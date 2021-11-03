Еще трое жителей Южной Осетии скончались от коронавируса

Правозащитный центр "Мемориал" внёс уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве и приговорённого к 5 годам лишения свободы, в списки политзаключённых. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Приговор Джумаеву, по мнению "Мемориала", "необоснованно суровый". Кроме того, он "явно не соответствует практике" по статье Уголовного кодекса, по которой Джумаев был признан виновным - о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

По мнению "Мемориала", формально в действиях Джумаева можно усмотреть признаки этого преступления. Однако при их оценке необходимо учитывать контекст. Ущерба от действий Сайд-Мухамада Джумаева не было: потерпевшие были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. Более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесия и не прекратил наносить ему удары дубинкой.

Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что в день, когда проходили массовые акции в поддержку Навального - 23 января - по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий сотрудников силовых органов, однако в связи с этими травмами не было возбуждено ни одного уголовного дела – преследуются только демонстранты.

Кроме того, по мнению "Мемориала", в действиях Джумаева был и элемент необходимой обороны, поскольку его стычка с омоновцами "произошла в ходе незаконного разгона протестной акции. Российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания, каждый из протестующих рисковал быть незаконно задержанным и избитым".

"Мемориал" призвал власти освободить Джумаева и пересмотреть его приговор при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.

Признание человека политзаключённым не означает ни согласия "Мемориала" с его взглядами и высказываниями, ни одобрения действий.