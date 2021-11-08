Нино Ломджария: Саакашвили сказали, что его переводят в гражданскую клинику, и он согласился

Народный защитник Нино Ломджария посетила 18-е медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных в Глдани, куда был переведен третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам Народного защитника, Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали.

«По словам Михаила Саакашвили, ему сообщили, что состоялось заседание совета, и совет принял решение перевести в многофункциональную клинику. Он сказал, что знал, что его собираются доставить в гражданскую клинику, и поэтому добровольно согласился на это.

Мы также были в СИЗО №12, и нет официального документа, информирующего заключенного Саакашвили о том, что его переводят в СИЗО №18, однако там сказали, что он был устно уведомлен, что его переводят в гражданскую клинику. После того, как его привезли в глданскую тюрьму, он сказал, что не хочет выходить из машины скорой помощи. По его словам, его принудительно поместили в изолятор №18. Он отказался от осмотра врачом в связи с полученными травмами.

Визуальных травм, которые я могла бы видеть, не было. Он не говорит о травмах и визуально этого не видно, однако будет лучше, если его осмотрит врач. По его словам, он знал, что едет в гражданскую клинику, попрощался с врачами, что также подтвердили врачи», - сказала Ломджария.