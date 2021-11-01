Жизнь после второго тура

Второй тур выборов в Грузии не принес стране долгожданного политического мира – оппозиция намерена бороться за «украденные выборы», партия власти в ответ грозит отобрать у оппонентов и те минимальные дивиденды электорального успеха, которые оппозиция сумела получить в некоторых муниципалитетах.

Грузинская оппозиция готовится к долгой и трудной борьбе – масштабная акция протеста назначена на 6 ноября в центре Тбилиси. Изначально митинг планировалось провести в воскресенье, 7 ноября, однако большинство представителей оппозиционных партий выступили против. В частности, лидер политической организации «Время пришло» Элене Хоштария подчеркнула: 7 ноября неприемлемая дата.

«Тут нечего уточнять, я категорически исключаю, что акция пройдет 7 ноября. Конечно же, дату должно назначить «Национальное движение», я не решаю это индивидуально. Но считаю это абсолютно неправильным, тут даже не о чем говорить. Акция не должна проводиться 7 ноября. Я не знаю, будет она 6-го или 8-го, дата сместится вперед или назад… Акция планировалась 6 ноября, но перепутали субботу и воскресенье, поэтому и возникло недоразумение», – заявила Хоштария.

Примечательно, что 7 ноября в современной Грузии отождествляют не столько с годовщиной большевистской революции 1917 года, сколько с событиями 2007 года. Тогда правительство на тот момент президента Михаила Саакашвили приняло решение с применением силы разогнать в Тбилиси несколько мирных акций протеста. А в здание оппозиционного телеканала «Имеди» ворвался спецназ. В итоге, в «Национальном движении» решили не проводить нынешний митинг в спорную дату и перенесли митинг на день раньше.

Впрочем, не все представители оппозиции верят в то, что «Нацдвижению» и тем партиям, которые поддержали решение перенести политическую борьбу на улицы, удастся добиться хоть сколько-нибудь серьезного результата. Вице-спикер парламента от партии «Граждане» Леван Иоселиани считает, что у главной оппозиционной партии попросту не хватит сторонников для уличной борьбы с «Грузинской мечтой»:

«Все партии имеют право протестовать путем митингов, но мы должны четко понимать, против чего они протестуют. В Тбилиси, где разница настолько велика, что очень сложно говорить о какой-то фальсификации, невозможно будет объяснить, почему выборы нелегитимны. Это вопросы, на которые, я думаю, нужно ответить. Не думаю, что действия «Национального движения» в нынешних условиях могут серьезно изменить результаты выборов. Я бы хотел, чтобы на выборах кандидаты поздравляли друг друга с победой и признавали поражение, мы должны дойти до этого момента. Общественность очень устала говорить о фальсификациях на выборах. Эти акции ничего не изменят. «Национальное движение» не имеет достаточно сторонников, чтобы вызвать реальные перемены».

Но «Национальное движение» уверяет: уличные протесты дадут результаты и приведут к досрочным выборам. На этот раз уже парламентским. По итогам же второго тура муниципальных выборов сразу несколько парламентариев заявили о сложении с себя депутатских полномочий. От мандатов отказались, в том числе, лидеры партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Вслед за ними законодательный орган оставили еще несколько политиков, заявив, что парламент полностью утратил легитимность.

В партии власти в связи с намерениями оппозиции отстаивать свою точку зрения на улице отнеслись спокойно. Генеральный секретарь «Грузинской мечты» и по совместительству новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе, по его собственным словам, уже смотрит в будущее, в то время как оппозиция предпочитает хвататься за прошлое:

«Действовать так – их право. Они имеют право проводить митинги. Главное, чтобы все было в рамках закона. Что касается моего отношения, то мое отношение будет касаться дел, проектов в столице, и, конечно же, этому я собираюсь посвятить свою работу в течение следующих четырех лет».

Впрочем, в правящей партии уже пригрозили: если оппозиция попытается саботировать работу в тех муниципалитетах, где у правящей партии нет уверенного большинства, то «Грузинская мечта» воспользуется соответствующим законодательством, чтобы провести там внеочередные выборы. Об этом, в частности, заявил представитель партии Ираклий Кадагишвили:

«Что касается нескольких сакребуло, где «Грузинская мечта» не имеет большинства, мы пойдем здесь двумя путями – это будет конкретное сотрудничество между мэром и сакребуло по конкретным вопросам. Если в итоге такое сотрудничество не состоится, к примеру, не будет утвержден бюджет, то закон предусматривает переизбрание как мэра, так и городского совета. Поэтому мы будем наблюдать за процессами в нескольких муниципалитетах, что будет очень интересно».

Интереса добавляет и международная оценка выборов. Так, представительство ЕС в Грузии выразило сожаление в связи с тем, что второй раунд голосования вновь оказался упущенной возможностью:

«После первого тура мы заявили, что связанная с ним выявленная недобросовестная практика не должна стать для Грузии нормой. Мы сожалеем, что эти выборы в этом направлении стали упущенной возможностью».

В представительстве ЕС сообщили, что наблюдательная миссия выявила усиление негативной риторики, факты запугивания и давления на избирателей, а также очевидный дисбаланс в распределении ресурсов, что склонило чашу весов в сторону партии власти. Аналогичную позицию выразило посольство США, отметив, что предвыборная среда вновь отличалась усилением ненавистнической риторики и поляризацией:

«Мы разделяем оценку ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которой выборы прошли в целом спокойно и были хорошо организованы, но сообщения о запугивании и давлении на избирателей сохраняются, а продолжающаяся поляризация в сочетании с эскалацией негативной риторики негативно повлияли на процесс. Резкий дисбаланс ресурсов и неоправданное преимущество действующих должностных лиц еще больше повлияли на правила игры».

Общая оценка международных партнеров Тбилиси такова: выборы показали, что демократия – это перманентная работа. Она требует приверженности самым высоким международным стандартам и бдительности для обеспечения защиты прав и свобод граждан. Некоторые реформы, проведенные политическими лидерами Грузии в рамках инклюзивного многопартийного процесса в начале этого года, такие как автоматический пересчет голосов и электронный подсчет голосов, в значительной степени способствовали повышению прозрачности процесса голосования. Но, к сожалению, эти позитивные поступательные шаги были подорваны широко распространенными нарушениями в предвыборный период и в день выборов они негативно сказались на возможности граждан голосовать свободно.

30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24-х мажоритарных округах. Согласно данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили в 19 из 20 городов. Единственным успехом оппозиции стал Цаленджиха.