – пишет Саакашвили.

Экс-президент заверил сторонников оппозиции в поддержке западных партнеров, напомнив, что в оценках выборов четко указаны все нарушения.

Саакашвили убежден, что поддержка партнеров лишь усилится, если на улицы выйдет больше людей.

Как отметил Саакашвили, в рядах оппозиции немало опытных лидеров, готовых к уличным протестам, среди которых председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.