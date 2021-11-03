Беслан Эшба: «Раз это все ко мне прилетело, я вам, господа, расскажу»

В Общественной палате Абхазии сегодня прошла встреча с мэром Сухума Бесланом Эшба. Глава города рассказал о ведущихся на российские средства работах по прокладке коммуникаций на трех центральных улицах города, о состоянии электросетей и установке приборов учета, а также о вырубке деревьев в черте города.

Работайте или распуститесь

Общественная палата инициировала встречу с главой города Бесланом Эшба по просьбам горожан. Людей одолевают вечные проблемы: в Сухуме нет то света, то воды, весь центр перерыт из-за прокладки коммуникаций, в сухие дни пыль стоит столбом, а в дождь – повсюду грязь, тротуаров практически нет, но проблемы пешеходов никого, кроме их самих, не волнуют. Городские службы вырубают деревья или превращают их в пни посредством глубокой обрезки, что болью отзывается в сердцах жителей, любящих свой город.

Встречу открыла секретарь Общественной палаты Гули Кичба, которая предположила, что коммунальные службы не справляются с проблемами – то ли взялись слишком за многое, то ли компетенции не хватает:

«Все-таки лицо нашего государства и страны – это столица. Я больше чем уверена, что вы пришли, чтобы сделать город еще более образцовым, вернуть ему былую славу. Но вы, по-моему, взялись за все, может быть, не рассчитывая свои силы, и, возможно, какие-то профессиональные качества, не лично ваши, а сотрудников ведомства, потому что мы по сводкам судим. Да, трубы старые, вы сейчас новые прокладываете, а через неделю оказывается, что на этом месте не та втулка, не то соединение… Вы же определяете время, когда вода пойдет. Бывает, что вы в это время не укладываетесь, мы начинаем звонить, ругать. Люди с улицы каждый раз, встречая меня, говорят: «Что вы там в Общественной палате делаете? Вообще распуститесь!» Может быть, они и правы».

При прокладке коммуникаций не учли ливневую канализацию

Глава города Беслан Эшба попросил не торопиться с оценками и сначала выслушать его. Он объяснил, почему в таком состоянии дороги и что происходит с тремя центральными улицами, которые роют уже несколько месяцев:

«Раз уж подняли вопрос по этим трем улицам, расскажу вам, господа, если это все прилетело к Беслану Эшба. В 2019 году была принята Инвестиционная программа 2020-2022, где не были учтены ливневая канализация, ливневые протоки, ливневые коллекторы и так далее. Обязательства были по водопроводу и по канализации, проложить надо было в 2020 году. Работу выполнили, оставались у них деньги на асфальт. И что надо было сделать? Бросить ливневку и положить асфальт? Это чья ошибка? Беслана Эшба? Мы поставили вопрос о том, что если вы сейчас положите асфальт, то дождевая вода, вода с крыш и так далее будет также скапливаться и образовывать наводнения, которые у нас есть. В прошлом году сколько перекрестков и сколько ям мы сделали по городу, и что? Пришлось в этом году все рыть по новой…»

Беслан Эшба рассказал, что, когда в рамках инвестпрограммы меняли городские коммуникации, в частности, водопроводные и канализационные, нигде не делали задвижки. Теперь, чтобы устранить локальную аварию, приходится отключать от водоснабжения весь город.

По словам Беслана Эшба, в последнее время резко выросли цены на стройматериалы. Так, битум, который стоил 11 тысяч рублей за тонну, теперь стоит около 38 тысяч рублей, поэтому сметы пришлось заново согласовывать в России, но до конца ноября перерытые улицы закроют асфальтом:

«Ребята сталкиваются с большим количеством старых коммуникаций, ни у кого никаких схем нет, никто не понимает, где какие кабели и коммуникации идут, кабели связи, какие-то другие коммуникации, люди самостоятельно когда-то прорыли себе. Когда ребята кладут новые коммуникации, они вынуждены с этим считаться, отвлекаться и так далее. До числа 15-го мы должны выйти из земли, из этой грязи, которая везде. Сейчас будет еще хуже, она будет разноситься по городу. Перекресток улиц Лакоба и Джонуа заасфальтируют в самое ближайшее время – плюс-минус неделя, дней пять. Перекрестки улиц Аиаийра и Джонуа, Лакоба и Абазинской тоже будут в ближайшее время заасфальтированы. Это основные узлы, которые нам мешают и разносят грязь. На все остальное нам нужно немножко времени, чтобы выстроить бордюрную часть и начать класть асфальт. Асфальтщики готовы приступить без денег, потому что документы по этому битуму проходят переоценку и экспертизы в России, поэтому работы планируется завершить к концу ноября – началу декабря».

Много проблем из-за того, что компания, которая прокладывала коммуникации в 2016 году, сделала некачественные швы между пластиковыми трубами, сегодня в разных местах их прорывает, и все приходится исправлять. Эта компания прекратила свое существование в Абхазии, но документы и акты остались. За десять месяцев этого года предприятие «Водоканал» осуществило 1400 мероприятий, в городе каждый день происходят по четыре-пять аварий.

Сорванные крыши, исчезнувшие приборы учета и вырубленные деревья

Беслан Эшба рассказал, что во время трех подряд стихийных бедствий в Сухуме за это лето у 56-ти многоквартирных домов пострадали крыши, в 80% случаев необходима их полная замена. Администрация смогла восстановить покрытия только у 31 дома, помимо этого крыши надо ремонтировать у трех сотен частных домов. Правительство денег не выделяет, все делается из средств городского бюджета. На эти цели израсходовано уже около 100 млн рублей.

Далее обсуждение перешло в сферу энергетики. Всех интересовало, будет ли свет в домах зимой? Практически любое обсуждение этой темы начинается с вопроса собираемости платежей. Глава города сообщил, что с 2014 года исчезли девять тысяч установленных приборов учета:

«В 2014 году у нас по городу Сухуму было 11,5 тысяч счетчиков, которые дистанционно считывают потребление электричества. Я в городе Сухуме полтора года руковожу. Когда я пришел, первый вопрос, который был задан, какое количество счетчиков сегодня в работе? Оказалось 3420. Спрашивается, что случилось? Куда делись счетчики? Их просто нет – их не обслуживали, они сломались. Соответственно, сбор денег упал. Сухумское управление электросетей является городским предприятием. Это единственное предприятие, которое не ушло под монополию «Черноморэнерго». Но мы сейчас в процессе его передачи, потому что закон надо выполнять, они должны быть структурой «Черноморэнерго». Железо, обслуживание, гайки, техника полумертвая остались в СУЭС, а деньги забрали в «Черноморэнерго». В настоящее время число счетчиков доведено до семи тысяч за последние четыре месяца. Мы и дальше будем это делать, закуплено еще более тысячи счетчиков. Там, где стоят счетчики, собираемость 95%».

Эшба заверил, что пиковых нагрузок на сети в столице пока нет, а в результате борьбы с майнерами было выявлено более 4000 приборов.

Пешеходов интересовало, когда в городе начнут восстанавливать тротуары? Ответ был неутешительный: там, где надо менять коммуникации, делать покрытие нельзя. А где они проложены, никто не знает, значит, и перспектив на этот счет нет.

Общественность беспокоит вырубка деревьев в городе, которая наносит вред его растительной среде. Деревья выкорчевывают при прокладке коммуникаций и производят глубокую обрезку, после которой они далеко не всегда восстанавливаются. Мэр парировал аргументы защитников природы тем, что корни проникают в дома и разрушают коммуникации, на месте выкорчеванных деревьев посадят новые, а все работы, в том числе и глубокая обрезка, проводятся с согласия экологов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия