Единство и борьба грузинских противоположностей

Центр Тбилиси вновь начинает походить на зону противостояния. В ответ на новый митинг «Нацдвижения» власти ответили сооружением баррикад и мобилизацией спецназа возле парламента. При этом как в правительстве, так и в оппозиции ищут пути мирного выхода из кризиса.

Внеочередные выборы и перевод экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику – основные требования «Нацдвижения», к которому примкнули некоторые политические партии. По словам члена политсовета ЕНД Заала Удумашвили, масштабный митинг протеста будет продолжаться до выполнения их требований:

«Власти отказались выполнять наш ультиматум, счет пошел на часы. Все наши действия будут в рамках Конституции. Мы покажем властям, как выглядит мирный и продолжительный протест. Мы блокируем центр и никуда не уйдем».

Ответ власти прозвучал от председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Он твердо дал понять, что власти пресекут любые беспорядки:

«Ультиматумы могут оставить для себя, все деструктивные действия будут пресекаться самым жестким образом. Стране необходимо мирное развитие, и мы несем ответственность за это, мы применим все средства в рамках закона».

С аналогичным предупреждением выступил глава правительства Ираклий Гарибашвили, впрочем, окно для диалога он оставил приоткрытым:

«Все люди и политические партии имеют право собираться и мирно выражать свое мнение, однако, если это выйдет за рамки закона, государство будет бескомпромиссным. Но при этом для нас приоритетны интересы государства, народа, и, если оппозиция хочет провести дебаты по этому делу, место для этого – парламент. Мы, весь кабинет министров, правительство, готовы конструктивно сотрудничать и с оппозицией, потому что это наша общая страна. Наша победа – это общая победа».

Часть оппозиции идею диалога поддержала, солидаризуясь при этом с протестом «Нацдвижения». Говорит лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Хаос и беспорядки являются союзниками России в нашей стране, и поэтому необходимо, чтобы стороны взяли на себя ответственность за сложную ситуацию в стране. Мы считаем, что политическое соглашение не может быть достигнуто на фоне ущемления интересов одной из сторон».

Со своей стороны, партия «Лело», также в целом разделяя главные требования «Нацдвижения», доказала готовность делом: ближе к вечеру состоялись консультации между лидером партии Мамукой Хазарадзе и спикером парламента Кахой Кучава. По окончании встречи оппозиционер выразил осторожный оптимизм:

«Мы готовы к диалогу, чтобы отвести от страны развитие по возможно самому худшему сценарию, все признаки которого, к сожалению, уже налицо. Общество разделено на две части, и ситуация балансирует на грани жизни и смерти. Надо заставить себя научиться управлять ситуацией в стадии кризиса и хаоса. Встреча прошла позитивно, понаблюдаем за развитием».

Неожиданная эвакуация Михаила Саакашвили в глданскую тюрьму не внесла корректив в митинг оппозиции. По словам депутата парламента от «Нацдвижения» Анны Цитлидзе, оппозиция будет «стоять до конца»:

«Зря власти надеются, что кто-то устанет. Главным эпицентром остается площадь Свободы. Нынешняя ночь определит наши дальнейшие действия. Знаю точно, что этот процесс продлится долго, мы не вернемся в дома, пока не будут выполнены наши требования».

К моменту начала митинга ситуации в центре Тбилиси оставалась напряженной. По предварительным данным, к месту митинга стянулось около 40 тысяч человек.

Тем временем лидер «Дроа» Елена Хоштария, проводящая голодовку в здании парламента, сегодня потеряла сознание, после чего в здание была вызвана скорая помощь. Как пояснил журналистам врач, оппозиционер отказалась от госпитализации.

К моменту начала митинга ситуация в центре Тбилиси остается напряженной. О серьезности ситуации говорит тот факт, что власти оцепили периметр парламента беспрецедентным количеством сил полиции, заблокировав все выходы высокими железным ограждениями.