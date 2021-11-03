Оппозиционеры и ветераны сверили часы с депутатами

За день до акции протеста, запланированной в Сухуме на завтра, на заседание парламента пришли семеро оппозиционных политиков и ветеранов войны. Они отметили, что возмущены решением абхазского президента о восстановлении в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара и по-прежнему настаивают на его отставке.

Сегодня состоялось очередное заседание абхазского парламента. В повестку дня его было включено девять вопросов, последним из которых было «Разное». Когда спикер парламента Валерий Кварчия обратился к депутатам с традиционным вопросом, нет ли дополнений и изменений, парламентарий Алхас Джинджолия сказал, что считает необходимым обсудить напряженную общественно-политическую обстановку в стране. Он имел в виду, что на следующий день, в четверг, 4 ноября, Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии призвал народ собраться на протестный митинг перед зданием Абхазгосдрамтеатра в Сухуме. Причем администрация столицы Абхазии не дала на это согласие, ссылаясь на антиковидные ограничения в республике, а правоохранители за сутки до начала митинга огородили комплекс правительственных зданий переносными металлическими заборами и приступили там к дежурству. На поступившее предложение Валерий Кварчия ответил, что этот вопрос будет обсуждаться в пункте «Разное» и что в парламент должна прийти группа гостей.

После рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, и десятиминутного перерыва в заседании приняли участие семеро оппозиционных политиков и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Председатели Объединенного совета ветеранов войны Ахра Бжания, общественных организаций «Аидгылара» Кан Кварчия, АНД Адгур Ардзинба, «Аруаа» Тимур Гулия и ветераны войны говорили о том, что с возмущением восприняли вчерашнее решение президента страны Аслана Бжания о восстановлении в должности министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара, временно отстраненного месяц назад на период расследования инцидента на сухумской набережной 30 сентября. При этом некоторые из выступавших отмечали, что вчера у них была достигнута договоренность на шесть часов вечера о встрече с главой государства, в ходе которой они собирались предложить некоторые компромиссные варианты урегулирования ситуации, но эта встреча потеряла смысл, когда за пару часов до нее президент подписал указ о восстановлении Дбара в должности.

Особый интерес вызвало выступление Кана Кварчия, который, как известно, в марте сего года выступил инициатором сближения власти и оппозиционных политиков в ущерб, как он сказал сегодня, своей политической деятельности. Но вчерашнее решение президента, заявил Кан Валерьевич, заставляет его выйти из данного процесса. Единственное, за что он благодарен власти, по его словам, это то, что она своими действиями вновь усадила оппозиционных политиков, которые ранее могли «ссориться, ругаться», за один стол.

Около двадцати минут длилось выступление председателя комитета парламента по государственно-правовой политике Валерия Агрба, который, в частности, сказал:

«Генеральная прокуратура действовала необъективно, я считаю. И очень скоро вопрос о собранных ею материалах будет рассматриваться в Верховном суде. Там много противоречий. Но это будет уже вопрос другого характера. Наверное, прокуратура тоже хотела найти некий способ, чтобы стабилизировать ситуацию, понимая, что вопрос стоит не о простых рядовых гражданах, а стоит вопрос о министре внутренних дел и о депутате парламента. И прокуратура выносит решение, которое не соответствует закону и полномочиям прокуратуры, – она обращается к президенту с представлением, чтобы он дал оценку о соответствии министра занимаемой должности. Я понимаю, что в данной ситуации преследовалась, наверное, благая цель, но никак не соответствующая действующему законодательству. Не может генеральный прокурор обращаться к президенту с подобным предложением. В итоге это только осложнило процесс».

Было решено, что гости покинут зал заседаний, и парламентарии в своем кругу обсудят услышанное и примут решение о дальнейших действиях. Но Кан Кварчия перед тем, как уйти, начал снова говорить, и в какой-то момент депутат Астамур Аршба прервал его, и между ними завязалась перепалка:

«Ты это в который раз говоришь, но мы тоже здесь не просто так сидим. Я извиняюсь…

– Астамур, ну дай мне сказать…

– Одно и то же мы месяц уже слушаем.

– Если я не буду знать, что говорить, я у тебя спрошу. Хорошо?

– Дайте нам возможность обсудить все и прийти к какому-то мнению».

Далее парламентарии говорили между собой уже без СМИ.

Через пару часов спикер парламента Валерий Кварчия направился к президенту Аслану Бжания, чтобы обсудить сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию и пути выхода из кризиса до митинга 4 ноября.

Возвращаясь к началу заседания и восьми вопросам повестки дня, больше всего времени – около часа – заняло обсуждение постановления о внесении изменений в поправки в закон «О республиканском бюджете на 2021 год». Документ представила председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента Натали Смыр.

Благодаря успешному туристическому сезону общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год вырос до 8 млрд 587 млн рублей. Главным предметом дискуссии между комитетом и правительством стало то, что первый предлагал поступившие дополнительные средства направить на покрытие месячной задолженности по пенсионным выплатам, но вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба подчеркнул: покрытие задолженности государства за несколько лет перед строительными организациями позволит одновременно пополнить Пенсионный фонд и в ближайшем будущем ликвидировать задолженность пенсионерам.

Постановление было принято в окончательном чтении двадцатью голосами «за» и четырьмя «против» при одном воздержавшемся.

Парламент ратифицировал «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете за выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации». Представляя документ, постоянный представитель президента в парламенте Саида Бутба отметила, что соглашение является межгосударственным, подписано сроком на 5 лет с возможностью пролонгации.

Депутаты определили сумму средств на содержание Контрольной палаты РА на 2022 год в размере 34 млн 744 тыс руб. Они не дали согласия на увеличение бюджетной сметы аппарата Уполномоченного по правам человека на 2022 год на 500 тысяч рублей и оставили ее в том же размере, что и в 2021 году, – 4 млн 870 тысяч рублей.

Парламентарии утвердили предложенный депутатом Ильей Гуния состав рабочей группы по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции РА.

С повестки дня был снят вопрос о включении имущественного комплекса пансионата «Апсны» в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации, – до его доработки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия