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Культура

«Летописи написаны на грузинском, но это все абхазские цари»

Денис Чачхалиа

Литератор Денис Чачхалиа давно увлекается древней историей Абхазии и публикует работы на эту тему. На днях в Cухуме прошла его встреча с представителями общественности.

Денис Чачхалиа хорошо известен в Абхазии как сын абхазского поэта Киршала Чачхалиа, сам добившийся немалых успехов на литературном поприще. Поэт, прозаик, драматург, переводчик, лауреат госпремии Республики Абхазия им. Дмитрия Гулиа. В 1973 году окончил переводческий факультет Литературного института им. А. М. Горького в Москве, а с 1984 по 1989 год преподавал в Литинституте в качестве руководителя творческого семинара по переводу абхазской поэзии и прозы. Но эта встреча была посвящена другой его ипостаси – уже не одно десятилетие Денис Чачхалиа занимается историческими изысканиями.

Начиная с середины восьмидесятых годов, Денис Киршалович опубликовал около двух десятков работ отдельными изданиями и в периодике, посвященных раннехристианскому зодчеству в Абхазии, хронике абхазских царей и так далее. Он подготовил к печати и издал книги таких западноевропейских путешественников прошлого, как К. Серена, Ф. Боденштедт, Э. Мартель.

А сейчас Чачхалиа представил читающей публике свой перевод на абхазский язык «Истории и повествования о Багратионах» – единственной сохранившейся работы летописца XI века Сумбата, сына Давида (на абхазском последнее звучит как Даут-ипа). В лаконичном послесловии к труду Сумбата Денис Чачхалиа высказывает предположение, что, вопреки устоявшемуся в историографии мнению, Сумбат, исходя из его имени, был по происхождению армянином, а сам его труд был первоначально написан на армянском или греческом, а потом уже переведен на старогрузинский и включен в свод летописей «Картлис Цховреба».

Денис Чачхалиа выступил с докладом об эпохе средневекового Абхазского царства и летописи Сумбата на абхазском языке, но для русскоязычных СМИ он дал интервью, в котором, в частности, было сказано:

«Летописи эти написаны на грузинском языке, но то, о чем они говорят, события и персонажи – это все абхазские цари, это все абхазские воины, расширение Абхазского царства и так далее… И все это в свое время комментаторы грузинской школы преподнесли не только нам, а всему миру как достояние грузинского народа. Но дело в том, что, так сказать, пострадали в этом деле не только мы, абхазы. Не меньше, может быть, было отнято у армянской истории, не меньше, может быть, было отнято у истории кавказской Албании и так далее. Сейчас начинается новая эпоха – переосмысления этого всего материала».

На вопрос о том, на какие новые источники он опирался, Чачхалиа ответил:

«А они все давно изданы, они прокомментированы были неправильно. Вот теперь дело за нами, новыми, не обязательно абхазскими учеными. Там нормальные справедливые заключения может сделать представитель любой национальной исторической школы».

Когда у него поинтересовались, как и почему он увлекся исторической тематикой, Чачхалиа сказал, что занимается ею уже лет 40-45:

«Я извиняюсь за такое сравнение, но Дмитрий Иосифович (Гулиа) отложил тоже в свое время литературу и занялся изучением истории Абхазии, потому что понял: для жизни народа это сейчас более актуально, и он обратился к истории в ущерб своей литературной деятельности. То же самое произошло и со мной. То есть я уже давно ощущал, что… Меня не устраивала та историческая литература, которая существовала. Очень хорошая, замечательными людьми написанная, но это далеко не полный перечень того, что я должен потреблять. И мой авитаминоз исторический и привел меня к этой работе».

После доклада Дениса Чачхалиа, который сопровождался демонстрацией старинных географических карт, около часа продолжалась дискуссия. Звучали разные мнения, но все были едины в том, что абхазские государство, научное сообщество, общественность должны гораздо активнее популяризировать в мире тот период истории, когда предками современных абхазов было создано крупное средневековое государство на Южном Кавказе с центром в Анакопии (ныне – Новый Афон). В Википедии об этом государстве говорится, что в 80-е годы восьмого века «при содействии Хазарского каганата провозглашено независимое от Византии Абхазское царство во главе с Леоном Вторым. Расцвет царства приходится на период между 850 и 950 годами. К началу X века царство включало в себя всю нынешнюю Западную Грузию с Абхазией и часть Восточной Грузии, в середине X века закрепило за собой часть Кахетии и север Тао-Кларджети».

Это хоть и редкий, но не уникальный случай в мировой истории, когда в силу разных обстоятельств правители меньшего по численности этноса на долгое время подчиняли своей власти более крупные этносы. Многие вспоминают в связи с этим возникшее спустя несколько веков Великое княжество Литовское, в составе которого восточные славяне намного превосходили по численности собственно литовцев.

В ходе дискуссии была упомянута и поддержана и инициатива Дениса Чачхалиа, о которой «Эхо Кавказа» дважды рассказывало в конце прошлого года – официально утвердить 780 год н.э. как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. Инициативу тогда поддержала Общественная палата республики. Но после того, как секретарь ОП Гули Кичба направила письмо на имя президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа с просьбой дать историческую справку по данному вопросу и поддержать инициативу, обратившись к руководству страны, мнения абхазских историков разделились. По мнению ряда ученых, выступавших на специальном совещании, проведенном у вице-президента республики Бадры Гунба, существуют письменные источники, указывающие на более ранний период возникновения абхазской государственности, вплоть до начала нашей эры, хотя и без конкретных общепризнанных дат. Но ведь тогда, считают поддержавшие эту инициативу, нужно просто скорректировать название праздника, назвать, скажем, 780-й годом возникновения Абхазского царства – и все споры отпадут. В таком случае в республике могли бы праздновать произошедшее уже более 1240 лет назад объединение всех древнеабхазских земель с населявшими их абазгами, апсилами и другими в единое абхазское государство. И просто грех этим не воспользоваться для дополнительного обоснования права абхазского народа на существование независимого государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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