Месть и закон под «шумок» глданской тюрьмы

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан призвали сегодня грузинскую власть обеспечить Михаилу Саакашвили полноценный медицинский уход в надлежащей клинике. Сегодня же стали известны подробности перемещения Саакашвили из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. Аппарат госинспектора приступил к расследованию возможных нарушений в этом процессе, о нарушении его прав и свобод говорит и Народный защитник. Оппозиция призывает «Грузинскую мечту» задуматься о последствиях своих действий.

«Шумок» на тюремном жаргоне означает беспрерывную брань, травлю какого-нибудь заключенного или решения тюремной администрации. Под этим почти неумолчным «шумком» находится госпитализированный накануне в глданскую тюремную больницу Михаил Саакашвили. Заключенные тюрьмы № 8, расположенной рядом с пенитенциарным лечебным учреждением №18, проявляют завидную осведомленность. Накануне, в отличие от адвокатов и близких, они знали, когда Саакашвили доставят в тюремную больницу, и встретили его шумом. И сегодня их активность усиливалась именно тогда, когда к третьему президенту направлялись, а потом покидали помещение адвокаты Саакашвили. Адвокат Бека Басилая после встречи с Саакашвили сегодня заявил:

«Здесь абсолютно адское положение. Здесь нет никакой гарантии защиты каких-либо прав. Более того, Михаил Саакашвили переведен сюда для ликвидации. Мы увидели ситуацию, в которой под серьезным риском оказывается и его физическая безопасность. Когда мы туда входили, а особенно когда выходили, вся тюрьма организованно устраивала, в том числе и нам, страшную обструкцию. Да, их никто не боится, но это моральный террор против Михаила Саакашвили. И я не исключаю, что они (власти) перейдут и к физической расправе. Они желают руками преступников расправиться с Михаилом Саакашвили и его защитниками».

Адвокаты, а чуть ранее и Народный защитник заявили, что третий президент в глданскую тюремную клинику был доставлен обманным путем, против своей воли, что клиника не оборудована в должной степени. Представители омбудсмена обнаружили, что лишь после доставки Саакашвили в Глдани завезли томограф и другое медицинское оборудование. Что еще раз говорит, отмечается в сегодняшнем заявлении Народного защитника Нино Ломджария, о несоответствии действий рекомендациям врачебного консилиума.

Не только правозащитников шокировал рассказ Саакашвили о том, как его обманом перевели в другое учреждение, как его повалили на землю, порвали одежду, пару раз ударили по затылку, а один из силовиков обратился к экс-президенту со словами: «Ну, что, птичка, попался в наши руки?»

Все жалобы Саакашвили, тревоги его адвокатов и сторонников о том, что нельзя находиться в тюремной больнице ему, объявившему в годы своего президентства беспощадную борьбу так называемому институту воров в законе, в «Грузинской мечте» не сочли поводом для беспокойства.

«Просто заключенные так выразили свое отношение к Саакашвили», – следует из слов председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе:

«Возможно, это было ожидаемо, исходя из прошлого, связывающего Саакашвили с тюрьмой. А мы тут причем, кацо?» – недоумевал Кобахидзе, вспомнив глданскую тюрьму как символ пыток заключенных в годы правления «Нацдвижения». Госпитализация и сопротивление Михаила Саакашвили для него стали очевидным доказательством, что экс-президент на самом деле не голодает, в противном случае у него не было бы сил сопротивляться:

«Саакашвили один из заключенных. Более того, Саакашвили заключенный, который совершил гораздо более тяжелые преступления по отношению к своей стране и конкретных граждан. Государство будет с ним обращаться в соответствии со стандартами защиты прав человека, но не более. Всем очень скоро придется свыкнуться с мыслью, что Михаил Саакашвили до конца отбудет срок в соответствии с грузинским законодательством».

Таким образом, Ираклий Кобахидзе вновь исключил вероятность экстрадиции Михаила Саакашвили в Киев, как гражданина Украины, за что выступают украинские депутаты, в том числе и его гражданская супруга Лиза Ясько. Ее, как и лечащего врача, сегодня не впустили в глданскую больницу.

Перевести Саакашвили в многопрофильную клинику призвали сегодня власти послы ЕС в Грузии Карл Харцель и США Келли Дегнан, которая заступилась и за Народного защитника Нино Ломджария: ее, как сказала посол, нужно не критиковать, а поддерживать. Были предложения у американского дипломата и для Саакашвили:

«Мы призываем правительство Грузии позаботиться о том, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно получил необходимую медицинскую помощь в полностью оборудованном учреждении. Мы также просим г-на Саакашвили следовать рекомендациям врачей и согласиться на необходимое лечение. Очевидно, это очень чувствительная и эмоциональная ситуация. Но сейчас в приоритете психическое и физическое здоровье Саакашвили. Это настоятельная рекомендация правительству - предоставить ему фундаментальную медицинскую помощь, в которой он нуждается», – сказала посол США.

Сегодня многие правозащитники и оппоненты призывали власти не переусердствовать в деле Михаила Саакашвили. Среди них был и лидер «Гирчи» депутат Яго Хвичия:

«Для «Грузинской мечты» станет трагедией, если все больше людей станут жалеть Михаила Саакашвили, бедного человека, которого посадили среди воров. Все это закончится плохо и для «Грузинской мечты», и для страны это не будет хорошо. Я бы посоветовал власти учесть в конце концов просьбу матери Саакашвили, украинских депутатов и отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу, а не в глданскую тюрьму».

Сторонник третьего президента и лидеры «Нацдвижения» не прекращают акции протеста с требованием незамедлительного перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Еще одним тестом для власти они считают предстоящее судебное заседание по одному из дел экс-президента, назначенное на завтра. Ранее Минюст заявил, что суд будет заседать в руставской тюрьме. Но уже вторые сутки Саакашвили находится в больнице, и, в соответствии с законом, если состояние здоровья позволит, Саакашвили должен предстать перед судом.