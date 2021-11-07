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Хоштария о своем самочувствии: Ничего драматического не происходит
Лидер партии «Дроа», депутат Элене Хоштария, объявившая голодовку в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, прокомментировала сообщения об ухудшении своего состояния.
«Распространилась информация, что мне плохо и в парламенте была «скорая». Вызывать в парламент «скорую» я не просила. Давление у меня в норме. Глюкоза немного понижена, но в рамках нормы. Пульс также немного замедлен, но в рамках нормы. Ничего драматического не происходит. Просто у меня небольшая слабость, и я часто сплю, поэтому не отвечаю всем», - написала Хоштария на своей странице в Facebook.
Она также повторила, что возобновит прием пищи, как только Саакашвили переведут в частную клинику, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ранее сегодня в парламент Грузии для Хоштария вызвали «скорую». Оппозиционерке предложили сделать переливание крови, однако на данном этапе она отказалась от медицинского вмешательства. Врачи сообщили, что на фоне голодания у Хоштария развились головокружение и слабость.
Другие новости дня
В результате стычки близ монастыря Салхино задержаны несколько человек
В Чкондидcкой епархии сохраняется напряженная обстановка. По словам местных жителей, в результате стычки близ монастыря Салхино были задержаны несколько человек, пытавшихся попасть на территорию монастыря.
На месте мобилизована полиция, которая не пускает прихожан и отлученных священнослужителей на периметр. А между тем, местные жители проводят очередную акцию с требованием отставки митрополита Стефане.
- 5 ноября священнослужителей Чкондидской епархии Грузинской православной церкви силой выдворили с территории монастыря Салхино в регионе Самегрело, сообщает SOVA. Речь идет о духовных лицах, отлученных от служения в епархии митрополитом Стефане (Калаиджишвили).
- Конфликт связан с нежеланием духовных лиц подчиняться новому митрополиту Чкондиди Стефане. Сторонники бывшего главы епархии Петрэ (Цаава) не признавали его власть. В результате несколько месяцев назад отец Стефане запретил примерно 15-ти священнослужителям нахождение в монастыре. 4 ноября истек срок их пребывания в Чкондидской епархии.
ТАСС: шаман Александр Габышев задержан в Екатеринбурге
Шаман из Якутска Александр Габышев, ранее направленный судом на принудительное психиатрическое лечение в клинику в Новосибирске, задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что после задержания шаман отправлен в психиатрическую клинику. Других подробностей пока не приводится.
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники утверждает, что Габышев был задержан еще в пятницу, 5 ноября. Каким образом шаман оказался на Урале, пока неизвестно.
Защитник Габышева Александр Прянишников сообщил, что не получал каких-либо официальных уведомлений о выписке Александра Габышева из Новосибирской психбольницы с интенсивным наблюдением или о том, что он покинул больницу иным образом.
Габышев получил известность несколько лет назад, начав пеший поход в Москву, как он утверждал, чтобы изгнать «злого духа Путина» из Кремля. В феврале этого года против него возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти.
Позже суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана. В сентябре его отправили из Якутска в клинику в Новосибирск. Правозащитники требуют освобождения Габышева, заявляя, что к нему применяют методы карательной психиатрии.
Президент Грузии посмертно наградила Кобу Давиташвили Орденом чести
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила Кобу Давиташвили Орденом чести. В заявлении, распространенном пресс-службой главы государства, говорится, что президент от имени всего грузинского народа выражает благодарность и уважение Кобе Давиташвили, как жертве 7 ноября 2007 года.
Коба Давиташвили, бывший депутат парламента, скончался в 2020 году в возрасте 49 лет, сообщает SOVA. Он страдал от болезни Бехтерева и был уверен, что заболевание у него развилось после того, как его избили в ноябре 2007 года во время разгона в центре Тбилиси многотысячной акции протеста.
Диагноз политику поставили в 2017-ом году. Главной особенностью недуга является воспаление суставов, которое к конечном счете приводит к ограничению их подвижности (сращиванию костей).
Коба Давиташвили был депутатом парламента Грузии пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов. Активную политическую деятельность он прекратил в 2013-ом году.
В парламент Грузии вызвали «скорую» для объявившей голодовку Хоштария
Бригада скорой медицинской помощи прибыла в парламент Грузии из-за ухудшения состояния лидера партии «Дроа», депутата Элене Хоштария, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.
Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
На пятый день голодовки медики «скорой» предложили Хоштария провести переливание крови, но она отказалась. К настоящему врачи уже покинули парламент. «На фоне голодания развились головокружение и слабость. Гемодинамика стабильная», - сказал врач журналистам.
В связи с ухудшением состояния сама оппозиционерка не дала комментариев СМИ.
Ранее сегодня Хоштария также проведала ее личный врач Майя Цанава. Она сообщила, что у пациентки отмечается слабость, однако в целом ее состояние удовлетворительное. Одновременно Хоштария сдала анализы.
«Жизненные параметры немного изменились, но остаются в пределах нормы. Она принимает жидкости, лекарства, витамины и тому подобное. Ситуация в динамике, конечно, изменится и могут потребоваться дополнительные исследования и лечение», - сказала Цанава.
Накануне Хоштария заявила, что возобновит прием пищи, как только жизни Саакашвили перестанет угрожать опасность.
До десяти сторонников Саакашвили голодают в палатках у руставской тюрьмы
Около двух десятков сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели ночь в палаточном городке у руставcкой тюрьмы, где содержится политик. Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены девять палаток.
После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован.
По сообщениям агентства «Новости-Грузия», до десяти сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили.
- Лидеры партии Саакашвили «Единое национальное движение» накануне предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. В случае невыполнения требований, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.
В нерабочую неделю в России зафиксирован максимум заражений коронавирусом
В России за последнюю неделю, которая была объявлена нерабочей в связи с распространением COVID-19, было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. По данным оперативного штаба, речь идет о более чем 281 тысяче новых случаев. Число тех, кто в данный момент проходит лечение, также выросло и достигло почти миллиона.
За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлено несколько меньше инфицированных, чем за предыдущие дни - более 39 тысяч. Число умерших, по официальным данным, вновь превысило 1100, однако не стало максимальным за время пандемии. В Москве впервые почти за месяц выявлено менее 5 тысяч заболевших за сутки. Напротив, в Подмосковье достигнут максимальный показатель.
7 ноября - последний день общероссийского режима нерабочих дней, который действовал с 30 октября. Речь фактически шла о локдауне - было отменено большинство массовых мероприятий, закрыты государственные учреждения, кафе и рестораны работали только навынос, школьники были отправлены на каникулы. В ряде регионов, включая Москву, локдаун начался на несколько дней раньше.
В большинстве регионов, в том числе в Москве, режим нерабочих дней продлеваться не будет. Сохранится ряд ограничений, введенных ранее, в том числе в некоторых регионах - использование QR-кодов с информацией о прививках или прохождении тестов для участия в массовых мероприятиях или посещения общественных мест.
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растет и число умерших, что может быть связано с низким, в сравнению с большинством стран Запада, уровнем вакцинации.
По официальным данным, умерли от COVID-19 в России около 250 тысяч человек. Росстат приводит большие цифры, учитывая всех умерших, у которых был выявлен коронавирус. Так называемая избыточная смертность за время пандемии, по оценкам демографов, за время пандемии уже приближается к миллиону.
В Тбилиси задержан мошенник, обокравший более десятка банковских клиентов
Полицейские задержали 23-летнего жителя Тбилиси, который выманивал персональные данные банковских клиентов и крал деньги с их счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый создал страницу в социальной сети Facebook, с помощью которой вводил в заблуждение граждан – якобы выдавая быстрые кредиты под низкие проценты.
Заинтересованные лица отправляли на указанную страницу данные своих банковских карт. Заполучив персональную информацию, обвиняемый начинал перечислять деньги со счетов жертв на баланс собственного аккаунта в онлайн-тотализаторе. Далее он обналичивал средства с помощью пластиковой карты.
На данном этапе расследования установлено 14 пострадавших, нанесенный им ущерб составляет 3 930 лари (более 1,2 тысячи долларов).
Следствие продолжается по фактам «посягательства на компьютерные данные или компьютерную систему» и «посягательства на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные». Как отмечают в МВД, в прошлом задержанный уже был судим за незаконное получение персональных данных с целью финансовой выгоды.
За сутки в Абхазии выявили 76 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 284 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 35 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 30, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 107 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27 170 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 4 104 новых случая заражения, 67 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 104 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 37,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 11,06%, за последние две недели – 9,58%, а за последнюю неделю – 10,45%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 752 855.
Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 635. В Имерети выявили 766 случаев заражения, в Кахетии – 420, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Квемо Картли – 283, в Шида Картли – 246, в Аджарии – 168, в Гурии – 110, в Самцхе-Джавахети – 80, в Мцхета-Мтианети – 59, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.
От ковида умерли еще 67 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 435.
Выздоровели 4 627 человек, их общее число выросло до 688 781 – это 91% от всего числа фактов COVID-19, зарегистрированных в стране.
На данный момент в Грузии 53 613 активных случаев коронавируса. Из них 1 314 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Остальные проходят лечение в больницах или же на дому. В карантинных пространствах остаются 48 граждан, а в самоизоляции – более 44,2 тысячи.
Саакашвили о кадрах из тюрьмы: Никто не ходит в медицинский кабинет есть
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ни разу не нарушил норм голодовки, назвав «позорным и преступным» обнародование кадров с его участием из тюремной медчасти. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, обнародованном на его странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в субботу распространила видео- и фотокадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки Саакашвили. На них видно, как медперсонал кормит заключенного питательными порошковыми смесями и детскими пюре.
«Кадры были обнародованы абсолютно позорно и преступно, я от этого ничего не теряю. Наоборот, все убедились, что я действительно голодаю и, говоря мягко, не в лучшей форме», - говорится в обращении.
«В медпункте от врачей я получал выписанные консилиумом минеральные и микроэлементные добавки, что в условиях сброса веса обязательно для поддержания жизненных параметров, пульса, сердцебиения и минимального уровня глюкозы. Никто не ходит в медицинский кабинет есть, пациентам там проводят медицинские манипуляции. В медицинском кабинете установлены видеокамеры, но не для обнародования, а в целях безопасности. Конечно же, я знал, что ведется запись, и это делает эти видео еще более абсурдными», - сказано в заявлении.
Пенитенциарная служба также опубликовала фотографии продуктов, которые, как утверждается, употреблял Саакашвили – это соки, пюре для детей и порошковые добавки с высоким содержанием белка. Сам экс-президент утверждает, что не употреблял некоторые из консервов на этих снимках.
«За все, что я принимаю в тюрьме, по местным правилам, я расписываюсь, и за эти конкретные консервы, которые видны на фото, я не расписывался и не видел их. Ни на столе, ни где-либо еще не видно этих банок, а ведь камеры видеонаблюдения очень современные и легко можно приблизить и показать. Снова повторю, что принимать пищу можно только в камере и больше нигде, а в медицинской комнате можно принимать только выписанные врачами медикаменты в различной форме – в виде таблеток, жидкости или переливаний», - сказано в обращении.
Политик заступился за тюремный медперсонал, подчеркнув, что «с публикацией этих кадров» им «было нанесено огромное оскорбление». При этом, как говорится в обращении, и медики пенитенциарного учреждения, и аппарат Народного защитника подтвердили, что Саакашвили не нарушал голодовку, а то, что он «принимал по назначению врачей, не представляет еду».
«На фоне всего вышесказанного, с утра субботы я уже не принимаю никаких добавок, которые выдавались с письменного разрешения консилиума. Мое состояние и без того ухудшалось с каждым днем, и, наверное, теперь события будут развиваться еще более быстрыми темпами. Несмотря на это, неиссякаема моя вера, вера в победу и свободу», - добавил он.
Элене Хоштария рассказала о своем самочувствии на пятый день голодовки
Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария рассказала о своем самочувствии на пятый день голодовки.
Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
«Начинается пятый день, как я на воде (пью также кофе без сахара). Меня ничего не беспокоит, мой настрой очень спокойный и твердый», - пишет Хоштария на своей странице в Facebook.
По словам Хоштария, ежедневно ее навещает врач, а уже с сегодняшнего дня она начнет регулярно сдавать анализы.
«Меня абсолютно не нервируют ни члены «мечты», ни шуты-тролли, поэтому и вы не вступайте в ссору. Как только жизни Михаила Саакашвили перестанет угрожать опасность, сразу же прекращу голодовку… Одна из причин голодовки — избежать серьезного противостояния, которое можно нейтрализовать, доставив Саакашвили в клинику», - написала она.
Спикер парламента Грузии Каха Кучава - единственный представитель правящей команды, навестивший Хоштария после начала голодовки, сообщает агентство «Новости–Грузия». Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» голодовку оппозиционерки назвали «политическим шантажом».
- Врачи и адвокаты Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день, бьют тревогу. Они требуют госпитализировать заключенного в частную клинику, заявляя, что экс-президент находится на грани жизни и смерти. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
- Регулярно у руставской тюрьмы и в других городах Грузии проходят митинги с требованием госпитализации Саакашвили в частную больницу. Последовав примеру Хоштария, голодовку в поддержку Саакашвили начали еще несколько человек.
Кадыров раскритиковал Симоньян за комментарий о драке в Новой Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ в связи с публикациями о причастности «уроженцев Северного Кавказа» к нападению в Москве на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках.
«Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев», - пишет Кадыров.
Среди прочего Кадыров раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Она, комментируя случившееся в Новой Москве, написала в Телеграме, что «все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией». «И правильно сделают. Ибо неча. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин», - написала Симоньян, отметив, что говорит «как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе».
Кадыров, комментируя ее слова, отметил, что хотел бы «напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме». «Серьезные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной желтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», - пишет Кадыров.
Одновременно в той же публикации в Телеграме, глава Чечни замечает, что «в стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова».
Ранее на этой неделе сообщалось, что в Новых Ватутинках группа из четырех мужчин напала на отца с малолетним ребенком. Было возбуждено уголовное дело. В субботу МВД сообщило о четвертом задержанном.
В первых сообщениях о ЧП некоторые СМИ называли четверых нападавших выходцами с Кавказа, хотя определить это по видео в соцсетях, как отмечала редакция Кавказ.Реалии, не представлялось возможным. «Медуза» (признана в России «СМИ-иноагентом») также приводит некоторые детали.
Позднее в МВД сообщили, что все четверо задержанных – уроженцы Закавказья, у троих есть российское гражданство, передает РБК.
В Ираке резиденцию премьера атаковал дрон с взрывчаткой
В Ираке совершено неудачное покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казыми. В заявлении канцелярии премьера говорится, что ранним утром 7 ноября на резиденцию аль-Казыми в Багдаде было совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой. Также по резиденции была выпущена ракета.
В результате взрыва есть пострадавшие - это сотрудники охраны премьера. Сам он не пострадал и уже выступил по государственному телевидению с призывом к спокойствию.
Ответственность за покушение на данный момент никто на себя не взял.
Нападение произошло на фоне протестов проиранских политических сил против итогов парламентских выборов в стране. Накануне в Багдаде прошла очередная демонстрация сторонников движения «Фатах», которое потерпело на выборах поражение. Они считают, что выборы были сфальсифицированы. Демонстрации продолжаются уже несколько недель.
На музыкальном фестивале в Хьюстоне произошла давка. Есть погибшие
В американском городе Хьюстон, в Техасе, произошла давка на музыкальном фестивале Astroworld. Погибли, по меньшей мере, восемь человек, еще несколько получили ранения.
Давка произошла во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта в пятницу вечером, когда толпа начала прижиматься к краю сцены. «Это вызвало панику и стало причиной травм, люди начали падать, терять сознание», - рассказал на пресс-конференции начальник пожарной охраны Хьюстона Самуэль Пенья. По его словам, в больницу были доставлены 17 человек, у 11 из них была зафиксирована остановка сердца.
В момент трагедии на концертной площадке NRG Park находились около 50 тысяч человек.
Рэпер Трэвис Скотт несколько раз останавливал выступление, видя фанатов, теряющих сознание рядом со сценой, отмечает местное издание Houston Chronicle. Городская полиция сейчас выясняет причину ЧП, просматривая видеозаписи с концерта, передает «Голос Америки».
Позднее Скотт заявил, что совершенно опустошен произошедшим, тем, что на фестивале погибли и пострадали люди. Он пообещал, что окажет полиции все необходимое содействие.
Организаторы Astroworld отменили оставшуюся часть фестиваля, который должен был продолжиться в субботу. Власти заявили, что более 300 человек получили травмы в течение всего дня, в том числе небольшие ссадины и синяки.
Мужчина умер на акции у руставской тюрьмы от сердечного приступа
Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа во время протестной акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у руставской тюрьмы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе, сообщил журналистам, что бригада «скорой» доставила мужчину уже мертвым.
МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется делоо гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.
К настоящему времени акция у руставской тюрьмы завершена. Небольшая группа сторонников Саакашвили продолжит протест на месте и заночует в палатках у центрального входа в пенитенциарное учреждение. Между тем лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 37 дней. В случае невыполнения требования, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.
Сторонники Саакашвили предъявили властям Грузии ультиматум
Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум с требованием о переводе экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику в течение 24 часов. Требования озвучил лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на масштабной протестной акции у руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы даем властям 24 часа для того, чтобы перевести Михаила Саакашвили в городскую клинику, где будет обеспечена защита его жизни и здоровья», - заявил Мелия.
В случае невыполнения требования, оппозиция обещает «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября, в 20:00. Мелия добавил, что остальные требования и план действий будет объявлен уже на площади Свободы.
В настоящее времени протестная акция у руставской тюрьмы продолжается. Небольшая группа демонстрантов установила палатки у центрального входа в пенитенциарное учреждение, где планирует оставаться в ближайшие дни.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. До сих пор тюремные медики поддерживали его жизненные параметры с помощью питательных смесей, соков и детских пюре.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Три человека серьезно ранены в ходе ножевой атаки в поезде в Баварии
Три человека были серьезно ранены в результате ножевой атаки на юге Германии.
Нападение произошло в субботу около 9 утра в скоростном поезде в Баварии. Полиция сообщила, что в связи с атакой задержан 27-летний сириец.
Поезд, в котором находились около 300 пассажиров, следовал из Регенсбурга в Гамбург. В момент нападения состав находился недалеко от Нюрнберга, отмечает «Немецкая волна».
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сообщил, что мотив преступления пока не ясен. Нападение глава ведомства назвал ужасающим.
Источники германских медиа в службах безопасности рассказали, что подозреваемый жил в городе Пассау, вблизи границы с Австрией.
По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде «психически неадекватно», «несколько раз звал на помощь».
В июне три человека были убиты, еще несколько получили ранения в результате ножевой атаки в Вюрцберге, также на юге ФРГ.
Участники митинга в поддержку Саакашвили устанавливают палатки у руставской тюрьмы
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устанавливают палатки у руставской тюрьмы, где содержится политик, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Палаточный городок начали оборудовать у центрального входа в пенитенциарное учреждение во время масштабной акции в поддержку Саакашвили. Демонстранты планируют там оставаться всю ночь и в последующие дни – до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют.
Требование о переводе в частную клинику третьего президента Грузии, который голодает 37-й день – одно из главных на сегодняшней акции. Собравшиеся также призывают провести внеочередные парламентские выборы.
В эти минуты митинг продолжается. На акции собрались несколько тысяч человек.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Мощный взрыв в столице Сьерра-Леоне привел к десяткам жертв и раненых
Десятки людей погибли в столице африканского государства Сьерра-Леоне, во Фритауне, при столкновении грузовика с бензовозом.
Столкновение привело к мощному взрыву. По последним данным, его жертвами стали не менее 99 человек. Свыше ста пострадавших доставлены в больницы и центры здравоохранения города.
Топливо из бензовоза разлилось перед возгоранием. Авария произошла на оживленном перекрестке, поэтому пламя впоследствии охватило множество людей, машин, строений, передает «Би-би-си».
Мэр Ивонн Аки Сойер назвала фотографии с места душераздирающими.
Президент Джулиус Маада Био заявил, что глубоко поражен столь трагическими последствиями и ужасающими человеческими жертвами. В Твиттере он написал, что правительство сделает все возможное для помощи пострадавшим семьям.
Администрация тюрьмы показала, как Саакашвили ест десткое пюре в медчасти
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила кадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Видео состоит из нескольких фрагментов. Судя по всему, кадры сняты в медицинском кабинете пенитенциарного учреждения. Согласно проставленным датам, речь идет о 1, 2 и 3 ноября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Исходя из большого общественного интереса, публикуем определенную часть фактов приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня», - сказано в заявлении службы.
Ведомство также опубликовало фотографии продуктов, которые, как утверждается, употреблял Саакашвили – это соки, пюре и сухие смеси для детей.
Врачи и адвокаты Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 1 октября, бьют тревогу. Они требуют госпитализировать заключенного в частную клинику, заявляя, что экс-президент находится на грани жизни и смерти. Накануне в Минюсте заявили, что состояние экс-президента удовлетворительное, а все его жизненные параметры – в норме. По словам главы ведомства, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.
Народный защитник Грузии опроверг информацию о прекращении голодовки экс-президентом. Омбудсмен пояснил, что с 30 октября по просьбе главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы и медицинского персонала тюрьмы в небольших количествах Саакашвили принимал соки и минералосодержащие пюре.
В ответ на заявление Минюста Саакашвили с сегодняшнего дня отказался от всяческих соков, глюкозы и электролитов, приема части лекарств, а также от прохождения ряда обследований.
Пенитенциарная служба: Саакашвили принимает пищевые добавки
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медперсонала, в том числе приглашенных врачей. Об этом заявил заместитель начальника медицинского департамента Особой пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, передает SOVA.
По его словам, состояние здоровья Саакашвили оценивается как стабильное, основные показатели жизнедеятельности находятся в пределах нормы. Чидрашвили также заявил, что экс-президент получает необходимые пищевые добавки, «в том числе, в жидком виде». Представитель меддепартамента также добавил, что на данном этапе необходимости в госпитализации Михаила Саакашвили нет.
В свою очередь начальник Особой пенитенциарной службы Ника Цхварашвили, сообщил, что заключенный «некоторого время назад начал принимать пищевые добавки как в жидком виде, так и в нежидком». По его словам, экс-президент также пьет натуральные соки специального назначения.
«Этот период он провел именно за счет приема добавок. Он получает все пищевые добавки, необходимые человеку в его состоянии», - сказал Цхварашвили. Он также сказал, что в настоящее время обсуждается целесообразность распространения соответствующих кадров.
Ранее, 5 ноября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши. В свою очередь Саакашвили, «чтобы окончательно исключить любые спекуляции», заявил, что отныне отказывается не только от сока, но и от минералов и витаминов (таблеток глюкозы). Отметим также, что третий президент Грузии голодает уже 37-й день.
Акция с требованием госпитализации Саакашвили проходит у руставской тюрьмы
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» проводит протестную акцию у здания руставской тюрьмы, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Главное требование митинга – перевести в частную клинику политика, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что их протест будет «растущим и перманентным», а демонстранты «не разойдутся до тех пор, пока мы не спасут Саакашвили», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Меры безопасности у руставской тюрьмы усилены. На месте мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения. По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию, немного дальше от стен пенитенциарного учреждения.
Участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями «Свободу Мише» и красные розы – символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.
В правящей «Грузинской мечте» утверждают, что голодовка Саакашвили – это «фейк» и часть «деструктивного плана» оппозиции. Накануне глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное, и все его жизненные параметры в норме. По его словам, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.
Комментируя это, Саакашвили обвинил власти в спекуляциях и объявил об усилении своего протеста. Он отказался от всех пищевых добавок, рекомендованных врачами.
За несколько часов до начала протестной акции в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.
При этом было отмечено, что к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня же.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
В оппозиции назвали сплетнями заявления СГБ Грузии о планируемом госперевороте
В оппозиции назвали сплетнями заявления Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии о планируемом свержении власти. Оппоненты властей считают, что спецслужбы пытаются запугать их сторонников. В СГБ утверждают, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Служба государственной безопасности превратилась в место для сплетен. Серьезно комментировать сплетни я не могу. В основном они сплетничают, доносят эти слухи до Бидзины, чтобы он мог спокойно спать», - сказал один из лидеров партии Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хебеишвили.
Его однопартиец Бачо Долидзе назвал заявление СГБ бессовестным, подчеркнув, что серьезнейшие обвинения не были подкреплены доказательствами. «Они зафиксировали свое желание, заявили, что хотят задержать людей, которые борются с этим режимом, безо всяких доказательств, без фактов. Государственный институт ничем не отличается от желтой прессы… Уже несколько недель мы слушаем заявления, которые не подкреплены какими-либо доказательствами. Все эти заявления только ради того, чтобы выйти и посплетничать», - сказал Долидзе.
Член оппозиционной партии «Лело» Лана Галдава подчеркнула, что, если бы Служба госбезопасности действительно располагала информацией о планируемом покушении на политика, то первостепенной задачей ведомства было бы обеспечение безопасности и защита этого человека.
«Произошедшее сегодня – ничто иное, как запугивание людей, попытка не допустить их прихода на протестную акцию. Это состояние власти, впавшей в агонию, когда у страха глаза велики. Если планируется ликвидация конкретного лидера оппозиции, оповестили ли его об этом? Обеспечили ли вы его безопасность? Если все эти мероприятия не проведены, выходит это соучастие в убийстве», - сказала Галдава.
Представительница партии «Дроа» Нино Годуадзе назвала заявление СГБ тревожным. «Анонсированное убийство политика – это действительно страшно… Понятно, что не существует никакого плана убийства лидера оппозиции или государственного переворота… Что планирую делать власти после этого заявления СГБ, я сказать не могу», - заявила Годуадзе.
По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» сегодня вечером анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести экс-президента, который с 1 октября продолжает голодовку, в многопрофильную частную клинику.
Администрация США заказала «миллионы доз» таблеток от COVID-19
Президент Джо Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты уже сделали заказ на миллионы доз нового препарата - экспериментальных противовирусных таблеток против COVID-19. Новое лекарство произведено компанией Pfizer, сообщает Reuters.
Байден надеется, что после получения официального разрешения на применение таблеток, терапия станет «еще одним средством защиты людей от наихудших осложнений COVID-19.
Испытания экспериментальной противовирусной таблетки производства Pfizer Inc. против COVID-19 продемонстрировали, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых людей с риском развития тяжелого заболевания, сообщила в пятницу компания Pfizer.
- Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19. Если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.
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