«Национальное движение» будет бойкотировать парламент, но не сдаст мандаты 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает депутатов парламентской фракции «Единое национальное движение» бойкотировать работу парламента, но не отказываться от депутатских мандатов. Его обращение озвучила депутат Эка Херхеулидзе после посещения заключенного в руставской тюрьме №12.

Ранее Саакашвили призвал парламентариев последовать примеру лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и сдать депутатский мандат. От мандатов также решили отказаться лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, а также трое депутатов «Единого национального движения»: Нона Мамулашвили, Анна Цитлидзе и Леван Варшаломидзе. Еще перед местными выборами от мандата отказался председатель «Национального движения» Ника Мелия.

Эка Херхеулидзе объяснила, что Саакашвили поддержал нахождение оппозиционных депутатов в парламенте по двум причинам, пишет агентство «Новости-Грузия».

Первое: впереди рассмотрение важного проекта конституционных поправок, от которых зависит проведение последующих парламентских выборов.

Второе: лишившись депутатских мандатов, его соратники не смогут навещать Саакашвили в тюрьме и он лишится источника информации.

«То, что я сегодня была у него и сейчас вышла — эту возможность мне дал мандат депутата парламента Грузии. Эта возможность полностью пропадет в случае отказа от мандата, и он видит большой риск в этом. Тогда у него будут отрезаны все пути коммуникации с соратниками… И второе, голосование по поправкам в конституцию. По его словам, это обязанность депутатов перед грузинским народом», – сказала Херхеулидзе в беседе с журналистами.

В итоге «Национальное движение» бойкотирует работу парламента, но временно не отказывается от депутатских мандатов до тех пор, пока не будут приняты поправки в главный закон страны.

Депутат также рассказала о состоянии экс-президента, который голодает уже 33-й день. По ее словам, видно, что Михаил Саакашвили сильно ослаб.