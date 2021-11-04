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Абхазские оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с Асланом Бжания
Оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
По словам лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры.
Как пишет «Апсныпресс», участники оппозиционного митинга готовят окончательный вариант резолюции. Они попросили людей не расходиться.
В озвученном ранее документе зафиксировано требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбар, а также содержится призыв к объединению в преддверии парламентских выборов.
Акция оппонентов власти прошла сегодня у сухумского драмтеатра несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов». В нескольких десятках метров, у здания администрации президента собрались сторонники Аслана Бжания.
Другие новости дня
В Абхазии ветераны и оппозиция будут требовать отставки президента
После отказа президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания принять требования митингующих, Совет ветеранов и объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости принятия решения об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар.
«Отказ президента – гаранта Конституции, обязанного обеспечить законные права и свободы человека и гражданина, пойти на компромисс ради достижения согласия и стабильности в обществе, расцениваем как нарушение своих конституционных обязанностей, а также как попытку нивелирования базовых идеологических и моральных ценностей, завоеванных в результате победы в Отечественной Войне народа Абхазии.
В связи с вышеизложенным, а также с тем, что мы исчерпали все возможности защитить свои законные права, оставляем за собой право на проведение акций протеста и проведения Всенародного схода с требованием отставки президента, так как считаем, что он не в состоянии выполнить взятые на себя конституционные обязательства», – говорится в резолюции митинга, передает «Нужная газета».
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
Польша подарила Грузии 468 тысяч доз вакцин от коронавируса
Правительство Польши дарит Грузии 468 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в грузинском Минздраве.
Речь идёт о вакцине, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Сообщается, что первая партия вакцин уже поступила в страну, еще пять партий доставят в Тбилиси в течение недели.
Ранее Грузия закупила у Pfizer 1 миллион доз вакцин от COVID-19. При этом темпы вакцинации в стране сейчас значительно снижены. К 1 ноября из-за окончания срока хранения Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Католикос-патриарх Грузии вновь попросил Саакашвили прекратить голодовку
Секретарь главы Грузинской Православной Церкви протоиерей Михаил Ботковели сегодня побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, чтобы навестить содержащегося там экс-президента Михаила Саакашвили.
Представитель патриархии сообщил, что привез Саакашвили письмо от Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит экс-президента прекратить голодовку.
«Я снова приехал к господину Михаилу Саакашвили, снова с тем же поручением — с благословения Его Святейшества я должен передать ему письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции в отношении голодовки. Хочу передать письмо и проведать от имени Его Святейшества. Его просьба и совет — прекратить голодовку», – сказал Ботковели.
Секретарь патриарха уже посещал экс-президента 7 октября, и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михаил Саакашвили отказался.
О решении Саакашвили продолжить голодовку стало известно и после сегодняшней встречи.
Ботковели также сообщил, что на состоявшейся вчера, 3 ноября, встрече Илии Второго с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, не поднимался вопрос о помиловании Михаила Саакашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Киев включил Максима Галкина в список угроз нацбезопасности
Украина внесла российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Согласно данным сайта министерства культуры и информационной политики, Галкина внесли в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Всего он насчитывает 259 имен.
Ранее СБУ неоднократно запрещала въезд в страну российским артистам, которых Киев считает угрозой государственной безопасности. В их числе – Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира, Филипп Киркоров, рэпер Моргенштерн. Одной из причин попадания в список и отказа во въезде на Украину являются гастроли в аннексированном Россией Крыму.
Черный список, в который в основном внесены российские деятели культуры, создали на Украине в 2015 году. Его формирует министерство культуры и информационной политики по обращениям Национального совета по телевидению и радиовещанию, Совета национальной безопасности и обороны Украины и СБУ. Фильмы с участием внесенных в него актёров запрещают к показу в стране.
В Москве полиция проводит задержания перед «Русским маршем»
Полиция в Москве задержала нескольких человек перед "Русским маршем" в центре города. Об этом сообщает корреспондент канала Avtozak LIVE. Акция не была согласована с властями.
По состоянию на 15-20 полиция задержала уже 18 человек на станции метро "Пушкинская", в том числе корреспондентов РБК, Associated Press и "Известий" передаёт корреспондент "Автозака". Имели ли отношение остальные задержанные к планируемой акции — не уточняется.
По данным издания, усиленные патрули полиции размещены около выходов из метро и на метро "Баррикадная", где, предположительно, должны были собраться участники марша.
2 ноября московская прокуратура предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях 4 ноября. Вероятнее всего, речь шла именно о запланированном шествии националистов. Оно третий год подряд не разрешается мэрией. В прошлом году, как и в этом, администрация города связывала отказ с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
3 ноября суд в Москве арестовал одного из организаторов марша, националиста Никиту Зайцева. Он был обвинён в неповиновении полиции и приговорён к 10 суткам ареста.
Полиция задержала двоих за нападение на сторонника Саакашвили
Полиция задержала двух человек, которые в официальном сообщении указаны инициалами «Э.А.» и «Р. Ч.» по обвинению в нападении на участника митинга в поддержку помещенного в тюрьму третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
По данным следствия, задержанные, которым 20 и 21 год, словесно и физически оскорбляли 22-летнего Георгия Балхамишвили, который участвовал в митинге в поддержку Саакашвили возле тюрьмы № 12 в Рустави 3 ноября.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», после инцидента Балхамишвили заявил, что три человека напали на него, когда он возвращался домой с митинга. По его словам, один из напавших на него является сторонником партии «Грузинская мечта».
Ветераны и лидеры абхазской оппозиции направились на переговоры с Асланом Бжания
Ветераны и лидеры абхазской оппозиции, принимавшие участие в митинге у здания сухумского драматического театра, направились на переговоры к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания.
По итогам митинга принята резолюция, в которой вновь озвучено требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбар, а также содержится призыв к объединению в преддверии парламентских выборов.
Текст резолюции
«30 сентября 2021 года в день Победы и независимости произошёл вопиющий факт кощунственного избиения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии руководством МВД Абхазии во главе с министром Дмитрием Дбар. Нанесение побоев ветеранам–инвалидам, практически старикам, не совершившим никакого преступления, в святой для каждого патриотом Апсны день, вызвало крайнее возмущение всего народа Абхазии. После обращения ветеранов президент дал гарантию, что это преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и не останется безнаказанным.
Однако вместо объективного расследования инцидента и принятия соответствующих правовых решений, власть пошла по пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий.
Проявления беззакония в адрес ветеранов, игнорирование мнения общества и политических организаций о недопустимости такого подхода в отношении любого гражданина Абхазии, но в особенности в отношении ветеранов, отстоявших нашу свободу, разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры нашего государства, негативно скажется на нашем будущем. Все это в комплексе прогнозируемо привело к полному подрыву доверия граждан Абхазии к государственным органам, а также к дестабилизации общественно–политической ситуации в стране.
Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения её в правовые рамки по-прежнему является отставка министра Дбар и справедливое разбирательство инцидента.
Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договорённости, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него.
Призываем все общественные призываем все ответственные общественно-политические силы страны объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов и будущего Абхазии».
Оппозиционный митинг проходит сегодня несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
Параллельная акция проходит в нескольких десятках метров, у здания администрации президента – там собрались сторонники Аслана Бжания.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
В России очередной максимум смертей от COVID-19 за сутки – 1195 человек
Третий день подряд в России фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии. По состоянию на утро 4 ноября, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, умерли 1195 человек.
Всего в России (включая аннексированный Крым) умерли, по официальным данным, 243 255 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Независимые демографы считают, что смертность занижается приблизительно в три раза. Это означает, что в реальности с начала пандемии в России умерли более 700 тысяч человек.
Выявлено за последние сутки 40 217 новых случаев заражения COVID-19.
Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан.
Власти Камчатки объявили сегодня, что с 23 ноября для перелётов внутри региона необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.
Таким образом, Камчатка стала первым российским регионом с подобными ограничениями для авиапассажиров. О намерении сажать в самолеты по QR-кодам с 1 декабря также предупредили власти Хабаровского края.
В Карелии с 10 декабря работники старше 45 лет, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19, переводятся на удаленный режим работы, следует из сообщения правительства республики.
Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов считает, что Москве следует разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от COVID-19. По его словам, сейчас не время идти на принцип "взаимности" и ждать от других стран одобрения российских вакцин. Необходимо пойти на исключение, считает бизнес-омбудсмен.
Ни одна из четырёх российских вакцин пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Югоосетинская делегация будет наблюдать за президентскими выборами в Никарагуа
Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия 7 ноября примет участие в выборах президента Никарагуа и законодательных органов в качестве наблюдателей. Как сообщает агентство «Рес» в Никарагуа отправились представители администрации президента и югоосетинского парламента.
«Наши представители, в составе трех человек, в сопровождении посла Южной Осетии в Никарагуа Нарима Козаева по приглашению властей Никарагуа будут наблюдать за ходом голосования, за тем, насколько в правовом русле он будет проходить. Мы уверены, что выборы там пройдут успешно», – сказал собеседник агентства.
Президентские выборы в Никарагуа пройдут 7 ноября. В них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.
Выборы проходят в Никарагуа в разгар тяжелейшего кризиса в стране, который начался еще весной 2018 года и очень усилился в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.
У сухумского драмтеатра начался митинг с требованием отставки главы МВД
У здания Абхазского драматического театра начался митинг с требованием отставки министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрия Дбар.
Акция проходит несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
Участники акции считают, что глава МВД, принимавший участие в инциденте 30 сентября, в ходе которого были избиты ветераны, должен покинуть пост.
Параллельный митинг проходит в нескольких десятках метров, у здания администрации президента – там собрались сторонники Аслана Бжания.
Решение о проведении митинга с требованием отставки главы МВД было принято на сходе ветеранов, прошедшем 31 октября в селе Адзюбжа. Уже после анонсирования акции, 2 ноября абхазский президент Аслан Бжания принял решение восстановить в должности Дмитрия Дбар, который был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Основанием для восстановления в должности Дбар стала позиция генпрокуратуры, не усмотревшей в действиях министра состава преступления.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
От коронавируса в Грузии скончались еще 53 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 238.
За сутки в стране выявили 5206 новых случаев коронавируса. Накануне провели 48 615 тестов: PCR-тестов – 16 192, экспресс–тестов на антиген – 32 423.
Выздоровели еще 4648 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 738 171, выздоровевших – 678 288.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,71%, за последние 14 дней составляет 9,34%, за неделю – 9,77%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3469 человек, всего в Грузии использовано 1 990 501 вакцин.
Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным
Бывшие заключенные ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали телеканалу "Дождь" ( признан СМИ-"иностранным агентом") о том, как их заставляли издеваться над осуждённым оппозиционером.
По словам Османова, отряд, в котором они отбывали наказание, создавался специально под Навального. Он утверждает, что все заключенные в отряде были проинструктированы не разговаривать с Навальным и записывать каждый его шаг. Как рассказал "Дождю" Евгений Бурак, рядом с Навальным постоянно находились не менее 10 человек, которые следовали за ним даже в туалет. Они всячески провоцировали политика, чтобы он ударил кого-нибудь из них. Однако, по словам бывшего заключённого, Навальный на провокации не поддавался.
Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. "Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации", — сказал бывший заключенный. Эту информацию подтвердил и Евгений Бурак, который был в отряде дневальным.
Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии. По словам бывшего осужденного, во время голодовки рядом с Навальным положили заключённого, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы" и стали жарить её, чтобы сломать Навального, добавил Османов.
Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили так называемого углового ("обиженного" — низшая каста в тюремной иерархии), который "разные звуки издавал". Всё это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов. Когда Навальный уходил на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии и заключенные им рассказывали, что они делали по отношению к политику, добавил бывший осуждённый ИК-2 в Покрове.
- Алексей Навальный, автор и организатор множества расследований о коррупции в высших эшелонах российской власти, был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в "Новичком". Навальный утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ России. 2 февраля по решению суда он был отправлен в колонию в городе Покрове во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу – условный срок по нему заменили на реальный.
- 31 марта Навальный объявил голодовку, которую держал более трёх недель. Он требовал допустить к нему независимых врачей в связи с жалобами на боли в спине и ногах.
- С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.
Эммануэль Макрон вручил Ангеле Меркель высшую награду Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Почётного легиона.
На церемонии вручения ордена Макрон отметил, что Меркель, несмотря на потрясения, содействовала сохранению европейского единства.
Орден Почётного легиона – высшая награда Франции. Он учреждён в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Награды удостаиваются военные и гражданские лица за выдающиеся заслуги перед страной. Орден можно вручать и иностранцам.
В конце сентября в Германии прошли выборы. Впервые за 16 лет Меркель не участвует в формировании правительства. Ещё до выборов канцлер сообщила, что намерена покинуть свой пост.
Правительство Грузии продолжит консультации для введения системы «зеленых пропусков»
Члены межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией при правительстве Грузии обсудили вопрос введения системы «зеленых пропусков», однако приняли решение продолжить консультации. Об этом сообщила замглавы Минздрава страны Тамар Габуния.
Она добавила, что окончательное решение будет принято на очередном заседании координационного совета.
В сегодняшнем обсуждении приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала принять жесткие меры для борьбы с коронавирусом.
Президент считает, что необходимо ввести систему ковид-паспортов, установить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан, сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.
Систему «зеленых пропусков» в Грузии уже применяют во время проведения крупных конференций и спортивных мероприятий.
По предварительной информации, «зеленый паспорт» будет нужен для посещения концертов, ресторанов и отелей, но его не будут требовать в таких объектах как продуктовые магазины, аптеки и банки.
Обладателями «зеленых паспортов» станут вакцинированные или переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев граждане, а также лица, предварительно прошедшие ПЦР-тестирование (за 48 или 72 часа до посещения объекта или мероприятия).
Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания проводит встречи в Киеве
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания находится в Киеве. Об этом сообщила гражданская супруга Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько.
Накануне Аласания и Ясько встретились с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, ранее посетившей голодающего Саакашвили в руставской тюрьме.
«Госпожа Денисова подчеркнула, что на 34-й день голодовки Михаила украинские власти и международное сообщество должны решительно действовать, чтобы защитить жизнь и здоровье Михаила. Время уходит. Ежесекундно могут произойти непоправимые изменения», – пишет Лиза Ясько в своем Facebook-аккаунте.
Еще одну встречу Ясько и Аласания провели с министром юстиции Украины Денисом Малюськой.
«Мы говорили о ситуации в Грузии, нарушении прав Михаила Саакашвили и юридических путях освобождения и его возвращении в Украину. Существуют юридические и политические пути, чтобы защитить жизнь и здоровье Михаила Саакашвили», – отмечает Ясько.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Полиция задержала петербуржцев, надевших на памятник варежки
В Петербурге полиция задержала трёх местных жителей, которые надели вязаные варежки на конные статуи на Аничковом мосту и на скульптуры героев древнегреческой мифологии Диоскуров и их коней, установленных напротив Исаакиевского собора.
Свои действия задержанные объяснили тем, что хотели утеплить памятники, так как зимой им тоже может быть холодно.
В полиции с жителей Петербурга потребовали написать объяснения. Завели ли на них административные дела - не сообщается. При этом в петербургском музее городской скульптуры назвали действия задержанных "актом вандализма" и заявили, что в ближайшее время осмотрят статуи на наличие повреждений.
Нидерландская газета сообщила о высылке из России своего сотрудника
Корреспондент нидерландской "Фолкскрант" (de Volkskrant) Том Веннинк выслан из России по решению властей, написала в среду газета.
В публикации говорится, что российский вид на жительство Веннинка был незамедлительно отозван по причине административных правонарушений. На территорию России ему запрещено въезжать до января 2025 года.
В министерстве иностранных дел Нидерландов выразили сожаление по поводу принятого решения. "Для Нидерландов неприемлемо, если журналист вынужден покинуть страну против своей воли", - подчеркивается в заявлении главы ведомства.
Том Веннинк, который работал в Москве с 2015 года, пытался продлить аккредитацию с осени. Ранее это никогда не было проблемой, но в нынешнем году всё оказалось сложней. В понедельник журналисту сообщили, что МВД аннулировало его вид на жительство, и что он должен покинуть Россию в течение трёх дней.
МВД указало нидерландскому журналисту на два административных нарушения, когда он в ноябре 2019 года заплатил штраф за то, что несвоевременно сообщил адрес своего проживания в Москве, и когда в январе прошлого года также заплатил штраф за посещение Чукотки без согласования с местным руководством.
Главный редактор de Volkskrant Питер Клок отмечает, что российские власти не объясняют, почему они ссылаются на старые нарушения как на основание для депортации.
Том Веннинк не первый иностранный корреспондент, высланный из России. В конце августа из страны была вынуждена уехать корреспондент "Би-би-си" Сара Рейнсфорд после того, как российские власти объявили, что она представляет угрозу национальной безопасности. "Россия вступает в тёмный период, когда она более не претендует на роль в укреплении демократии", - написала позднее Рейнсфорд.
В связи с высылкой Тома Веннинка de Volkskrant напоминает об ухудшении отношений между Амстердамом и Москвой после катастрофы рейса MH17, сбитого ракетой в небе над Донбассом. Также газета упоминает недавнее решение Апелляционного суд в Амстердаме о том, чтобы вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. В качестве ещё одного фактора напряженности издание приводит судебное разбирательство по делу ЮКОСа. В пятницу Верховный суд Нидерландов примет решение по давнему конфликту вокруг нефтяной компании, в котором противостоят друг другу российское правительство и бывшие акционеры, говорится в публикации de Volkskrant.
Официальных комментариев Москвы по поводу этих сведений пока не приводится.
Следственный комитет РФ проводит проверку поцелуя у Вечного огня
Следственный комитет России проводит проверку из-за видео с поцелуем двух девушек на фоне Вечного огня возле могилы неизвестного солдата у стен Кремля.
По данным интернет-издания Tjournal, уже возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России с использованием средств массовой информации", однако официального подтверждения этому пока нет. Tjournal отмечает, что по указанной статье нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
СМИ сообщают, что видео с поцелуем двух девушек появилось в соцсетях три года назад. Героини ролика - известная рэперша и участница телешоу "Пацанки" Хоффманита (настоящее имя - Анна Михеева) и блогерша Алёна Ефремова.
Накануне суд в Москве арестовал на 14 суток порноактрису Ксению Дамову, известную под псевдонимом Рита Фокс, за фотографию с оголёнными ягодицами на фоне Кремля. Девушку признали виновной в мелком хулиганстве.
В прошедшую субботу в Тверском суде Москвы суд согласился с обвинением и вынес приговор - по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой, устроивших фотосессию возле Кремля на фоне храма Василия Блаженного. Их признали виновными в действиях, выразивших явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Иран сообщил, что 29 ноября вернётся к переговорам по ядерной сделке
Иран намерен возобновить с 29 ноября в Вене переговоры с представителями мировых держав по сделке, связанной с ядерной программой Тегерана.
Дата начала нового раунда переговоров, после перерыва в пять месяцев, была согласована по телефону с координатором от Европейского Союза Энрике Морой. Об этом сообщил в Твиттере замглавы иранского МИД Али Бакери-Кани.
В сообщении Службы внешних связей ЕС отмечается, что в переговорах с Ираном под председательством Моры будут участвовать Великобритания, Китай, Франция, ФРГ и Россия.
"Мы согласились начать переговоры с целью отмены незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене", - написал в среду Бакери-Кани. Как отмечает France-Presse, иранский дипломат имел в виду санкции, которые на Тегеран наложили США после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Решение принималось прежней администрацией США во главе с Дональдом Трампом.
В ответ Тегеран начал постепенно выходить за рамки установленных международной сделкой лимитов на обогащение урана, а также устанавливать более продвинутое оборудование.
Преемник Трампа на посту президента США Джо Байден пообещал восстановить участие Вашингтона в соглашении с Ираном, если иранские власти вернутся к полному соблюдению договорённостей.
С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью оживления сделки от 2015 года. Консультации приостановились после президентских выборов в Иране в июне, на которых победил ультраконсервативный политик Ибрагим Раиси.
Запад подозревает Иран в разработках ядерного оружия. Тегеран это отрицает.
В Южной Осетии ужесточили ковид-ограничения: закрываются кафе и рестораны
В самопровозглашенной республике Южная Осетия ужесточили ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом закрываются кафе и рестораны – до 14 ноября (включительно) они смогут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
Согласно ранее принятым ограничениям, до 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
С 1 по 7 ноября в Южной Осетии также установлены нерабочие дни – соответствующий указ подписал президент Анатолий Бибилов.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Южной Осетии c начала пандемии составляет 8933, выздоровевших – 6608, летальных случаев – 150.
Коронавирус в Абхазии: 142 новых случая инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 458 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 142 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 84 пациента. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины - 76, 87 и 85 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 7 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 102 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 122 человека. Зарегистрировано 466 летальных случаев. Выздоровели 27 068 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Еще один оппозиционный политик будет голодать в поддержку Саакашвили
Кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» в столичном районе Мтацминда Ираклий Гогуадзе объявил голодовку с требованием перевести в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашили, который голодает в тюрьме уже 34-й день.
Свою голодовку Гогуадзе будет проводить перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он заявил, что не будет принимать пищу, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.
Ранее о начале голодовки с таким же требованием объявила лидер партии «Дроа» Элене Хоштария. Депутат парламента заявила, что будет находиться в здании парламента и только пить воду до тех пор, пока Саакашвили не переведут из руставской тюрьмы №12 в гражданскую клинику.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления и приговорил к шести годам заключения.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в руставской тюрьме №12 уже 34-й день.
- Его личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в глданскую тюремную больницу. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Президент Грузии призвала принять жесткие меры для борьбы с коронавирусом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «трагедией» существующую в стране эпидситацию в связи с распространением коронавируса и высокой смертностью. Зурабишвили провела брифинг, на котором призвала правительство ввести жесткие меры для активизации процесса вакцинации в Грузии.
В Грузии от коронавируса накануне скончались 49 человек, а днем раньше - 47. Всего от последствий коронавируса в Грузии с начала пандемии умерло уже более 10 тысяч жителей. В стране очень низкие темпы вакцинации, при том, что в больницах заявляют, что 99% пациентов реанимаций - это непривитые граждане.
По мнению президента, в сложившейся ситуации «виноваты все» – и правительство, которое должно принимать «более решительные шаги» для всеобщей вакцинации, и политические партии, которые проводят многолюдные акции, и патриархия, так как священнослужители «не осуждают антиваксеров» и не призывают вакцинироваться паству.
Саломе Зурабишвили также считает, что «на демографические проблемы» страну обрекают и представители медицинской сферы, которые ставят под сомнение необходимость вакцинации, а также рядовые граждане, отказывающиеся прививаться из-за своих страхов.
Президент призвала правительство «принять жесткие меры» для улучшения показателей вакцинации: ввести ковид-паспорта для пропуска в общественные места, установить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан, сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.
Зурабишвили обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих вопрос вакцинации.
«Я призываю гражданский сектор быть более активными, а стороны - сдержанными. Я еще раз обращаюсь к патриархии, как и сегодня, чтобы церковь дала четкое указание и пример пастве», - сказала президент.
При этом Зурабишвили заявила, что категорически против возвращения к локдауну, закрытию страны и введению регуляций для экономики. «Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно это ударит по той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами», - сказала Саломе Зурабишвили.
В Грузии за минувшие сутки было выявлено 6024 новых случая коронавируса. При этом накануне вакцинировались всего 3 868 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саломе Зурабишвили призвала власти считать Саакашвили «особым заключенным»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать третьего президента страны Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вместе с тем, выступая сегодня на брифинге, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять меры, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для «политических спекуляций».
«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: «Нет и никогда».
Бывший президент не удовлетворяет критериев ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является осужденным, добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию, целью приезда которого являлась дестабилизация.
Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации.
Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния. На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу», - заявила Саломе Зурабишвили.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления и приговорил к шести годам заключения.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в руставской тюрьме №12 уже 34-й день.
- Его личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в глданскую тюремную больницу. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
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