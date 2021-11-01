«Спецназ в белых халатах». Сценарий Ники Гварамия

В 32-й день своей голодовки Михаил Саакашвили призвал своих сторонников не признавать итоги муниципальных выборов и отстаивать свои голоса. Самих же сторонников третьего президента волнует состояние его здоровья. Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия сегодня, ссылаясь на источник в Минюсте, сообщил, что власти намерены разыграть сцену похищения Михаила Саакашвили и с помощью югоосетинского спецназа передать его российским спецслужбам.

Перед тем как зачитать письмо Михаила Саакашвили из тюрьмы, его адвокат Ника Гварамия поделился с журналистами информацией, которая могла бы сгодиться для остросюжетного фильма. Ссылаясь на свой источник в Минюсте, Гварамия рассказал о том, что якобы власти намерены вертолетом переправить третьего президента в горийский военный госпиталь и там разыграть сцену похищения с участием югоосетинских спецназовцев для дальнейшей передачи Михаила Саакашвили российским спецслужбам.

«Ничего у вас не выйдет», – предостерег власть Ника Гварамия. И перешел к письму голодающего вот уже 32-й день Михаила Саакашвили, который тоже предлагает неожиданные сценарии развития событий:

«Я очень рассержен и оскорблен. И каждый уважающий себя грузин должен быть зол и оскорблен. У нас выборы увели из-под носа во всех крупных городах. Эти выборы мы выиграли, и группа бандитов, которая присвоила власть в Грузии, вырвала у нас из рук эту победу, обокрала и отняла наше главное право – быть хозяевами нашей страны. Что нужно нам делать? Лишь одно – взыскать с них ту цену, которую власти-фальсификаторы заставляют платить свои гордые народы. Отнимем у них власть, и пусть ответят перед законом».

Далее третий президент голосом Ники Гварамия призывал сторонников брать пример с соседнего армянского народа, который устроил бархатную революцию во главе с Николом Пашиняном, вспоминал он и о том, как украинский народ поборол «олигарха Виктора Януковича». Советовал третий президент оппозиционным депутатам отказаться от парламентских мандатов.

Еще один адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая, говоря о состоянии здоровья своего подзащитного, заявил:

«Минюст максимально блокирует адекватное и здравое мнение о состоянии здоровья и безопасности Михаила Саакашвили. Власти не учитывают рекомендации ими же созданного консилиума, заключение Народного защитника, а премьер-министр (Ираклий Гарибашвили) в своих заявлениях призывает человека к самоубийству».

По словам адвоката Басилая, защита Саакашвили готовит иск в Страсбургский суд.

О том, что Михаил Саакашвили похудел за месяц почти на 20 килограммов и с каждым днем теряет силы, пожаловалась журналистам его гражданская жена, депутат украинской Рады Лиза Ясько:

«Хотелось бы, чтобы была поддержка, но действия власти совершенно другие. Просто ждать, когда человеку станет совсем плохо, это очень неправильно. Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме и каждый день его состояние ухудшается. Это нельзя так оставлять. Мы видели, что выборы были украдены. Это так нельзя оставлять, если не вести борьбу дальше, то можно потерять и жизнь Михаила, и вообще какое-либо будущее».

Нужно освобождать президента, считает Лиза Ясько. Она вновь призвала власти госпитализировать Михаила Саакашвили в гражданскую многофункциональную медицинскую клинику.

Чем чреваты последствия того, что происходит с Михаилом Саакашвили, рассказала сегодня и Мариам Джишкариани, глава Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Она четвертый день ждет разрешения тюремной администрации для проведения альтернативного медицинского осмотра сотрудниками ее организации:

«Господин Михаил Саакашвили по всем параметрам уже давно должен быть помещен в отделение интенсивной терапии и находиться под адекватным медицинским наблюдением. Таким учреждением не является тюремная больница № 18. Я призываю тюремную службу здравоохранения, врачей, Минздрав принять решение с учетом интересов пациента и состояния его здоровья. Руководствоваться этим принципами, а не другими. Поскольку это недопустимо как по законодательству Грузии, так и по всем международным стандартам».

Представители власти сегодня по поводу Михаила Саакашвили заявлений не делали – как и обещали несколько дней назад: третий президент, по их словам, исчезнет из повестки дня после проведения вторых туров. Исключением стал Минюст. В ведомстве опровергли информацию о том, что вместо глданской тюремной больницы, возможно, Михаила Саакашвили переведут в горийский военный госпиталь.

Ранее в «Грузинской мечте» также опровергли какую-либо возможность передачи Саакашвили, как гражданина Украины, Киеву. Несмотря на то, что украинские политики, в том числе и омбудсмен Людмила Денисова, после посещения Саакашвили в тюрьме единственным выходом из патовой ситуации рассматривают именно экстрадицию.

С учетом жесткой позиции власти, недостаточного протестного заряда внутри страны и возможного опоздания помощи со стороны западных партнеров, сторонники Михаила Саакашвили и те люди, которые не хотят, чтобы «третий президент Грузии умер в тюрьме», сегодня начали собирать подписи с призывом: «Батоно Михаил, просим, прекратите голодовку!». Организаторы планируют собрать 10 тысяч подписей. К вечеру к петиции присоединились чуть более пятисот человек.