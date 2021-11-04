Борьба с пандемией по-президентски

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает правительство принять меры для активизации процесса вакцинации в стране. Сегодня она приняла участие в заседании межведомственного координационного совета, обсуждающего вопросы пандемии.

Трагедией беспрецедентного масштаба назвала Саломе Зурабишвили происходящее в стране. За катастрофическое эпидемиологическое положение, сказала она в ходе специального брифинга накануне вечером, несут ответственность все. Это и государство вместе с официальными лицами, которые должны более активно участвовать в кампании по популяризации вакцинации, и партии, проводящие акции и игнорирующие при этом правила ковид-безопасности, и патриархия, которая воздержалась от того, чтобы благословить паству на прививки.

«А это оставляет возможность отдельным духовным лицам проводить антиваксерскую пропаганду. Ответственность лежит и на некоторых представителях медицинской сферы, чьи взгляды вредят общему делу. И, наконец, это ответственность наших граждан, которые из-за страха за свое здоровье ставят страну перед демографической катастрофой. Я обращаюсь к власти, чтобы были приняты скорейшие и жесткие меры: обязательные прививки для представителей групп риска, введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и пусть даже платное лечение для непривитых», – сказала президент.

Сегодня на заседании межведомственного координационного совета, в котором приняла участие и Зурабишвили, главным образом обсуждалась концепция ковид-паспортов. По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, прежде чем внедрить эту систему, необходимо уладить ряд вопросов. В противном случае, говорит замминистра, механизм, призванный, с одной стороны, уменьшить риски распространения вируса, а с другой – мотивировать граждан на прохождение вакцинации, может не только не выполнить своей функции, но и превратиться в мошенническую схему.

«Прежде чем этот механизм будет внедрен в обязательном порядке, важно, чтобы в части выполнения (правил, предусмотренных) этим механизмом не появились погрешности, которые могут вызвать фальсификацию, подделку сертификатов. Это с одной стороны. А с другой – это будет нарушением правила, которое мы сами и введем. Соответственно, пока бизнес сам не изъявит готовность не принимать ни одного клиента без зеленого пропуска, а также до тех пор, пока трудовая инспекция детально не разработает механизмы, позволяющие вести соответствующий контроль, – все это будет только формальностью. Идет работа над этими гарантиями, и как только у нас будет полная картина, решение (о введение системы ковид-паспортов) не заставит себя ждать», – сказала замминистра.

Что касается еще двух предложений, выдвинутых президентом, – а это обязательная вакцинация для определенных групп и платное лечение для непривитых, – разработку этих вопросов Минздрав пока не начинал, и, соответственно, сказала Габуния, их обсуждение сегодня было бы преждевременным. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что они против идеи обязательной вакцинации.

В свою очередь глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе наряду с внедрением системы ковид-паспортов обещает агрессивную информационную кампанию:

«На (заседании) совета мы обсудили последующие мероприятия, способствующие вакцинации. Будет очень сильная, агрессивная коммуникационная кампания, которая будут примерно такой, какой бывает предвыборная. Второе – будут определенные поощрения, особенно для людей старше 60 лет. Также мы в деталях обсудили концепцию зеленых паспортов. Работа над этой концепцией завершена, и, думаю, завтра-послезавтра решения должны быть приняты. Вместе с тем продолжится марафон, правда, он будет немного видоизменен».

Его, по словам Гамкрелидзе, на этом этапе решено концентрированно проводить в двух муниципалитетах – в Гурджаани и в Озургети, чтобы в максимально сжатые сроки привить 60% местного населения.

Что касается остальных предложений, с которыми выступила президент, в частности, идеи отказать в бесплатном лечении ковид-пациентам, которые не прошли вакцинацию, то замглавы Центра по контролю заболеваемости Паата Имнадзе прокомментировал так:

«Эта идея не может быть осуществлена, потому что для этого необходимы законодательные изменения. Так что я не думаю, что это осуществимо. В остальном я абсолютно во всем согласен (с президентом)».

Часть медиков была менее сдержана при оценке предложения Зурабишвили. Так, Зураб Гурули, профессор Миссисипского университета назвал его невообразимой бесчеловечностью:

«Это означает оставить без лечения самый важный спектр населения, который из-за безголовости, безответственности, безынициативности и преступного бездействия властей оказался в руках шарлатанов, аферистов, невежественных провокаторов и диверсантов. Все эти люди практически будут обречены на смерть, ввиду того, что у существенного процента непривитых развиваются осложнения и они нуждаются в лечении в отделениях интенсивной (терапии), что обходится в колоссальные суммы», – написал на своей странице в Facebook Зураб Гурули.

За минувшие сутки в стране было выявлено 5206 новых случаев ковида. Скончались 53 пациента.