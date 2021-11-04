Ветераны и лидеры абхазской оппозиции направились на переговоры с Асланом Бжания

Ветераны и лидеры абхазской оппозиции, принимавшие участие в митинге у здания сухумского драматического театра, направились на переговоры к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания.

По итогам митинга принята резолюция, в которой вновь озвучено требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбар, а также содержится призыв к объединению в преддверии парламентских выборов.

Текст резолюции

«30 сентября 2021 года в день Победы и независимости произошёл вопиющий факт кощунственного избиения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии руководством МВД Абхазии во главе с министром Дмитрием Дбар. Нанесение побоев ветеранам–инвалидам, практически старикам, не совершившим никакого преступления, в святой для каждого патриотом Апсны день, вызвало крайнее возмущение всего народа Абхазии. После обращения ветеранов президент дал гарантию, что это преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и не останется безнаказанным.

Однако вместо объективного расследования инцидента и принятия соответствующих правовых решений, власть пошла по пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий.

Проявления беззакония в адрес ветеранов, игнорирование мнения общества и политических организаций о недопустимости такого подхода в отношении любого гражданина Абхазии, но в особенности в отношении ветеранов, отстоявших нашу свободу, разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры нашего государства, негативно скажется на нашем будущем. Все это в комплексе прогнозируемо привело к полному подрыву доверия граждан Абхазии к государственным органам, а также к дестабилизации общественно–политической ситуации в стране.

Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения её в правовые рамки по-прежнему является отставка министра Дбар и справедливое разбирательство инцидента.

Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договорённости, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него.

Призываем все общественные призываем все ответственные общественно-политические силы страны объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов и будущего Абхазии».

Оппозиционный митинг проходит сегодня несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».

Параллельная акция проходит в нескольких десятках метров, у здания администрации президента – там собрались сторонники Аслана Бжания.