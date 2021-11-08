«Вот так закрыть нас – это неправильно»

Югоосетинская организация малого и среднего бизнеса «Фарн» провела сегодня встречу с рестораторами, на которой обсуждалось влияние коронавирусных ограничений на бизнес. Предприниматели готовят письмо правительству. Они считают действующие ограничения избирательными.

Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии работа кафе и ресторанов приостановлена с 3-го по 14-е ноября включительно. Разрешено только обслуживание заказов на вынос. Рестораторы не уверены, что и после 14 ноября они смогут возобновить работу.

Считать убытки, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» владелец кафе-ресторана в центре Цхинвала Альберт Валиев, «сейчас бесполезно, мы уже второй год их терпим»:

«Я построил свой бизнес на кредитные средства, и они немалые. Это большой объект, основное финансирование из Москвы у меня пошло. А это большие суммы. Несмотря ни на что, проценты продолжают начисляться. Я обращался к банку, но там сказали, что не имеют права его приостанавливать, потому что обычно в таких случаях правительство приходит на помощь. Я имею в виду, когда такой форс-мажор происходит. Они вполне логично мне ответили. В России, допустим, есть какие-то преференции, если не сокращают сотрудников, им что-то выплачивают. Вот сейчас у них худо-бедно работа идет, беспроцентные кредиты выдают и так далее. Здесь тоже объявляли, что на два месяца в самом начале пандемии, когда были ограничения, когда нас закрыли в прошлом году. На тот период создали условия, что аренду не начисляли на государственные объекты. Но это же абсолютный мизер, потому что посещаемость падает и несет за собой много негативных последствий».

Предприниматель говорит, что не успевает латать долговые дыры:

«Во-первых, по всем своим обязательствам (кредитным) мы не в силах бываем отвечать. В этом году, слава богу, летом хоть люди приехали из России, и, честно говоря, работа была. Но мы все время заклеивали эти долговые дыры, и какую-то часть процентов начали выплачивать из уважения к банку, что мы намерены выплатить долг. Уже где-то с весны мы им начали выплачивать по 50 тысяч, но это мизер. Ведь только процент у нас намного больше перед московским банком. Где-то 130 тысяч только проценты, я уже не говорю об основном долге. И вот сейчас раз – и опять такое!»

По словам Альберта Валиева, есть еще и моральная сторона вопроса – обязательства перед сотрудниками, «среди них есть матери-одиночки, многие снимают квартиры».

У ресторатора и главы югоосетинской общественной организации предпринимателей есть и свои рекомендации правительству:

«Я хотел бы, чтобы между нами состоялся какой-то цивилизованный диалог. Если что-то подобное было приемлемо в начале пандемии, то сейчас это абсолютно, на мой взгляд, неправильно. Во-первых, речь о самом нашем обществе. Мы не можем полностью применить запретительные меры, потому что мы не можем ограничить посещаемость похорон, никто против этого не пойдет. Я и вчера был на похоронах, позавчера, каждый день. Вот хотя бы взять этот пример. Вчера и свадьба была на улице. Если бы было так, что мы полностью (могли все запретить), это другое дело, и мы бы не возмущались. Сегодня собрались рестораторы, и все буквально в один голос говорят, им всем кажется это абсурдным. У всех персонал, у всех работают люди. Если бы это было не избирательно, то все бы промолчали, все бы остались голодными, но ничего бы не сказали. Но сейчас не то время, уже много времени прошло. Мы соблюдаем все меры безопасности. Дайте нам предписания, и мы, естественно, будем все это выполнять. А вот так закрыть нас – это неправильно».

Управляющая сразу трех популярных заведений Цхинвала Янина Эйхорст разделяет точку зрения коллег по бизнесу:

«Я за то, чтобы, допустим, запретить массовые мероприятия, к примеру, банкеты с большим количеством людей. Но чтобы люди могли зайти и семьями просто посидеть и покушать. На мой взгляд, это ограничение уж точно не будет вредить нашей ситуации, связанной с распространением коронавируса. А где происходит распространение, так это именно на мероприятиях, связанных с похоронами. Похороны, конечно, отменить никто не сможет, люди должны сходить, но дальше идут и сорок дней, и годовщина, и люди активно их посещают. Мне кажется, что там и есть проблема. Что касается непосредственно заведений, то могут быть просто какие-то ограничительные меры по количеству людей. Но они должны быть открыты, потому что всем трудно. Каждый раз их открывать и закрывать – только люди страдают от этого. Не то что даже бизнес, а простые обыватели, и те, кто у нас работает».

Янина Эйхорст говорит, что бизнес надеется быть услышанным властью, и подчеркивает, что рестораторы готовы следовать правилам безопасности, установленным эпидемиологами:

«У нас есть открытая веранда, и даже там я не имею права позволять гостям присаживаться.

– Как вы считаете, после обращения рестораторов власти прислушаются к вашему мнению? Достаточно ли аргументировано оно будет составлено?

– Мы постараемся. Это действительно надо сделать всем вместе. Это в наших интересах, чтобы мы могли видеть свой завтрашний день. Сегодня мы просто не понимаем, что нас ждет завтра или через неделю. Мы, конечно, пойдем навстречу, если нам правительство скажет, и мы, конечно, будем все это соблюдать. Но главное, чтобы в этом был какой-то смысл, а если смысла в этом нет, то, по-моему, эти ограничения будут просто накалять обстановку. Люди и так напряжены до предела. Что мы видим: в магазинах не соблюдают меры предосторожности, во многих учреждениях их не соблюдают. И даже выйдя на улицу… Люди собираются по домам. Сейчас идут выходные, все активно ходят по гостям, а этого ты не сможешь запретить людям. Поэтому кафе и рестораны уж точно непричастны к активному распространению этого заболевания. Мы, заведения, – не корень зла».

В обращении к правительству, по словам Альберта Валиева, предприниматели намерены представить свои предложения, которые обсуждались сегодня на встрече.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия