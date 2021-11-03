Грузинская оппозиция временно отступает в парламент

Грузинская оппозиция распространяет протест по регионам. В ближайшие дни там пройдет несколько масштабных акций с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Одновременно с уличными акциями оппозиция ищет продолжения и в правовом поле – оппозиция временно прекращает работу по отказу от мандатов и готовится к сессии парламента, на которой будут рассмотрены конституционные изменения по реформированию Избирательного кодекса.

После прошедших выборов оппозиция митингует на западе Грузии. Сегодня вечером в Зугдиди пройдет организованная «Национальным движением» акция. Также сегодня вечером в Рустави пройдет ставший уже традицией митинг у пенитенциарного учреждения номер 12, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. А уже завтра митингующих ждет центр Кутаиси.

Напомним, согласно планам «Национального движения», митинги будут продолжаться до освобождения Михаила Саакашвили, об этом вчера на первом митинге в центре Батуми заявил председатель партии Ника Мелия. В то же время сам Саакашвили призывает к расширению протеста – силами проживающих за рубежом граждан.

«Обращаюсь к грузинским эмигрантам, огромное спасибо тем, кто приехал и стоит на митингах. Теперь я обращаюсь к вам, кто еще не добрался до Грузии, призываю вас: возьмите отпуск и подарите один день вашей родине. Он скоро настанет, это покажут процессы, но этот день станет решающим. Приезжайте в Тбилиси, и я обещаю вам, что вы уедете обратно победителями», – говорится в письме экс-президента.

Одновременно продолжается борьба и в правовом поле. Напомним, конституционные поправки, предполагающие снижение проходного избирательного порога с 5 до 2 процентов, являются частью соглашения от 19 апреля между правящей командой и оппозицией. И в отношении этого соглашения действия оппозиции пока не выглядят согласованными – поначалу 1 ноября продолжающий голодовку Саакашвили призвал сторонников отказаться от депутатских мандатов и выйти на улицы, на что получил согласие сразу нескольких депутатов. 1 ноября члены фракции «Национальное движение» Анна Цитлидзе, Нона Мамулашвили и Леван Варшаломидзе, как и председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе, объявили о своем выходе из парламента. Позже Зураб Гирчи Джапаридзе также сдал свой мандат.

Однако вскоре выяснилось, что для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов, а без оппозиции «Мечта» располагает 84 мандатами. На следующий день последовал очередной призыв экс-президента с просьбой не отказываться от депутатских мест до принятия законодательных поправок.

«После решения тактических задач мы все обязательно сдадим мандаты», – пояснил он.

По всей видимости, в партии власти приняли решение не форсировать события до прояснения планов оппозиции. Документ в первом чтении был принят 7 сентября, однако председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе допустил, что, возможно, его партия и вовсе откажется от принятия поправок:

«Мы продолжим консультации по поводу понижения проходного барьера, однако, если ничего не изменится, это никак не скажется на демократичности Конституции. Проходной барьер в 5 процентов является абсолютно легитимным, и у нас нет никаких обязательств по его пересмотру. По этому поводу парламент определится с решением».

Посыл своего председателя развил парламентарий Гурам Мачарашвили, который обвинил оппозицию в игнорировании голосов своих избирателей:

«В отличие от демократических стран, у нас оппозиция не хочет ни работать, ни оппонировать власти встречными предложениями. Общество должно знать их предложения, а вместо этого они просто прогуливают заседания. Люди, которые поддержали их на выборах, ждут от них конкретики, а в ответ слышат, что они не хотят работать».

В ответ парламентарий от ЕНД Нона Мамулашвили обвинила партию власти в лукавстве и лжи. Представители оппозиции остаются в парламенте и покинут его только после внесения поправок в Конституцию, заявила она:

«Страна нуждается в углублении сотрудничества с нашими западными партнерами, поэтому мы не должны выступать в роли деструктивной силы, которая поможет «Грузинской мечте» отказаться от принятия поправок, указывая при этом на нас пальцем. В законодательном органе мы видим, что выдвижение любой инициативы с нашей стороны провоцирует большинство на издевки и насилие, вплоть до выключения микрофона и выдворение из зала. С мандатом или без него я продолжу работу с людьми, которые хотят нашего сближения с Западом».

Примечательно, что сейчас, лишь после завершения выборов, расширение уличного протеста заинтересовало Минздрав. Выступая сегодня на брифинге, замминистра Тамар Габуния напомнила журналистам, что митинги способствуют распространению заболевания:

«Сегодня важно соблюдать действующие правила, иначе теряется смысл принятия дополнительных мер. Нынешние акции повышают мобильность людей, и они не поддаются ограничениям. Соответственно, повышаются риски».

Таких заявлений Минздрав перед масштабным митингом «Грузинской мечты» не делал. Напомним, тогда партия власти организовала доставку десятков тысяч своих сторонников со всей Грузии на площадь Свободы в Тбилиси.