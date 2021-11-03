«Эти 2000 доз тоже не потратят»

Южная Осетия в ожидании новой партии вакцины от коронавируса, которую обещают завезти из России на этой неделе. Но будут ли люди прививаться? В конце апреля в Цхинвал уже доставили первые 2000 доз «Спутника V», из которых, по неофициальным данным, было израсходовано лишь чуть больше половины.

Первую партию вакцины «Спутник V» завезли в республику еще в конце апреля этого года. Из двух тысяч полученных из России доз, по неофициальным данным, израсходовали чуть больше половины. О том, что произошло с оставшимися, можно услышать разные версии – от истечения срока годности препарата, до ненадлежащих условий хранения, из-за которых он пришел в непригодность.

Желающие привиться сейчас ждут поступления новой партии российских «Спутника V» и «Спутника Лайт» в 2000 доз, которую министр здравоохранения Сослан Наниев обещал доставить в республику уже на этой неделе. Учитывая численность населения в 50 тысяч человек, вакцинированная его часть, даже если уже привилось 1500 человек, на данный момент составляет всего 3%. Причину столь низкой вакцинации объясняют отсутствием препарата. Однако еще пару месяцев назад, когда вакцина была доступна, к ней относились достаточно настороженно.

Врач-реаниматолог и депутат парламента Александр Плиев считает, что, если не будет вестись активная информационная кампания, вторую партию вакцин может ждать та же участь, что и первую, – она останется невостребованной. Плиев подчеркивает, что «уставший работать в аду в «красной зоне» медперсонал готов участвовать в этой кампании»:

«На мой взгляд, может быть, провакцинируется чуть больше людей, но эти 2000 доз все равно, я думаю, тоже не потратят, потому что очень плохо идет пропаганда, не объясняется населению важность вакцинации абсолютно никак. ГосСМИ тоже никак не задействованы в этом процессе.

– То есть существует опасность того, что эти 2000 вакцин останутся невостребованными и часть их может быть просрочена и не использована?

– Да, есть такая опасность. Если СМИ не задействуют все резервы, в том числе и врачей, которые непосредственно работают в «красной зоне», – и главных специалистов, и инфекционистов, пульмонологов, реаниматологов, и не будет реальной пропаганды, и населению не будет объясняться важность вакцинации, и то, что, если даже заболеешь, вакцинированные легче переносят болезнь.

– А сами врачи готовы выступать на том же телевидении с призывом идти вакцинироваться?

– Я думаю, да. С врачами просто надо (договариваться), особенно с теми, которые прошли вот это ад и которые непосредственно работают в «красной зоне». Они точно не захотят еще раз пойти туда работать, потому что это на самом деле очень тяжело».

С упреками в адрес государственных СМИ глава Комитета информации и печати Мария Котаева не согласна. И вот почему:

«Я не совсем согласна с такой постановкой вопроса. Потому что СМИ должны публиковать то, что прокомментируют специалисты, которые уверены в пользе этой вакцины. Но когда тебе сами врачи отказывают, не настаивают на этом… Даже когда мы берем комментарии у нашего главного санитарного врача республики Марины Кочиевой и предлагаем, чтобы она призвала общественность вакцинироваться, то Марина Мухаровна этого не делает. Она считает, что лучшая пропаганда и лучший пример для подражания – это то, что она вакцинировалась. И что такого рода новости должны вызывать доверие населения. Повторюсь, от себя призывать людей я не могу, потому что я не врач. И если врачи будут настаивать и им нужна будет помощь журналистов и СМИ, мы, конечно, будем все заявления и призывы публиковать и подавать в разной форме во всех СМИ».

В беседе с «Эхом Кавказа» жительница Цхинвала Элла Джиоева, которая собирается вакцинироваться, говорит, что многих запутала противоречивая информация, с которой люди сталкиваются в СМИ и соцсетях:

«Лично мое мнение, что это не совсем вина людей, и тут проблема не чисто югоосетинского общества. Наверное, негативную роль в нежелании людей прививаться играют и соцсети, где распространяются разного рода страшилки о том, как и что будет после вакцины. Причем процент такого контента в разы больше, чем адекватной информации. Также имеют место расхождения в оценках разного рода экспертов, когда мы слышим диаметрально противоположные суждения от людей, знаниям и осведомленности которых доверяем. То есть это и есть те самые двойные послания. Есть еще то, что массовую аудиторию бомбардируют сообщениями о растущем числе заражений и смертей, надеясь на устрашающий эффект. Но на самом деле происходит обратное. Это начинает вызывать после определенного времени эффект нечувствительности к масштабу жертв, и эмпатия блокируется. Но вот этот феномен я не могу себе объяснить, что люди предпочитают заболеть с непонятным исходом, чем вакцинироваться».

Собеседница «Эха Кавказа» считает, что грамотная кампания в средствах массовой информации могла бы убедить скептиков:

«Кампания в СМИ, я думаю, однозначно поможет. Я вот сейчас подумала о том, что, наверное, было бы неплохо записывать ролики с людьми, которые вакцинировались. Может, не только ролики, но и печатное слово в сети. Чтобы они рассказывали на понятном аудитории языке, что это все не так страшно, что вот мы перед вами живые и здоровые, даже если заразившиеся, то легко переболевшие. Может быть, вот это возымеет какое-то действие».

Сегодня государственные СМИ сообщили о смерти еще трех жителей Южной Осетии от ковида. До 7 ноября в целях предотвращения распространения коронавируса в республике объявлена нерабочая неделя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия