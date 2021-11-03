Саломе Зурабишвили призвала власти считать Саакашвили «особым заключенным»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать третьего президента страны Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Вместе с тем, выступая сегодня на брифинге, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять меры, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для «политических спекуляций».

«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: «Нет и никогда».

Бывший президент не удовлетворяет критериев ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является осужденным, добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию, целью приезда которого являлась дестабилизация.

Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации.

Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния. На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу», - заявила Саломе Зурабишвили.