Саакашвили заявил, что планирует «голодать до смерти»

Сотни людей, по всей видимости - мигранты из стран Ближнего Востока - в понедельник пешком пришли на границу Беларуси с Польшей, где в последние дни серьёзно обострилась и без того напряжённая обстановка.

Белорусские власти сообщили, что большая их часть покинула территорию страны. Власти Польши заявляют, что границу с Польшей они не пересекали. Они опубликовали видеозапись, на которой видно как большую группу мигрантов, так и польских военных, охраняющих рубеж.

По ряду сообщений, мигранты могут находиться на нейтральной полосе. Опубликовано также видео, на котором они проходят через отверствие в проволочном заграждении, как утверждается, с белорусской стороны границы.

Ранее в социальных сетях появилось видео с колонной мигрантов на шоссе, ведущем к погранпереходу. На нём видно, что мигрантов, многие из которых идут с вещами, сопровождали вооружённые люди в военной форме.

Опубликовано видео, на котором группа беженцев идёт через лес, по всей вероятности к границе.

В белорусском Госпогранкомитете подтвердили информацию о колонне мигрантов. В сообщении ведомства говорится, что это "шаг отчаяния", на который беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Как говорится в сообщении, "пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью". Сказано также, что белорусская сторона принимает меры для обеспечения "безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

Ситуация на белорусско-польской границе уже несколько месяцев остаётся очень напряжённой из-за большого наплыва мигрантов, которые стремятся попасть в Европейский Союз. Только за последние сутки польские пограничники зафиксировали 222 попытки нелегального перехода границы. Власти Польши, других граничащих с Беларусью стран ЕС и сам Евросоюз обвиняют официальный Минск в организации кризиса на границе - утверждается, что режим Александра Лукашенко в отместку за введённые против него санкции организует приезд мигрантов, главным образом из Ирака, в Беларусь, где им помогают добраться до польской границы, после чего сами белорусские пограничники содействуют в попытках её пересечь. Власти Беларуси, в свою очередь, обвиняют Польшу и другие страны ЕС в "бесчеловечном" обращении с беженцами.

Власти Польши в сентябре ввели чрезвычайное положение на границе с Беларусью, там размещены военнослужащие. 7 ноября, как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, на границе нашли тело польского военного. Причины смерти выясняются.